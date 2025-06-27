Sinh viên BUV thiết kế loạt game sáng tạo chỉ trong 48 giờ tại Game Jam 2025

Những sản phẩm ấn tượng từ cuộc đua với thời gian

Game Jam quy tụ 7 đội sinh viên tham gia thử thách thiết kế và lập trình một trò chơi trong 48 giờ, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ.

Với chủ đề “Only One”, các đội thỏa sức sáng tạo từ nội dung đến gameplay và đồ họa. Tựa game “On My Last Leg” đã giành giải Nhất nhờ ý tưởng độc đáo: người chơi điều khiển nhân vật một chân thoát khỏi con sên truy đuổi bằng cách kéo chân qua một bộ điều khiển hài hước và lôi cuốn.

“On My Last Leg” chiến thắng nhờ hướng triển khai phá cách.

Anh Lê Mạnh Cương - nhà sáng lập Tale Weavers Studio, nhận xét đây là dự án có sự kết hợp khéo léo giữa ý tưởng và gameplay, tận dụng sự khó điều khiển để tạo thách thức. Các sinh viên rất sáng tạo khi chọn con sên, hình ảnh vốn gắn với sự chậm chạp, lại trở thành nỗi ám ảnh cho người chơi.

Giành chiến thắng Giải Khán giả bình chọn, tựa game “One Shot” – thuộc thể loại chiến đấu trong không gian – được yêu thích bởi gameplay đơn giản nhưng có độ khó nhất định. “Ngoài cốt truyện ấn tượng, game đủ khó để khiến mình muốn chơi lại, tạo nên ham muốn chinh phục của người chơi” anh Trần Thanh Tùng, nhà sáng lập Board Game Việt Nam nhận xét.

Nhiều dự án khác cũng cho thấy sự đầu tư chỉn chu. Một số nhóm được đánh giá cao về yếu tố trải nghiệm người chơi như “Gambler’s Right Hand”, “Just Gimme One More Try”, trong khi số khác gây chú ý với đồ họa bắt mắt như “Blob n Bob”, “Only One”,… Dù chưa đạt giải thưởng, các dự án này vẫn cho thấy tiềm năng phát triển, phản ánh sự nỗ lực và tinh thần học hỏi của các đội.

Thầy David Holloway - Trưởng chương trình Thiết kế và Lập trình Game và Đồ họa Game, BUV, người hướng dẫn các nhóm trong quá trình làm game, cảm thấy rất ấn tượng với chất lượng các dự án, nhất là triển khai trong khung thời gian bị giới hạn.

Tất cả các dự án đều được đánh giá cao về tiềm năng phát triển.

“Tôi đặc biệt ngạc nhiên bởi cách các sinh viên diễn giải chủ đề. Mỗi trò chơi đều mang dấu ấn riêng và cách chơi sáng tạo. Sự hợp tác giữa sinh viên ngành lập trình game và đồ họa game cũng giúp các dự án có chất lượng hình ảnh và trình bày tốt hơn”, thầy David chia sẻ.

Anh Hải Trịnh – COO của GameGeek Asia cũng đánh giá cao mức độ hoàn thiện vượt trội của các sản phẩm năm nay. “Các dự án tốt hơn cả về số lượng và chất lượng. Tôi rất ấn tượng với sự mới mẻ trong ý tưởng mà các bạn thể hiện”, anh Hải cho biết.

Bệ phóng cho những nhà phát triển game tương lai

Vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi chung kết cuộc thi, Games Nexus là dịp để sinh viên mở rộng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp và studio game.

Người chơi trải nghiệm sản phẩm của các nhóm.

Sự kiện ghi dấu ấn với các sản phẩm chất lượng, phản ánh tư duy, khả năng học hỏi và sự sáng tạo nổi bật của sinh viên BUV. Đáng chú ý, nhóm thắng cuộc với game “On My Last Leg” đều là sinh viên năm nhất từ hai chương trình game của BUV.

Anh Huy Dũng - Giám đốc Sản xuất Gameloft Hà Nội cũng cảm thấy ấn tượng với năng lực chuyên môn, vốn ngoại ngữ, cũng như thái độ làm việc chủ động và cởi mở của các sinh viên.

“Tôi đã làm việc với các sinh viên BUV thực tập tại studio và nhận thấy trường định hướng cho các bạn rất tốt thông qua các chương trình đào tạo. Đặc biệt, BUV còn đưa công cụ lập trình game Unreal Engine vào giảng dạy, điều mà tôi chưa thấy ở trường đại học nào khác tại Việt Nam. Điều này hứa hẹn đào tạo nên những thế hệ nhà phát triển game trẻ đầu tiên làm ra những sản phẩm mới ‘thuần Việt’ và độc đáo”, anh Mạnh Cương nhận định thêm.

Các đội đạt giải trong cuộc thi.

Tiến sĩ Ali Al-Dulaimi, Trưởng khoa, Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ tại BUV, chia sẻ sau sự kiện: “Chúng tôi đã tin tưởng vào màn thể hiện này của các em sinh viên. Các em có trong tay mọi yếu tố để vươn lên trở thành những chuyên gia hàng đầu trong ngành của khu vực, từ chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đến từ Đại học Staffordshire, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về game và sáng tạo, đội ngũ giảng viên xuất sắc tại Việt Nam, cho tới hệ thống phòng lab và trang thiết bị hiện đại bậc nhất”.

Chuỗi sự kiện Game Jam và Games Nexus một lần nữa khẳng định vai trò vườn ươm sáng tạo và cầu nối hiệu quả giữa sinh viên và thị trường lao động. Với tính cạnh tranh cao cùng môi trường trải nghiệm thực tế, BUV tiếp tục là điểm xuất phát lý tưởng cho những tài năng trẻ trong ngành công nghiệp game tại Việt Nam.