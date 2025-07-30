Điện tử tiêu dùng
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt

Anh Thái

Anh Thái

17:59 | 30/07/2025
Mình đã có dịp trải nghiệm rất nhiều đời Galaxy Z, cá nhân mình thích Galaxy Z Flip hơn. Không phải vì mình đánh giá Galaxy Z Flip hơn Galaxy Z Fold, mà chỉ đơn giản là nó hợp với mình, một người thích sự nhỏ gọn.
Mình nghĩ là bản thân nhà sản xuất khi bắt đầu lên ý tưởng cho sự ra đời của Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip thì họ cũng đã tính đến nhu cầu và sở thích của người dùng, đến giới tính và xu hướng.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Flip6

Trở lại với Galaxy Z Flip7 năm nay. Điều đầu tiên mình thấy ấn tượng đó chính là màn hình ngoài tràn viền. Bạn biết đó, không phải ngẫu nhiên mà tất cả các nhà sản xuất điện thoại đều cố gắng để viền của chiếc điện thoại ngày càng mỏng hơn, là bởi vì khi những chiếc màn hình được tràn ra, những cạnh viền mỏng lại thì trải nghiệm của người dùng rất đã. Nếu có thể ví màn hình điện thoại tràn viền đã như cái hồ bơi vô cực thì mình nghĩ là nó tương đương như vậy.

Về kích thước tổng thể mặt trước của Galaxy Z Flip7 không có khác biệt gì so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng nhờ được thiết kế tràn viền nên không gian trải nghiệm của người dùng cũng được mở rộng hơn, lên đến 4.1 inch, cùng với viền màn hình chỉ 1.25 mm, thông số này đã biến Galaxy Z Flip7 trở thành chiếc smartphone có màn hình FlexWindow lớn nhất và viền mỏng nhất từ trước đến nay.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt

Với màn hình ngoài lên đến 4.1inch, cùng thiết kế tràn viền chỉ 1.25 mm, Galaxy Z Flip7 đã trở thành chiếc smartphone có màn hình FlexWindow lớn nhất và viền mỏng nhất từ trước đến nay

Không chỉ mở rộng về kích thước, màn hình ngoài của Galaxy Z Flip7 còn được nâng cấp đáng kể nhờ công nghệ Vision Booster có tốc độ quét 120Hz và độ sáng màn hình tối đa 2.600 nit. Điều này thật sự có ý nghĩa trong quá trình sử dụng thực tế chứ không đơn giản là thông số để flex, nó giúp cho việc chúng ta sử dụng máy hàng ngày, đặc biệt là khi ở ngoài trời trở nên dễ dàng hơn. Bạn cứ thử hình dung nếu như khi đang selfie mà ngoài trời thì đang nắng, độ sáng màn hình 2.600 nit sẽ giúp bạn vẫn có thể dễ dàng nhìn được hình ảnh của mình trên màn hình selfie một cách sắc nét và rõ ràng. Hay đơn giản khi cần đọc tin nhắn khi đang ở ngoài đường thì những nâng cấp này cũng sẽ giúp bạn đọc dễ dàng hơn mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt

Galaxy Z Flip7 có độ mỏng chỉ 6.5mm khi mở ra nhưng vẫn sở hữu cảm biến vân tay cực nhạy

Một điểm cải tiến thú vị thứ 2 mà những ai từng sở hữu dòng Galaxy Z Flip6 sẽ cảm nhận rất rõ, đó là tốc độ của phím cảm ứng khóa vân tay bên hông máy, nhanh và nhạy hơn rất nhiều, nó gần như không có độ trễ và bạn sẽ phải thốt lên wow. Mình rất ấn tượng với sự mượt mà này, vì phím cảm ứng đó khá mảnh, đặc biệt mảnh hơn khi mà độ mỏng của Galaxy Z Flip7 chỉ còn 6.5mm khi mở ra.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip chưa từng sở hữu những thông số hàng khủng về camera nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm rất thú vị

Nhưng có lẽ điều khiến mình thấy thích Galaxy Z Flip nhất, dù đã trải qua tới 7 đời sản phẩm đó chính là trải nghiệm camera. Galaxy Z Flip chưa từng sở hữu những thông số hàng khủng về camera, cũng không phải là một chiếc smartphone có camera xuất sắc, nhưng đổi lại cái cách mà người dùng trải nghiệm nó lại rất thú vị. Những ai đã từng theo dõi suốt vòng đời sản phẩm từ thế hệ đầu tiên cho đến nay đều có thể dễ dàng nhận thấy là Samsung đã rất kiên trì, kiên định và bền bỉ với việc mang đến trải nghiệm mỗi ngày một tốt hơn. Samsung không có mang đến đột phá, họ cải tiến những chi tiết nhỏ, hoàn thiện những điều chưa thật sự hài lòng, giúp người dùng cảm thấy được lắng nghe và trân trọng.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt

