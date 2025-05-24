Google xác nhận tích hợp Gemini AI lên xe Volvo, thách thức Apple CarPlay

Ảnh: carscoops

Google xác nhận các xe của hãng Thụy Điển sẽ sớm tích hợp Google Gemini, động thái được coi là "vũ khí bí mật" trong cuộc chiến công nghệ ôtô. Sau khi Apple ra mắt CarPlay Ultra tuần trước, "gã khổng lồ" tìm kiếm đã tung đòn phản công mạnh mẽ.

Gemini AI thay thế Google Assistant trên xe Volvo

Từ cuối năm 2024, tất cả xe Volvo mới sẽ trang bị Google Gemini AI thay cho Google Assistant truyền thống. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược "AI-first" của Google trên thị trường ôtô thông minh.

Khác với Google Assistant chỉ phản hồi lệnh đơn giản, Gemini AI trên xe Volvo được thiết kế để hiểu ngữ cảnh và tương tác tự nhiên như cuộc trò chuyện thực. Tài xế có thể hỏi: "Quán cà phê nào gần đây có wifi tốt?" thay vì phải nói "Tìm quán cà phê có wifi".

"Gemini giảm tải nhận thức để tài xế tập trung lái xe, hạn chế xao nhãng cho mọi người trên xe", đại diện Volvo khẳng định.

Ảnh: carscoops

Tính năng vượt trội của Gemini trên ôtô

Trợ lý AI Gemini cho xe hơi mang đến loạt tính năng thông minh:

Tìm kiếm thông tin thông minh: Gemini có thể đọc sổ tay hướng dẫn kỹ thuật số, trả lời câu hỏi về xe hoặc cung cấp thông tin điểm đến bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Soạn tin và dịch thuật: Hệ thống giúp tài xế soạn tin nhắn và dịch ngay lập tức, tiện lợi cho những chuyến đi quốc tế.

Quản lý cuộc sống: Từ tìm công thức nấu ăn đến thêm nguyên liệu vào danh sách mua sắm, Gemini xử lý các tác vụ hàng ngày một cách mượt mà.

Lập kế hoạch hành trình: AI có thể lọc email, tin nhắn để tìm thông tin điểm đến, giúp chuẩn bị chuyến đi mà khỏi cần chạm vào điện thoại.

Volvo trở thành đối tác chiến lược của Google

Quan hệ hợp tác Google-Volvo vượt xa việc tích hợp AI. Volvo trở thành đối tác phát triển chủ đạo cho các tính năng Android Automotive mới, có quyền ưu tiên trải nghiệm công nghệ mới nhất.

Trong khi xe Volvo hiện tại chạy Android 13, việc nâng cấp lên Android 15 cho ôtô dự kiến diễn ra cuối 2024. Đáng chú ý, các hãng xe khác sử dụng Android Automotive có thể phải chờ đến 2 năm mới được cập nhật.

"Chúng tôi mang công nghệ lấy con người làm trung tâm vào sản phẩm. Thông qua hợp tác với Google, Volvo đưa tính năng mới nhất từ hệ sinh thái tiêu dùng hàng đầu vào xe trước tiên", Alwin Bakkenes - Trưởng phòng Kỹ thuật Phần mềm Toàn cầu Volvo chia sẻ.

Ảnh: carscoops

Cuộc đua công nghệ ô tô thông minh

Động thái của Google diễn ra trong bối cảnh cuộc đua công nghệ xe hơi ngày càng khốc liệt. Apple với CarPlay Ultra, Tesla với hệ thống giải trí riêng, và các hãng Trung Quốc với giải pháp AI tiên tiến đều cạnh tranh gay gắt.

Google Gemini trên ôtô được đánh giá là bước đi chiến lược, tận dụng ưu thế AI và hệ sinh thái Android để củng cố vị thế trong ngành công nghiệp ôtô 4.0.

Với Volvo làm "đầu tàu" thử nghiệm, Google kỳ vọng sẽ mở rộng tích hợp AI Gemini cho xe hơi sang các hãng khác, tạo ra hệ sinh thái ôtô thông minh toàn diện.

Thị trường ôtô Việt Nam cũng đang chờ đợi những công nghệ này khi Volvo và các hãng sử dụng Android Automotive dần phổ biến.