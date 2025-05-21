Qualcomm và Xiaomi mở rộng hợp tác

Theo đó, hai bên sẽ cùng thúc đẩy đổi mới công nghệ trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp. Xiaomi sẽ là một trong những thương hiệu đầu tiên ứng dụng thế hệ tiếp theo của nền tảng Snapdragon 8-series - dự kiến ra mắt cuối năm nay tại Trung Quốc và trên toàn cầu.

Mối quan hệ giữa Qualcomm Technologies và Xiaomi đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ toàn ngành, và cả hai công ty cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm và giải pháp dẫn đầu thị trường trên nhiều danh mục thiết bị khác nhau trên toàn cầu.

“Qualcomm Technologies luôn là một trong những đối tác đáng tin cậy và quan trọng bậc nhất, đồng hành cùng Xiaomi từ những ngày đầu khởi nghiệp cho đến khi trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì hợp tác trong 15 năm tới và khai thác các nền tảng cùng công nghệ tiên tiến từ Snapdragon® để mang đến những sản phẩm đột phá và chất lượng cao cho khách hàng toàn cầu”, ông Lei Jun, Tổng Giám đốc của Xiaomi chia sẻ.

“Chúng tôi đã cùng nhau liên tiếp cho ra đời những sản phẩm xuất sắc, góp phần định hình xu hướng đổi mới cho thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ đã được vun đắp suốt 15 năm qua và rất háo hức tiếp tục hành trình này, với các nền tảng Snapdragon hỗ trợ các dòng điện thoại thông minh thuộc phân khúc cao cấp của Xiaomi. Chúng tôi cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như ô tô, thiết bị nhà thông minh, thiết bị đeo, kính AR/VR, máy tính bảng và nhiều hơn nữa”, ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Qualcomm Incorporated bày tỏ.