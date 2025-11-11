Xe và phương tiện
Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Hải Nguyên

Hải Nguyên

18:07 | 11/11/2025
Hãng xe Nhật Bản vừa trình làng thế hệ bán tải Hilux mới kèm loạt phiên bản độ off-road, camper và đường phố ngay trong lễ ra mắt.
Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan
Ảnh: carscoops

Toyota công bố thế hệ Hilux hoàn toàn mới và ngay lập tức giới thiệu sáu phiên bản độ khác nhau tại buổi ra mắt ở Thái Lan. Động thái này cho thấy hãng muốn nhấn mạnh khả năng tùy biến rộng rãi của mẫu bán tải cỡ trung này trước khi xe chính thức về tay khách hàng.

Các phiên bản độ kết hợp phụ kiện chính hãng từ Toyota với một số chi tiết aftermarket, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt cho từng xe. Mỗi phiên bản hướng tới nhóm người dùng riêng, từ những ai thích phiêu lưu địa hình đến người yêu thích xe thể thao đường phố.

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan
Ảnh: carscoops

Phiên bản GR Parts nổi bật với màu đỏ đen

Một trong những chiếc thu hút ánh nhìn nhất mang bộ phụ kiện đầy đủ từ danh mục GR Parts. Chiếc xe này được trang bị lưới tản nhiệt màu đen, thanh chắn gầm đỏ nổi bật, ốp cánh bánh màu đen bóng, bậc lên xuống khắc logo thương hiệu và bộ mâm đen bọc lốp off-road răng cưa.

Phụ kiện từ bộ phận Gazoo Racing còn xuất hiện nhiều chi tiết khác như giá nóc, giá thùng xe và tấm chắn bùn đỏ đặc trưng thường thấy trên các mẫu xe mang logo GR. Toyota dự kiến sẽ tung ra phiên bản GR Sport chính thức của Hilux mới với thiết kế mạnh mẽ hơn, hiệu suất được tinh chỉnh và khung gầm nâng cấp dành cho những ai muốn trải nghiệm lái sắc bén.

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan
Ảnh: carscoops

Phiên bản ARB chiếm spotlight với khả năng off-road vượt trội

Phiên bản do công ty độ xe ARB của Úc phát triển mới thực sự là tâm điểm của sự kiện. Chiếc xe này trông sẵn sàng chinh phục mọi địa hình với độ nâng gầm cao hơn nhờ bộ lift kit, cản trước hầm hố có phần cắt xẻ tăng khoảng sáng gầm, đèn LED phụ, giá nóc, mái bạt kéo bên hông và giá thùng xe thiết kế riêng cho thiết bị chuyên dụng.

Phiên bản camper overlanding cũng gây chú ý không kém với lều cắm trại gắn trên giá thùng xe tùy chỉnh. Mẫu xe phiêu lưu này sở hữu hệ thống treo nâng cao, lốp địa hình, mâm beadlock, thanh chống trượt đá, thanh chắn gầm tích hợp đèn, thanh LED trên nóc và ống thở khí động học.

Một phiên bản địa hình khác đi theo hướng thẩm mỹ riêng với phối màu xám mờ và đỏ, ống thở, bộ phận bảo vệ chắc chắn, hệ thống treo nâng và ống xả phủ carbon. Tấm chắn bùn cùng bộ mâm mới hoàn thiện tổng thể diện mạo xe.

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan
Ảnh: carscoops

Phiên bản Standard Cab thực dụng và Hilux thể thao đường phố

Khác với thị trường châu Âu và Úc chỉ bán Hilux dạng cabin kép, Thái Lan có thêm hai lựa chọn Standard Cab và Smart Cab. Standard Cab trở thành nền tảng cho phiên bản thiết thực với bộ lift kit, mâm đen, họa tiết trắng đen, gương chiếu hậu kéo dài và khung sắt mở rộng sức chứa thùng hàng mở.

Kết thúc dãy trưng bày là phiên bản Hilux thể thao màu vàng dành cho đường phố, có phủ carbon kết cấu ở nắp ca-pô và cửa sau. Xe được hạ thấp với bộ mâm mới, phanh nâng cấp nhưng vẫn giữ nguyên động cơ dầu tăng áp 2.8 lít, công suất 201 mã lực (150 kW, 204 PS).

Tùy theo thị trường, dòng Hilux mới còn có các lựa chọn động cơ dầu mild-hybrid, xăng và hoàn toàn chạy điện.

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan
Ảnh: carscoops

Danh mục phụ kiện phong phú

Website chính thức Toyota Thái Lan liệt kê danh sách phụ kiện toàn diện cho Hilux mới. Chủ xe có thể chọn ốp nhựa bổ sung cho cửa, ốp vòm bánh lớn hơn, ốp tay nắm cửa, cánh gió sau, ống xả inox và lót thùng xe. Các tùy chọn khác gồm tấm bảo vệ gầm, chi tiết trang trí giả kim loại cho đèn hậu, cửa sau, ca-pô và khe hút gió cản.

Khoang cabin có thêm thảm sàn hạng nặng, bậc lên xuống nhôm và giải pháp lưu trữ thông minh. Thái Lan sở hữu nền văn hóa độ xe phát triển mạnh, vì vậy hầu hết hãng ô tô đều tích cực quảng bá khả năng tùy biến của xe bán tải. Với độ phổ biến của Hilux tại đây, nhiều phiên bản độ độc đáo hơn dự kiến sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