Sử dụng hệ thống camera sau kép để selfie, nhờ được trang bị Filter theo thời gian thực (Real-time Filters) mà chất lượng ảnh selfie đã được nâng lên tầm cao mới

Ở trải nghiệm camera trên Galaxy Z Flip7 cũng vậy. Cái cách mà thiết kế gập của Galaxy Z Flip giúp cho người dùng có được những trải nghiệm rất khác. Khi selfie, khi quay video hay khi trò chuyện bằng video call… chỉ tầm mở máy vuông một góc 90 độ, mở màn hình ngoài lên, đặt xuống một mặt phẳng hoặc cầm trên tay. Hay có thể mở một góc 45 độ, tạo thành một hình tam giác, rồi trò chuyện, rồi selfie, rồi quay video… Mình còn thấy một số bạn trẻ rất sáng tạo, họ kẹp Z Flip vào trong túi áo ngực, mở camera lên và quay, kết quả là có được những video rất thú vị.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt

Sử dụng màn hình ngoài để xem Gemini Live trực tiếp trên FlexWindow hay gập 90 độ để sử dụng như một chiếc tay cầm khi quay video

Nhiệm vụ còn lại là của hệ thống camera sau kép với camera góc rộng 50MP có hỗ trợ zoom quang 2x và camera góc siêu rộng 12MP nằm ngay trong màn hình FlexWindow lo. Rất nhanh chóng, rất thuận tiện, rất khác biệt và thú vị để có được một bức ảnh selfie chất lượng.

Thật ra việc sử dụng thân máy như một chiếc chân đế để tự do tạo dáng và chụp ảnh selfie dễ dàng bằng cử chỉ tay sau 3 giây không phải là điều gì đó mới mẻ, nhưng lại là cách để chúng ta luôn có được một khung hình tự nhiên nhất, đúng ý nhất theo cách mà mình muốn.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Chất lượng hình ảnh chụp từ Galaxy Z Flip7 khá ấn tượng
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Khả năng tái tạo màu sắc cũng rất tốt, ngay cả khi trời nắng gắt
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Hệ thống camera sau kép với camera góc rộng 50MP có hỗ trợ zoom quang 2x và camera góc siêu rộng 12MP của Galaxy Z Flip7 đã đảm nhiệm rất tốt công việc của mình

Và có lẽ vì rất hiểu người dùng, nên Samsung cũng đã trang bị thêm tính năng AutoZoom. Tính năng này cho phép tự động chuyển góc chụp xa hay gần phù hợp khoảng cách mà người dùng di chuyển xa gần với camera. Tính năng nay đã được Samsung trang bị trên dòng Galaxy Z Flip6 và ở Galaxy Z Flip7 Samsung còn trang bị thêm vòng sáng Hole Visualization để giúp hiển thị trạng thái của camera, nhờ đó mà người dùng nhận biết khi đứng ở xa. Thậm chí Samsung còn trang bị cả Filter theo thời gian thực (Real-time Filters) để người dùng có thể xem trước và hoàn thiện ảnh FlexCam ngay lập tức.

Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt
Galaxy Z Flip7 và những trải nghiệm thật sự khác biệt

Xin mượn lời Hà Nhi, một reviewer trẻ tuổi để thay cho lời kết cho bài viết này. “Với Galaxy Flip7, Samsung còn tích hợp ProVisual Engine thế hệ mới và Galaxy AI để tối ưu hình ảnh tốt hơn. Ví dụ như chụp ban ngày đủ sáng thì màu sắc tươi nhưng vẫn chân thực, độ tương phản vừa đủ. Khi chụp thiếu sáng thì khả năng khử nhiễu cũng cải thiện khá tốt. Một điểm thú vị là những người sử dụng Galaxy Z Flip thì thường không sử dụng đến camera selfie, mà thường là selfie bằng camera sau, nhờ đó hình ảnh cũng chất lượng hơn. Và đương nhiên với màn hình ngoài năm nay lớn hơn nên việc tận dụng FlexCam để sáng tạo nội dung càng trở nên tiện và sướng hơn rất nhiều. ZFip 7 năm nay cũng có thêm nhiều tính năng AI hỗ trợ cho việc quay chụp khá tiện lợi, mà với cá nhân mình thì tính năng mình hay dùng nhất là Best face kiểu AI, nó giúp mình lựa ra tấm ảnh đẹp nhất. Song điều mình vẫn chưa hài lòng đó là khả năng quay đêm, nếu đủ sáng sẽ rất ok nha, nhưng giá mà Galaxy ZFlip 7 cho AI xử lý thêm về khả năng quay camera đêm để video chất lượng hơn thì sẽ thật hoàn hảo.”

