iOS 26 chính thức ra mắt với tính năng AI mới

Nổi bật nhất trong bản cập nhật iOS 26 là thiết kế Liquid Glass và loạt tính năng đột phá trên các phần mềm.

Tính năng AI

Các ứng dụng Tin nhắn, FaceTime và Điện thoại được hỗ trợ bản dịch được thực hiện bởi AI. Hiện tại, các ngôn ngữ được hỗ trợ gồm có tiếng Anh (Anh-Mỹ, Anh-Anh), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha.

Tính năng dịch trực tiếp trên nhiều ứng dụng. Ảnh: Apple

Thông qua việc ra mắt iOS 26, Apple cũng ra mắt tính năng dịch trực tiếp thông qua AirPods trên các thiết bị AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, và AirPods 4.

Apple cập nhật Genmoji cho phép người dùng tạo câu lệnh với 2 emoji để tạo ra 1 emoji mới. Tính năng Image Playground cũng cho phép người dùng tùy chỉnh tóc, râu cho nhân vật.

Tạo mới Genmoji với câu lệnh. Ảnh: Apple.

Thiết kế Liquid Glass chính thức trình làng

Theo TechCrunch, cảm hứng thiết kế của giao diện Liquid Glass là từ lăng kính thực tế ảo Vision Pro của Apple. Giao diện mới cho người dùng có cảm giác điện thoại của mình được làm từ kính pha lê trong suốt.

Tuy mới mẻ trong ngôn ngữ thiết kế, Liquid Glass được dự đoán là sẽ có thêm những điều chỉnh trong thời gian sắp tới nhằm cải thiện khả năng hiển thị và tính ứng dụng. Từ tháng 6, Apple đã nhiều lần tinh chỉnh mức độ “trong” của giao diện qua các bản cập nhật beta để đạt tới phiên bản chính thức của iOS 26.

Thiết kế Liquid Glass trên iOS 26. Ảnh: Apple

Cập nhật các ứng dụng

iOS 26 đem tới tính năng lọc cuộc gọi. Khi số lạ gọi đến, hệ thống sẽ hỏi tên và lý do gọi, sau đó chuông mới reo và thông báo cuộc gọi cho người dùng. Tính năng này giúp giảm đáng kể số cuộc gọi rác phải nghe.

Tính năng lọc cuộc gọi trên iOS 26. Ảnh: Apple

Đối với ứng dụng nhắn tin Message, bộ lọc SMS được cải thiện, tin nhắn từ số lạ sẽ được đưa vào mục riêng. Ngoài ra, nhiều tính năng sẽ được bổ sung thêm, bao gồm: hình nền cuộc hội thoại, poll bình chọn, xem trước ảnh trong tin nhắn.

Ứng dụng Nhắn tin được cập nhật với nhiều tính năng thú vị. Ảnh: Apple

Đối với Apple Music, tính năng tự động hòa nhạc sẽ giúp chuyển bài mượt mà hơn. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ dịch lời bài hát. Người dùng cũng có thể ghim các bài hát hoặc playlist yêu thích.

Apple Maps gợi ý thêm các tuyến đường thuận tiện cho việc di chuyển, trong trường hợp các tuyến đường đã chọn có tai nạn hay tắc đường.

Các cập nhật khác

Apple đã cập nhật tính năng giám sát khi cho phép cha mẹ giới hạn liên lạc từ số lạ chưa được duyệt, đồng thời đảm bảo trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi trẻ em trên các ứng dụng của bên thứ 3 và ứng dụng trên App Store.

Với iOS 26, người dùng đã có thể tùy chỉnh độ dài của tiếng chuông báo thức, từ 1 - 15 phút mỗi lần.

Để cập nhật iOS 26, người dùng có thể vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm và tải về phiên bản iOS mới nhất.