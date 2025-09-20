Vinh danh 223 học sinh và 8 tập thể tiêu biểu đạt thành tích nổi bật trong Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế TP Hà Nội

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vinh danh 223 thí sinh xuất sắc và 8 tập thể tiêu biểu đã đạt thành tích nổi bật trong Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế TP.Hà Nội năm học 2024 – 2025.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 9 giải Nhất, 33 giải Nhì, 67 giải Ba và 114 giải Khuyến khích cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thủ đô. Toàn bộ giải thưởng của Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tài trợ.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế Thành phố Hà Nội năm học 2024 – 2025, ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế Thành phố Hà Nội đã trở thành một hoạt động tiêu biểu, được tổ chức theo chuẩn quốc tế, chú trọng đánh giá năng lực công nghệ, tư duy thuật toán, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo – những phẩm chất quan trọng của công dân toàn cầu trong thời đại số”.

Theo ông Trần Thế Cương, bước sang năm học 2025 – 2026, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục gắn đổi mới giáo dục với chuyển đổi số, đồng thời duy trì và phát triển Cuộc thi cùng với IIG Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh Thủ đô rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực Tin học và trở thành thế hệ công dân số năng động, sáng tạo.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế Thành phố Hà Nội là sân chơi học thuật quy mô lớn, tổ chức thường niên, hướng tới việc phát triển kỹ năng số và năng lực Tin học cho học sinh các cấp. Cuộc thi được phối hợp triển khai bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – đơn vị uy tín trong lĩnh vực khảo thí và đánh giá năng lực tin học quốc tế.

Năm học 2024 – 2025 đánh dấu mùa giải thứ hai của Cuộc thi với quy mô và chất lượng vượt trội. Vòng Sơ loại đã thu hút gần 50.000 thí sinh từ gần 1.000 trường học, tăng gần 60% so với mùa giải trước. Đặc biệt, năm nay Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của học sinh khiếm thị, khẳng định đây là sân chơi bình đẳng, khuyến khích mọi học sinh tự tin hòa nhập và thể hiện tài năng.

Ban tổ chức khen ngợi 8 tập thể tiêu biểu đạt thành tích nổi bật trong cuộc thi.

Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ Quốc tế Thành phố Hà Nội năm học 2024 – 2025 được phát động từ tháng 12/2024, gồm ba vòng: Vòng Sơ loại (cấp trường); Vòng Sơ khảo (cấp xã/phường) cho Tiểu học và THCS và Vòng Chung khảo cấp Thành phố cho cả ba cấp học.

Kết quả, tại vòng Sơ khảo có hơn 80% thí sinh Tiểu học và gần 80% thí sinh THCS đạt chuẩn quốc tế. Vòng Chung khảo ghi nhận tỷ lệ học sinh đạt chuẩn từ 700 điểm trở lên rất cao, gần 100% ở Tiểu học, 77% ở THCS và 82% ở THPT.

Đánh giá năng lực tin học của học sinh Hà Nội, ông Đoàn Hồng Nam - Chủ tịch Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cho biết, cuộc thi ghi nhận nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.000/1.000 - mức điểm cao nhất theo chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc mà còn là minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ, tinh thần chinh phục tri thức và bản lĩnh hội nhập quốc tế của học sinh Thủ đô.