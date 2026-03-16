Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Trong đó, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) và tiền đạo Nguyễn Xuân Son là hai gương mặt thu hút sự chú ý khi lần đầu thực hiện quyền công dân sau khi nhập quốc tịch Việt Nam.

Khoảng 7 giờ sáng 15/3, Đỗ Hoàng Hên có mặt tại điểm bỏ phiếu số 22 thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội để thực hiện nghĩa vụ công dân. Sự xuất hiện của tiền vệ đang thi đấu nổi bật tại V-League nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri và phóng viên có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Tuy nhiên, Hoàng Hên nhanh chóng hòa vào dòng người tham gia bầu cử và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định.

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, thực hiện quyền công dân tại địa phương. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trước khi đi bầu cử, Hoàng Hên cho biết anh đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên nhằm đưa ra lựa chọn phù hợp. Theo tiền vệ của CLB Hà Nội, việc tham gia bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu anh thực hiện quyền công dân tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình tại điểm bầu cử, Hoàng Hên giao tiếp khá tự tin bằng tiếng Việt khi trao đổi với cán bộ hướng dẫn. Anh cho biết bản thân cảm thấy thoải mái nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng phục vụ bầu cử và người dân tại khu vực.

“Trở thành công dân Việt Nam là giấc mơ trở thành hiện thực của tôi. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội đáp lại tình cảm và sự giúp đỡ mà mọi người dành cho mình từ khi đến Việt Nam. Hôm nay được đi bỏ phiếu, tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của đất nước này”, Hoàng Hên chia sẻ.

Hoàng Hên, tên khai sinh Hendrio Araujo da Silva, sinh tại Brazil. Anh bắt đầu thi đấu tại Việt Nam từ năm 2021 khi gia nhập CLB Bình Định, sau đó chuyển sang Nam Định vào năm 2023 trước khi ký hợp đồng với CLB Hà Nội ở mùa giải 2025–2026. Tiền vệ này nhanh chóng khẳng định vai trò tại đội bóng thủ đô khi ghi 6 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo tại V-League mùa này.

Ngày 17/10/2025, Hoàng Hên chính thức nhận quốc tịch Việt Nam sau khi sinh sống và thi đấu tại Việt Nam đủ thời gian theo quy định. Việc nhập tịch mở ra cơ hội để tiền vệ sinh năm 1994 có thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, thực hiện quyền công dân tại địa phương. Ảnh: Rafaelson Fernandes.

Cũng trong ngày bầu cử, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người từng thi đấu cùng Hoàng Hên tại CLB Bình Định và Nam Định, thực hiện quyền công dân tại địa phương nơi anh đăng ký cư trú. Xuân Son cho biết câu lạc bộ đã nhắc nhở các cầu thủ từ đầu tháng về việc tham gia bầu cử, vì vậy anh chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện nghĩa vụ công dân.

“Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình”, Cầu thủ Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân.

Nguyễn Xuân Son, tên Brazil là Rafaelson, chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9-2024. Tiền đạo sinh năm 1997 được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc từng thi đấu tại V-League. Ở mùa giải 2023–2024, anh lập kỷ lục ghi 31 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải của giải vô địch quốc gia.

Ngoài Hoàng Hên và Xuân Son, nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại V-League cũng tham gia bầu cử trong ngày 15-3 như trung vệ Đỗ Phi Long (CLB Đà Nẵng), tiền đạo Hoàng Vũ Samson (PVF-CAND) và tiền vệ Trần Trung Hiếu (Becamex TP HCM). Một số cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Giang Patrik hay Lê Viktor cũng lần đầu thực hiện quyền bầu cử.