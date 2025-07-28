Từ lỗ hổng bảo mật camera an ninh đến chợ đen clip nhạy cảm

Khi camera an ninh trở thành công cụ phản chủ và những video trích xuất từ các camera bị hack được chia sẻ tràn lan trên nhiều hội, nhóm có nội dung người lớn. Người dùng muốn xem nhiều video VIP hơn phải trả tiền - Ảnh chụp màn hình

Bàng hoàng nhận lại video quay từ chính nhà mình

Một buổi sáng, anh Hoàn (TP.HCM) nhận được đoạn clip từ người bạn, kèm theo câu hỏi: “Có phải nhà cậu không?”. Cảnh quay trong video là phòng bếp quen thuộc của gia đình anh - nhưng điều khiến anh choáng váng hơn là đó chỉ là một trong số nhiều đoạn clip đang được chia sẻ trong một hội nhóm trên mạng.

Anh đăng nhập vào nhóm chat đó và lặng người khi thấy loạt video quay lại cảnh sinh hoạt gia đình mình: từ những bữa cơm, cảnh trò chuyện, cho đến hình ảnh riêng tư của con gái anh trong phòng ngủ.

“Không biết họ đã đột nhập camera nhà tôi bằng cách nào. Vợ tôi là người của công chúng, còn con gái tôi đang tuổi mới lớn…”, anh nói, giọng lạc đi vì lo sợ. "Không biết những hình ảnh đó đang nằm trong tay ai, bị lưu trữ ở đâu và sẽ bị dùng vào mục đích gì".

Từ lỗ hổng bảo mật đến chợ đen clip nhạy cảm

Trường hợp của anh Hoàn không phải cá biệt. Theo tìm hiểu của Điện tử & Ứng dụng, hiện có hàng loạt hội nhóm chia sẻ video nhạy cảm từ camera gia đình trên các nền tảng nhắn tin và mạng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở phát tán, một thị trường ngầm đã hình thành: video riêng tư được rao bán theo gói, theo loại tài khoản, thậm chí bán cả quyền truy cập trực tiếp vào camera đang hoạt động. Trong vai người mua, phóng viên Tuổi Trẻ tiếp cận được một “admin” nhóm kín chuyên cung cấp tài khoản camera gia đình bị hack tại Việt Nam.

Các gói “dịch vụ” này có mức giá từ 150.000 đồng đến 800.000 đồng, thanh toán qua chuyển khoản hoặc tiền mã hóa. Gói cao nhất là "Full-VIP" cho phép người mua xem trực tiếp các camera đang hoạt động, trích xuất video, và truy cập không giới hạn cho đến khi gia chủ phát hiện và đổi mật khẩu.

Gần nửa triệu camera Việt Nam có nguy cơ bị tấn công

Theo số liệu từng được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố, có hơn 800.000 camera tại Việt Nam đang chia sẻ công khai trên Internet, trong đó khoảng 360.000 thiết bị (chiếm 45%) có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển do lỗ hổng bảo mật.

Nguyên nhân phổ biến nhất là người dùng chủ quan: dùng mật khẩu mặc định, không thay đổi sau khi lắp đặt; mua thiết bị giá rẻ không rõ nguồn gốc; không cập nhật phần mềm; giao toàn quyền cài đặt cho kỹ thuật viên.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo: “Chỉ cần vài thao tác cơ bản, một hacker có thể truy cập vào hệ thống camera và âm thầm quan sát bạn suốt ngày đêm”.

Không chỉ camera: Robot đồ chơi cũng thành công cụ theo dõi

Không dừng ở camera giám sát, nhiều thiết bị có gắn camera như robot đồ chơi, máy học tập thông minh cho trẻ em cũng đang bị tội phạm mạng nhắm tới. Báo cáo từ Kaspersky cho biết năm 2024, một số robot điều khiển bằng hệ điều hành Android đã bị phát hiện có lỗ hổng, cho phép tin tặc gọi video trực tiếp với trẻ mà không cần sự đồng ý của phụ huynh.

Hệ thống camera, micro tích hợp trong các thiết bị “thông minh” đang trở thành công cụ tiếp cận trẻ em một cách âm thầm, nguy hiểm.