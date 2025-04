Trong bối cảnh đô thị hóa và nhu cầu phát triển bền vững ngày càng tăng, việc áp dụng các giải pháp chiếu sáng thông minh và tiết kiệm điện năng ngày càng trở thành yếu tố then chốt cho các công trình. Với vị thế là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam liên tục đẩy mạnh các dự án hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và đời sống, kéo theo đó là nhu cầu chiếu sáng công cộng để đảm bảo an toàn, mỹ quan và hiệu quả vận hành đô thị.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Signify Việt Nam đã cùng hơn 20 đơn vị tư vấn và đối tác kinh doanh chia sẻ kiến thức và thảo luận chuyên sâu về các giải pháp chiếu sáng cho đô thị.

“Sáng Tạo Trong Chiếu Sáng Công Cộng” mang đến nhiều giải pháp chiếu sáng tiên tiến

Signify tiền thân là Philips Lighting thuộc tập đoàn Philips, có bề dày lịch sử hơn 130 năm trong ngành công nghiệp chiếu sáng. Với mục tiêu khai mở những tiềm năng chiếu sáng thực sự ưu việt cho cuộc sống thêm rạng ngời và thế giới thêm tươi đẹp, cũng như luôn chủ động và dẫn đầu trong việc cải thiện công nghệ và trải nghiệm của sản phẩm để phục vụ nhu cầu của người dùng tốt hơn.

Phát biểu trong phiên khai mạc hội thảo, ông Sử Ngọc Danh, Giám đốc kênh chiếu sáng chuyên dụng của Signify Việt Nam đã chia sẻ về tầm quan trọng của giải pháp chiếu sáng công cộng không chỉ giúp nâng cao mỹ quan và tạo bản sắc cho đô thị đồng thời giúp thúc đẩy nền kinh tế về đêm, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero mà chính phủ Việt Nam đang hướng tới.

Là đơn vị tiên phong trong ngành chiếu sáng, Signify không ngừng đặt ra những mục tiêu và cam kết rõ ràng, minh bạch nhằm đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hạ tầng đô thị.

Ông Sử Ngọc Danh - Giám đốc kênh chiếu sáng chuyên dụng Signify Việt Nam - chia sẻ về tầm nhìn của Signify dành cho giải pháp chiếu sáng góp phần kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Ông Danh cũng đề cao vai trò của sự hợp tác trong ngành, nhấn mạnh việc kết nối với các đối tác và chia sẻ tri thức để tạo nên một hệ sinh thái phát triển bền vững. Với kinh nghiệm và năng lực triển khai các giải pháp chiếu sáng quy mô lớn trên thế giới, Signify sẵn sàng hỗ trợ các dự án mới tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về chiếu sáng bền vững đóng góp vào xu hướng phát triển chung của toàn xã hội.

Đặc biệt, Signify cũng đặt ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng nên các đô thị xanh thông minh bằng cách tập trung vào lĩnh vực chiếu sáng tòa nhà, sân bay, cầu, công trình du lịch và thể thao, ứng dụng đồng thời công nghệ vật liệu mới, nguồn năng lượng tái tạo và “Vạn vật kết nối” (IoT - Internet of Things).

Khách mời tại hội thảo dành sự chú ý cho những công nghệ kết nối tiên tiến và thông minh được Signify cung cấp

Một số giải pháp đáng chú ý được giới thiệu tại buổi hội thảo bao gồm:

Net Zero và giải pháp hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng: Để đạt được mục tiêu Net Zero (phát thải ròng về không) vào năm 2040, Signify đã giới thiệu đến các đối tác chuyên nghiệp những sản phẩm cải tiến với hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng chuyên dùng cho chiếu sáng khu vực công cộng (RoadFlair Pro, Tango Pro), cửa hàng bán lẻ & khách sạn (GreenSpace G6, LuxSpace Pro, FlexCove Pro), cũng như khu công nghiệp & văn phòng (PowerBalance G4, SlimBalance G3, GreenPerform Elite Highbay G2)...

Đồng thời Signify cũng thực hiện việc cải tiến công nghệ vật liệu, tối ưu hóa quy trình sản xuất giúp tăng tuổi thọ và vòng đời cho sản phẩm nhằm giảm phát thải carbon ra môi trường. Với gần 70.000 sản phẩm chuyên dụng do Signify cung cấp được đính kèm công bố tác động môi trường (EPD - Environmental Product Declaration).

Ngoài ra, quy trình đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cũng được áp dụng nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh và cải thiện hiệu quả tái chế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân chủ động trong quyết định lựa chọn sản phẩm thông minh, giảm tác động tới môi trường, đóng góp vào mục tiêu chung về Xanh.

Công nghệ chiếu sáng lấy con người làm trung tâm: dữ liệu nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa ánh sáng với khả năng điều chỉnh đồng hồ sinh học cũng như việc sản xuất hormone Melatonin giúp ngủ ngon. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ánh sáng đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người, Signify đã giới thiệu giải pháp chiếu sáng Nature Connect với công nghệ BioUp, dựa trên quá trình kích thích sinh học thông qua ánh sáng tăng cường màu xanh tại bước sóng 490 Nm, biến ánh sáng nhân tạo thành ánh sáng tự nhiên ở không gian trong nhà giúp điều hòa đồng hồ sinh học làm tăng sự tỉnh táo vào ban ngày và cải thiện giấc ngủ vào ban đêm cho người dùng.

“Trong xã hội hiện đại, khi con người hầu hết dùng ánh sáng nhân tạo từ 8-12 tiếng mỗi ngày, giải pháp Nature Connect thực sự ý nghĩa vì nó không chỉ giúp thỏa mãn thị giác người dùng, điều hòa nhịp sinh học, mà còn tạo ra cảm giác gắn kết với tự nhiên giúp nâng cao tinh thần và sức sáng tạo của con người.” Ông Ngô Tấn Cang – Giám đốc kỹ thuật của Signify Việt Nam cho biết.

