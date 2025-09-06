Sinh viên STEM được vay tối đa 15 triệu đồng/tháng theo chính sách tín dụng mới

Chuyển động số
La Giang

La Giang

21:12 | 06/09/2025
Quyết định 29/2025/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định mức vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Mỗi người học có thể vay toàn bộ học phí và thêm 5 triệu đồng/tháng cho sinh hoạt phí với lãi suất chỉ 4,8%/năm.
Ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).

Chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai, nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ yên tâm học tập, nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

steam
Ưu đãi tín dụng cho người học STEM, lãi suất 4,8%/năm. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, tất cả HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kiến trúc, xây dựng, sản xuất và chế biến, toán và thống kê, công nghệ tài chính và các ngành công nghệ then chốt khác đều thuộc diện được vay vốn ưu đãi.

Điều kiện vay vốn quy định: Học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải tốt nghiệp trung học phổ thông và đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn: Ba năm học trung học phổ thông đạt học lực khá trở lên; hoặc điểm trung bình năm lớp 12 của các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học từ 8 điểm trở lên.

Đối với sinh viên từ năm thứ hai, kết quả học tập trung bình các môn học phải đạt loại giỏi trở lên trong năm học liền kề trước khi đề nghị vay vốn.

Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh cần có quyết định công nhận là học viên, nghiên cứu sinh của cơ sở giáo dục đại học theo quy định pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa đối với một người học bao gồm toàn bộ tiền học phí (sau khi trừ học bổng và hỗ trợ tài chính khác nếu có) và khoản sinh hoạt phí, chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Như vậy, trường hợp học phí là 10 triệu đồng/tháng, người học có thể vay tới 15 triệu đồng/tháng (10 triệu đồng học phí và 5 triệu đồng sinh hoạt phí, chi phí học tập khác).

Thời hạn cho vay gồm: Thời hạn giải ngân vốn vay, khoảng thời gian từ khi người học kết thúc khóa học đến thời điểm bắt đầu trả nợ lần đầu, và thời hạn trả nợ. Cụ thể, thời hạn giải ngân từ khi nhận khoản vay đầu tiên cho tới khi người học kết thúc khóa học. Sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, người vay bắt đầu trả nợ gốc và lãi. Thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay.

Bên cạnh đó, chính sách cũng quy định cụ thể cơ chế để NHCSXH xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn trong trường hợp gặp khó khăn, tạo điều kiện để người học yên tâm trong quá trình học tập và khởi nghiệp.

Chính sách tín dụng đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành STEM là một chính sách có tính đột phá, toàn diện, nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng trong thời đại 4.0, đồng thời là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ – những người sẽ dẫn dắt Việt Nam đến tương lai số, đổi mới và sáng tạo.

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,510
USD20 26,210 26,260 26,510
USD1 26,210 26,260 26,510
AUD 16,958 17,058 18,189
EUR 30,533 30,533 31,885
CAD 18,723 18,823 20,153
SGD 20,202 20,352 20,841
JPY 175.1 176.6 181.38
GBP 35,147 35,297 36,104
XAU 13,288,000 0 13,442,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/09/2025 09:45
