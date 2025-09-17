Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

AI Gemini. Ảnh: Google

Theo TechCrunch, ứng dụng Gemini trên thiết bị di động ghi nhận mức độ phổ biến tăng vọt kể từ khi ra mắt mô hình chỉnh sửa hình ảnh bằng AI Nano Banana vào tháng 8.

Mô hình này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực khi người dùng cho rằng họ nay đã có thể dễ dàng thực hiện các thao tác chỉnh sửa phức tạp và tạo ra hình ảnh chân thực hơn. Ứng dụng đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng các cửa hàng ứng dụng toàn cầu và ghi nhận mức tăng 45% lượt tải xuống theo tháng trong tháng 9 cho đến nay, theo dữ liệu mới do công ty phân tích ứng dụng Appfigures cung cấp.

Tới thời điểm hiện tại, ứng dụng Gemini đã có thêm 12,6 triệu lượt tải trong tháng 9, tăng từ 8,7 triệu trong tháng 8. Trước đó, Gemini chỉ từng đạt vị trí số 3 trên App Store Mỹ vào ngày 28/1/2025.

Ngay sau khi Nano Banana ra mắt, Gemini đã vươn lên vị trí số 2 trên App Store Mỹ vào 8/9. Sau đó, ứng dụng leo lên top 1 vào ngày 12/9 và giữ nguyên vị trí này sau khi đẩy ChatGPT của OpenAI xuống hạng 2.

Hiện tại, không có ứng dụng AI chuyên biệt nào khác nằm trong top 10 trên App Store. Theo dữ liệu của Appfigures, Gemini cũng trở thành một trong năm ứng dụng iPhone hàng đầu tại 108 quốc gia trên toàn cầu.

Trên Google Play, Gemini đã nhảy từ vị trí số 26 trong bảng xếp hạng ứng dụng hàng đầu tại Mỹ vào ngày 8/9 lên vị trí số 2 tính đến thứ Hai. Mặc dù Android là nền tảng của chính Google, ChatGPT vẫn giữ vị trí số 1 tại thời điểm này.

Google đã thúc đẩy quảng bá Gemini khi ngày càng nhiều người dùng phổ thông trải nghiệm tính năng AI chỉnh sửa hình ảnh mới. Josh Woodward, Phó Chủ tịch Google Gemini và Google Labs, đã chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 8/9 rằng chỉ trong 4 ngày, ứng dụng đã có thêm 23 triệu người dùng lần đầu kể từ khi Nano Banana ra mắt, và những người này đã chia sẻ hơn 500 triệu hình ảnh.

Chia sẻ của Josh Woodward trên mạng xã hội X.

Trong số 6,3 triệu USD mà Gemini đã thu được trên các thiết bị iOS trong năm nay, 1,6 triệu USD là của tháng 8, phần lớn sau khi Nano Banana ra mắt. Con số này tăng 1.291% so với 115.000 USD của tháng 1, theo ước tính của Appfigures.

Ứng dụng thậm chí có thể vượt qua doanh thu của tháng trước. Tính tới thời điểm hiện tại, Gemini đã thu về 792.000 USD, ước chừng một nửa tổng số của tháng 8.

Trong năm nay, ứng dụng Gemini đã được tải xuống 103,7 triệu lần. Ứng dụng đã đạt tổng cộng 185,4 triệu lượt tải từ khi ra mắt trên Android vào tháng 2/2024 và mở rộng sang iOS trong tháng 11/2024.