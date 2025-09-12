Youtube ra mắt tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ

Ảnh: Youtube

YouTube thông báo rằng tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ đã chính thức được ra mắt sau hai năm thử nghiệm. Giờ đây, hàng triệu YouTuber có thể thêm lồng tiếng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau vào video, giúp tiếp cận nhiều tệp khán giả khác nhau. Việc triển khai chính thức dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ được bắt đầu thử nghiệm vào năm 2023 và chỉ dành cho một số nhà sáng tạo nội dung nhất định, bao gồm MrBeast, Mark Rober và đầu bếp Jamie Oliver.

Ban đầu, các Youtuber phải sử dụng dịch vụ lồng tiếng của bên thứ ba trước khi YouTube tung ra công cụ tự động lồng tiếng bằng AI, sử dụng công nghệ Gemini của Google để mô phỏng giọng điệu và cảm xúc của nhà sáng tạo.

Kể từ khi ra mắt, YouTube cho biết nhiều người thử nghiệm đã ghi nhận những phát triển tích cực trên nền tảng. Trung bình, những người đăng tải video có nhiều bản lồng tiếng đã tăng 25% thời lượng xem từ người dùng quốc tế. Chẳng hạn, kênh của đầu bếp Jamie Oliver đã tăng gấp ba lần lượt xem sau khi sử dụng tính năng lồng tiếng.

Ngoài ra, Youtube cũng đang thử nghiệm tính năng thumbnail đa ngôn ngữ với một số nhà sáng tạo nội dung nhất định. Từ tháng 6/2025, họ có thể tùy chỉnh thumbnail để hiển thị văn bản bằng các ngôn ngữ khác, phù hợp với khán giả quốc tế. Các thumbnail được thiết kế để hiển thị khớp với ngôn ngữ ưa thích của người xem.