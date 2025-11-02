Cơ hội nghề nghiệp từ kỳ thực tập của BUV: sinh viên quốc tế tìm thấy ‘ngôi nhà thứ hai’ tại Việt Nam

10 năm đam mê, 5 phút “ngẫu hứng”

James Prentice (Scotland), sinh viên năm cuối ngành Quản trị Du lịch và Sự kiện Quốc tế tại Đại học Glasgow Caledonian, đã có hành trình gần 10 năm theo đuổi đam mê với ngành dịch vụ và du lịch.

Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy vô định khi chạm đến ngưỡng cửa tốt nghiệp. Tiếp tục ở lại và làm việc tại quê nhà là một lựa chọn dễ dàng, nhưng sâu trong anh là khao khát được bước ra thế giới với những trải nghiệm đột phá.

Chàng trai Scotland “phải lòng” Việt Nam.

Cơ hội xuất hiện bất ngờ vào tháng 1/2024 với một thông báo về suất thực tập 6-12 tuần tại Việt Nam với Chương trình Trải nghiệm Môi trường làm việc của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Chỉ 5 phút sau khi đọc về suất thực tập duy nhất này, James đã bấm nút đăng ký.

“Một quyết định chớp nhoáng, mạo hiểm và đầy tò mò,” James nhớ lại.

Nhiều người nghi ngờ, thậm chí không tin James sẽ tới một quốc gia xa xôi ở Đông Nam Á mà anh chỉ biết trên bản đồ. Bất chấp những hoài nghi, James lên đường đến Việt Nam mang theo hành trang duy nhất là trái tim khao khát khám phá một thị trường du lịch đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Anh không biết rằng, quyết định "vội vã" trong 5 phút ấy sẽ rẽ hướng đam mê 10 năm và thay đổi cả cuộc đời anh.

Kỳ thực tập “đổi đời”

Đến Việt Nam, với sự kết nối của BUV, James nhanh chóng hòa mình vào môi trường làm việc địa phương với kỳ thực tập ba tháng tại Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới giữa lòng Hà Nội.

Anh đảm nhận công việc đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan và trò chuyện cùng du khách tại khu di tích nghìn năm tuổi. James không chỉ thực hành nghiệp vụ mà còn cảm nhận sâu sắc sức sống bền bỉ của di sản và vai trò của ngành du lịch trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa. "Được làm việc trong môi trường kết hợp giữa du lịch và giáo dục là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi không chỉ học thêm về nghề, mà còn học cách kết nối con người qua văn hóa," James chia sẻ.

Trải nghiệm giao thông tại Việt Nam khiến James “không thể quên”.

Ba tháng ấy đã tôi luyện James toàn diện, từ khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian. Quan trọng hơn, anh đã củng cố niềm đam mê với lĩnh vực du lịch, đồng thời nhận ra Việt Nam là mảnh đất vàng với cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên quốc tế.

"Làm việc ở Việt Nam là trải nghiệm không nơi nào có thể sánh được. Bạn có thể xem hàng ngàn bức ảnh trên mạng, nhưng chỉ khi đến đây, bạn mới cảm nhận được lòng hiếu khách và muôn vàn cơ hội mà mảnh đất này mang lại," anh khẳng định.

Ngoài công việc, James còn say mê khám phá đời sống và văn hóa Việt Nam. Anh nhanh chóng bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ: từ thời tiết nóng ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới, đến thói quen ngủ trưa nơi công sở hay “sự hỗn loạn có trật tự” của giao thông thủ đô. Đặc biệt, chính sự thân thiện và hiếu khách của người dân khiến James cảm thấy ngày càng gắn bó.

Kỳ thực tập ở Việt Nam cùng những “phát hiện” đáng quý về cuộc sống ấy đã giúp James tìm được lời giải cho những băn khoăn nghề nghiệp từng khiến anh vô định.

Cũng chính vì quyết định đó, anh đã bỏ lỡ lễ tốt nghiệp tại quê nhà. Tuy vậy, với James, được củng cố niềm tin vào đam mê mình theo đuổi và nhận ra một hướng đi mới đầy tiềm năng tại đất nước hình chữ S này, là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

Bán ô tô tại quê nhà để… quay lại Việt Nam

Về lại Scotland sau kỳ thực tập, James nhanh chóng quay lại với công việc của một cán bộ hỗ trợ tại trường đại học, đồng thời làm thêm ở quán cà phê. Thế nhưng giữa nhịp sống quen thuộc ấy, trong anh vẫn luôn thôi thúc mong muốn được quay trở lại Việt Nam.

“Khoảng thời gian đó đã giúp tôi nhìn nhận sâu hơn về định hướng nghề nghiệp của mình,” James chia sẻ. “Tôi không muốn Việt Nam chỉ là một kỷ niệm. Tôi muốn quay lại, nhưng lần này với một mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng hơn.”

Anh bắt đầu chủ động tìm kiếm cơ hội, kết nối với các doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam qua LinkedIn để tìm hiểu về những vị trí công việc tiềm năng. Cuối cùng, anh quyết định bán cả ô tô để có thêm kinh phí cho chuyến đi “định mệnh” lần thứ hai.

“Nhiều người khuyên tôi nên ở lại Scotland, nhưng tôi biết mình không muốn làm thế,” anh mỉm cười.

James (áo trắng, thứ hai từ phải sang) tham gia hoạt động trồng cây cùng nhóm sinh viên trao đổi tại BUV

Hiện tại, James đã trở lại Việt Nam, làm thực tập sinh Marketing tại Authentic Asia, một công ty điều hành du lịch chuyên về các điểm đến tại Việt Nam, Lào, Thái Lan,… Anh đang tích cực học tiếng Việt, tìm kiếm công việc dài hạn, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ, góp phần lan tỏa chương trình của BUV cùng hình ảnh Việt Nam đến sinh viên quốc tế.

Anh chia sẻ, chính sự hỗ trợ tận tình từ Phòng Hợp tác Quốc tế BUV, từ việc kết nối với doanh nghiệp, chuẩn bị thủ tục, cho đến những hoạt động giao lưu văn hóa, đã truyền cảm hứng để anh giúp đỡ các sinh viên quốc tế khác tìm thấy cơ hội và đam mê của mình ở vùng đất mới.

“Nếu ai hỏi tôi có nên đến Việt Nam không, câu trả lời của tôi luôn là: Hãy cứ thử, bạn sẽ không hối hận,” James khẳng định.

Với chàng trai Scotland này, đến Việt Nam là một quyết định “bốc đồng” trong 5 phút, nhưng gắn bó và xây dựng tương lai tại đây lại là lựa chọn mà anh tin sẽ kéo dài suốt cuộc đời.

Giống như James, kỳ trao đổi văn hóa và thực tập tại Việt Nam đã mở ra những cơ hội mới cho nhiều sinh viên quốc tế. Mới đây, một sinh viên từ Anh Quốc đã nhận được lời mời làm việc bán thời gian ở New York (Mỹ) ngay sau kỳ thực tập tại Việt Nam.

“Đây cũng chính là tinh thần mà Chương trình Trải nghiệm Môi trường làm việc hướng tới, mang đến cho sinh viên quốc tế không chỉ trải nghiệm thực tập giá trị mà còn là cơ hội học hỏi, khám phá và gắn kết tại nền kinh tế năng động như Việt Nam cũng như thị trường toàn cầu,” bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Quốc tế, BUV cho biết.