Công nghệ chiếu sáng lấy con người làm trung tâm mang ánh sáng thiên nhiên vào môi trường trong nhà

Có thể nói, nhờ những đột phá trong công nghệ, điện mặt trời ngày càng trở nên tiết kiệm, thân thiện hơn với môi trường và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực chiếu sáng đa dạng. Để đáp ứng xu hướng thời đại, Signify cũng mang đến nhiều sản phẩm và hệ thống chiếu sáng mới giúp khai thác nguồn năng lượng vô tận, tiêu biểu là đèn đường năng lượng mặt trời BRP715 hiệu suất cao. Với khả năng hoạt động độc lập với lưới điện nhờ pin LiFePO4 tích hợp, khả năng tiết kiệm năng lượng nhờ bộ cảm biến thông minh và có thể chịu được môi trường khắc nghiệt, đây là sản phẩm phù hợp cho các khu vực chưa có hoặc khó tiếp cận nguồn điện lưới và nhấn mạnh tính bền vững.

Tại các thành phố lớn như Tp HCM, Hà Nội… thì giao thông chính là huyết mạch giúp xã hội và nền kinh tế vận hành, vì vậy việc chiếu sáng công cộng trên các trục đường là hết sức quan trọng. Signify cũng mang đến giải pháp chiếu sáng đường phố thông minh giúp tăng cường chất lượng chiếu sáng, tiết kiệm điện thông qua các tính năng như giảm độ sáng và bật tắt sáng theo yêu cầu, khả năng quản lý vận hành hiệu quả thông qua dữ liệu và phần mềm với các ứng dụng hữu ích như báo cáo sự cố tự động, tối ưu hóa bảo trì, điều khiển từ xa, thay đổi lịch vận hành, cải thiện an toàn giao thông.

Trong đó, công nghệ kết nối “Interact City RF mesh” với ưu điểm đạt độ tin cậy cao, hệ thống luôn được nâng cấp về an toàn, cập nhật cấu hình từ xa và khả năng mở rộng kết nối khi lắp đặt hệ thống mới vào mạng lưới quản lý. Ngoài ra, cảm biến ngoài trời đa năng có thể thu thập dữ liệu về môi trường và kích hoạt chiếu sáng phù hợp với mật độ lưu thông biến thiên trong ngày, giảm ô nhiễm ánh sáng cho đô thị.

Đại diện Signify Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng các đối tác tại hội thảo

Giải pháp chiếu sáng mặt tiền công trình đô thị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiếu sáng mỹ thuật. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo điểm nhấn và bản sắc cho các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của đô thị như tòa nhà thương mại, cầu, bảo tàng hay tượng đài. Các yếu tố kỹ thuật quan trọng trong thiết kế hệ thống chiếu sáng mặt tiền công trình bao gồm xác định điểm nhìn, yếu tố cần chiếu sáng và vật liệu cấu thành những yếu tố đó, đòi hỏi công nghệ và kinh nghiệm phong phú từ các chuyên gia.

Tập đoàn Signify với nhiều kinh nghiệm triển khai hệ thống chiếu sáng cho các công trình danh tiếng thế giới như vòng quay London Eye, tháp Eiffel, cầu Nhật Tân (Hà Nội), cầu Bãi Cháy (Hạ Long), cầu Rồng (Đà Nẵng), cầu Cửa Hội (Nghệ An - Hà Tĩnh), Vinhomes Imperia (Hải Phòng) và gần đây nhất là cầu Ba Son (TP. Hồ Chí Minh) với những hệ thống đèn LED tiết kiệm điện năng giúp giảm thiểu chi phí vận hành.

Cùng với kinh nghiệm phong phú, Signify cũng không ngừng cải tiến công nghệ và cho ra mắt những sản phẩm mới như đèn Blast Optifield Intellihue thế hệ thứ 5 cho khả năng chiếu sáng tầm xa và tạo hiệu ứng ánh sáng đa dạng.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật mặt tiền cầu Ba Son là một trong những dự án trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh được Signify Việt Nam thực hiện

Signify cũng giới thiệu và cung cấp các giải pháp chiếu sáng cho sân thể thao công cộng, đặc biệt là sân bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA, sử dụng đèn pha LED với quang học đặc biệt (VD: chùm sáng bất đối xứng 65 độ) để giảm thiểu độ chói cho các vận động viên trên sân và hạn chế ánh sáng tràn ra khu vực xung quanh gây bất tiện cho dân cư lân cận.

Vậy đâu là lợi ích của giải pháp chiếu sáng công cộng do Signify cung cấp?

Ngoài khả năng tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm chi phí vận hành và bảo trì cho thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp, giải pháp chiếu sáng công cộng do Signify còn giúp quản lý tài sản chiếu sáng hiệu quả hơn. Các sản phẩm với công nghệ tiên tiến cho phép nâng cao hiệu quả hoạt động và tính an toàn, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và các báo cáo ESG, ngoài ra còn tạo điểm nhấn cho cho không gian công cộng của các thành phố. Bên cạnh đó, người dân cũng được tận hưởng môi trường sống an toàn và tiện nghi hơn với những không gian hấp dẫn phục vụ cho các hoạt động cộng đồng giúp cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Hội thảo chuyên đề của Signify Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò tiên phong và cam kết của công ty trong việc cung cấp các giải pháp chiếu sáng thông minh và bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của các thành phố Việt Nam. Sự hợp tác giữa Signify với các doanh nghiệp đối tác cùng với chính quyền địa phương trong hội thảo lần này sẽ là chìa khóa để xây dựng nên những đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống.