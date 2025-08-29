Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số (Digital Business Contest - DBC) là một Cuộc thi thường niên được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022. Đây là một sân chơi thực chiến lớn nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử và Kinh tế số cho cộng đồng sinh viên các trường đại học trong cả nước.

TS. Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương phát biểu tại lễ phát động.

Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (KTS) tại Việt Nam hiện đang có tiềm năng và cơ hội phát triển lớn với nhiều yếu tố thuận lợi. Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2025: “VECOM ước tính quy mô thương mại điện tử nước ta năm 2024 đạt 32 tỷ USD và đạt tốc độ tăng trưởng 27%, trong đó bán lẻ hàng hóa trực tuyến đạt 22,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm trước. Như vậy, thương mại điện tử chiếm khoảng 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, cao hơn mức 10% của năm 2023”.

Từ thực tiễn trên, Quyết định 1568/QĐ-BCT 2025 của Bộ Công thương phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 đã đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm: 60% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử; 1.000.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử. Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet) cũng được thành lập và ra mắt vào đầu tháng 9/2022 với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ TMĐT & KTS.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ phát động và Diễn đàn Khởi nghiệp số, TS. Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương cho biết: “Khởi nghiệp số không chỉ là xu thế mà còn là cơ hội để các bạn trẻ biến khát vọng ý tưởng thành hiện thực. Do vậy, Diễn đàn khởi nghiệp số và Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên kinh doanh số với chủ đề thương mại điện tử xanh giảm nhanh rác thải nhựa là một bài toán thực tế là lời kêu gọi cho các bạn trẻ chung tay vì một tương lai bền vững”.

Trải qua 3 mùa, Cuộc thi đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp TMĐT. Cuộc thi năm 2024 đã nhận được sự tham gia của gần 500 đội thi với 2.500 bạn sinh viên đến từ 80 trường Đại học khác nhau trên cả nước. Cùng với đó là sự hỗ trợ từ gần 30 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh số, marketing, khởi nghiệp...

Ông Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ tịch, Hiệp hội TMĐT Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2025, Cuộc thi quay trở lại và hứa hẹn sẽ có nhiều màn tranh tài hấp dẫn giữa các đội thi với 3 nội dung thi: Bán hàng online, Digital Marketing, Ý tưởng Kinh doanh số.

Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, từ những con số báo động: Năm 2023, TMĐT Việt Nam đã sử dụng trên 330 nghìn tấn bao bì, trong đó có tới 170 nghìn tấn bao bì, vật liệu nhựa các loại. Cuộc thi sẽ lồng ghép nội dung về Thương mại điện tử xanh và mô hình kinh doanh bền vững vào 3 nội dung thi, nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phát triển TMĐT bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Cuộc thi nhận được sự đồng hành từ Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam - NPAP chủ trì bởi UNDP Việt Nam, Bộ Công thương và các bên liên quan để thúc đẩy giới tri thức trẻ sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp để chống lại vấn đề ô nhiễm nhựa.

Tại sự kiện, diễn đàn Khởi nghiệp số được tổ chức với sự tham gia của chuyên gia, doanh nhân và những người có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

Tới thời điểm hiện tại, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ và đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, Quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Doppelherz, TikTok Shop Việt Nam, Grab, MB life, BSH, NPAP, Shopee, VietGuys, Netco Post, FADO, Metric, Gotadi, VnPost, Do ventures, Accesstrade, IViet, ImGroup, Cova Media, Ecom Group, BambuUp, The Cay, Dnes, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Sapo, Haravan, Vinalink, Lyon, Ladipage, Liên minh ECN, Guuads, Comme Asia, Mắt Bão, VESA, Chi hội DTM, Nextstart,... hứa hẹn mang đến một sân chơi vô cùng kịch tính cho các đội thi.

Với định hướng nhằm giúp sinh viên tiếp cận sát thực tiễn nhất các hoạt động của thương mại điện tử và kinh tế số, Cuộc thi sẽ tạo nhiều cơ hội để đào tạo đội thi về kiến thức thực hành, thực chiến kinh doanh đến từ các chuyên gia đầu ngành. Những đội thi đạt giải sẽ có nhiều hỗ trợ và cơ hội việc làm tốt sau khi ra trường. Đặc biệt, những trường có đội đạt giải thưởng của từng nhóm nội dung cũng là một minh chứng phản ánh được chất lượng đào tạo hàng đầu trong cả nước ở từng lĩnh vực thi.

Ông Nguyễn Hồng Quân đại diện nhãn hàng Doppelhers chia sẻ tại buổi lễ.

Tại Chương trình, BTC đã công bố chính thức việc mở đơn đăng ký Cuộc thi và giới thiệu Quy chế, Thể lệ giải thưởng cuộc thi, đồng thời giải đáp các thắc mắc xoay quay các vấn đề về Cuộc thi. Như vậy, bắt đầu từ 16:00 ngày 28/8/2025, các đội thi trên khắp mọi miền tổ quốc đã có thể đăng ký tham dự Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025 tại website chính thức: https://dbc.vecomnet.vn/.

Trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số, chương trình Diễn đàn Khởi nghiệp số được tổ chức với sự tham gia của chuyên gia, doanh nhân và những người có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Diễn đàn tập trung thảo luận về những cơ hội và thách thức của hành trình khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sự kiện không chỉ mang đến các góc nhìn thực tiễn, mà còn tạo điều kiện để sinh viên – những chủ nhân tương lai tham gia Cuộc thi – được trang bị thêm kiến thức, động lực và niềm tin để khởi đầu hành trình kinh doanh số của mình.

Bà Nguyễn Thị Phương Linh, đại diện VNNIC chia sẻ tại diễn đàn.

Nhận định về Cuộc thi, ông Nguyễn Hồng Quân đại diện nhãn hàng Doppelhers chia sẻ: “Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số liên tục phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp – trong đó có Doppelherz – đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả về nguồn nhân lực lẫn yêu cầu đổi mới không ngừng. Vì vậy, chúng tôi đánh giá Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số là một sân chơi vô cùng thiết thực”.

Còn ông Đỗ Đăng Khang - Quyền Tổng Giám đốc, Tổng công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cho biết: “Tại cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025, chúng tôi không tìm kiếm những bản kế hoạch “chuẩn sách giáo khoa”, mà chờ đợi bản lĩnh, sáng tạo và khả năng biến ý tưởng thành hành động. Đây cũng chính là tinh thần mà Bảo hiểm BSH theo đuổi trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ sang kỷ nguyên bảo hiểm số”.

Quang cảnh lễ phát động.

Tiếp nối góc nhìn từ khối quản lý hạ tầng Internet quốc gia, Đại diện Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ: “Với vai trò là đơn vị quản lý hạ tầng Internet quốc gia và phát triển thương hiệu tên miền .vn, VNNIC xác định định hướng trọng tâm là đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và doanh nghiệp, trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tham gia cuộc thi lần này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp về việc xây dựng thương hiệu số Việt Nam gắn với tên miền quốc gia .vn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trên không gian số”.

Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025 đã chính thức khởi động, hứa hẹn tạo nên những dấu ấn mới mẻ và khác biệt so với các mùa trước về thương mại điện tử và kinh tế số. Không chỉ nổi bật về quy mô và chất lượng, cuộc thi năm nay còn chú trọng đến tính ứng dụng thực tiễn, gắn với các hoạt động kinh doanh “thực chiến” và định hướng phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG. Đây sẽ là cơ hội để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế, rèn luyện kỹ năng, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và môi trường – những yếu tố ngày càng quan trọng trong hành trình xây dựng sự nghiệp và doanh nghiệp trong tương lai.