Phát tán clip 'nhạy cảm' sẽ bị xử phạt tội gì?

Thế Kiên

Thế Kiên

13:43 | 11/11/2025
Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người quản lý hoặc khai thác dữ liệu camera có thể bị phạt từ 20 đến 70 triệu đồng, thậm chí bị thu hồi giấy phép hoặc truy cứu hình sự nếu để xảy ra rò rỉ dữ liệu gây hậu quả nghiêm trọng.
Phát tán clip “nhạy cảm” của một nam lãnh đạo trường học sẽ bị xử phạt tội gì?
Không thể nhân danh đạo đức để hợp thức hóa hành vi vi phạm pháp luật. Việc tung clip cá nhân lên mạng là hành vi nguy hiểm, không chỉ hủy hoại danh dự người bị quay, mà còn tạo tiền lệ xấu về cái gọi là ‘tòa án mạng’. Ảnh: Cắt từ clip.

Tối 9/11, mạng xã hội lan truyền clip và hình ảnh “nhạy cảm” được ghi lại ngay trong phòng làm việc, nghi là của ông N.V.Đ – Chủ tịch Hội đồng một trường THPT tại Hải Hậu, Ninh Bình (trước đây thuộc Nam Định). Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận địa phương và trên mạng xã hội.

Sáng 10/11, trao đổi với Báo chí, đại diện lãnh đạo nhà trường xác nhận vụ việc và cho biết đã báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, truy tìm người phát tán hình ảnh.

“Nhà trường đang phối hợp với Hội đồng quản trị để họp, điều tra làm rõ sự việc. Sau khi xác minh, chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật đối với ông Đ. nếu có sai phạm”, vị đại diện cho biết.

Theo thông tin ban đầu, đoạn clip ghi lại cảnh riêng tư của ông Đ. được lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nhà trường cũng như uy tín cá nhân của ông này.

Hiện Sở GD&ĐT Ninh Bình đã tiếp nhận báo cáo vụ việc và yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ nguồn gốc phát tán clip và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Sự việc tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

Chia sẻ quan điểm cá nhân về vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Luật Trường Lộc, cho rằng: “Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về lỗ hổng bảo mật, đạo đức công vụ và ý thức sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường số".

Luật sư Tuấn cũng lưu ý, nếu clip được trích xuất từ hệ thống camera nội bộ, đơn vị quản lý dữ liệu phải chịu trách nhiệm hành chính về việc để lộ thông tin cá nhân. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người quản lý hoặc khai thác dữ liệu camera có thể bị phạt từ 20 đến 70 triệu đồng, thậm chí bị thu hồi giấy phép hoặc truy cứu hình sự nếu để xảy ra rò rỉ dữ liệu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, không thể nhân danh đạo đức để hợp thức hóa hành vi vi phạm pháp luật. Việc tung clip cá nhân lên mạng là hành vi nguy hiểm, không chỉ hủy hoại danh dự người bị quay, mà còn tạo tiền lệ xấu về cái gọi là "tòa án mạng".

Không chỉ là câu chuyện pháp lý, vụ việc còn chạm tới vấn đề đạo đức và quy tắc ứng xử trong môi trường làm việc. "Nếu người trong clip thực sự là lãnh đạo trường học, hành vi “thân mật” trong phòng làm việc, dù có sự đồng thuận hay không, thì công sở là nơi làm việc, không thể là nơi cho những hành vi thiếu chuẩn mực” - luật sư Tuấn nói.

Các chuyên gia đều cho rằng, cơ quan công an cần nhanh chóng vào cuộc xác minh người ghi hình, phát tán và lan truyền clip, đồng thời làm rõ mục đích, động cơ của hành vi. Nếu có dấu hiệu làm nhục người khác, xâm phạm quyền riêng tư hoặc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cần khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định.

Cuộc sống số
Thượng tá Dương Văn Toàn - bút danh Dương Bình Nguyên, vắng bóng 15 năm trên văn đàn trước khi tái xuất với Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới. Tác phẩm được xem là một trong những tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam khai thác đề tài tội phạm dữ liệu, nơi cái ác vô hình, chỉ tồn tại trong những chuỗi mã và giao dịch ảo.
200 doanh nghiệp tham gia Vietbuild HÀ NỘI 2025 lần thứ 4

200 doanh nghiệp tham gia Vietbuild HÀ NỘI 2025 lần thứ 4

Cuộc sống số
Với chủ đề "Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vận tải - Thiết bị chiếu sáng & Trang trí nội ngoại thất", Triển lãm Vietbuild HÀ NỘI năm 2025 lần thứ 4 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 12/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Emagazine
Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống vô cùng quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Hà Nội tạm ngưng đèn đếm ngược tại nhiều nút giao để nâng cấp hệ thống điều khiển bằng AI

Hà Nội tạm ngưng đèn đếm ngược tại nhiều nút giao để nâng cấp hệ thống điều khiển bằng AI

Chuyển động số
Người điều khiển phương tiện tại nhiều nút giao trọng điểm ở Hà Nội gặp tình huống bất ngờ trong thời gian gần đây. Đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động bình thường với ba màu xanh, vàng, đỏ, nhưng con số đếm ngược quen thuộc đã biến mất khỏi màn hình hiển thị.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực về nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực về nhà ở xã hội

Cuộc sống số
Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật về nhà ở xã hội, phòng chống tiêu cực.
