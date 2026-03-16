Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Thành Biên

12:42 | 16/03/2026
Sáng 15/3/2026, hòa cùng không khí ngày hội bầu cử trên cả nước, nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang thi đấu tại V-League đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Trong đó, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) và tiền đạo Nguyễn Xuân Son là hai gương mặt thu hút sự chú ý khi lần đầu thực hiện quyền công dân sau khi nhập quốc tịch Việt Nam.

Khoảng 7 giờ sáng 15/3, Đỗ Hoàng Hên có mặt tại điểm bỏ phiếu số 22 thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội để thực hiện nghĩa vụ công dân. Sự xuất hiện của tiền vệ đang thi đấu nổi bật tại V-League nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri và phóng viên có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Tuy nhiên, Hoàng Hên nhanh chóng hòa vào dòng người tham gia bầu cử và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định.

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, thực hiện quyền công dân tại địa phương. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Trước khi đi bầu cử, Hoàng Hên cho biết anh đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên nhằm đưa ra lựa chọn phù hợp. Theo tiền vệ của CLB Hà Nội, việc tham gia bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu anh thực hiện quyền công dân tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình tại điểm bầu cử, Hoàng Hên giao tiếp khá tự tin bằng tiếng Việt khi trao đổi với cán bộ hướng dẫn. Anh cho biết bản thân cảm thấy thoải mái nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng phục vụ bầu cử và người dân tại khu vực.

“Trở thành công dân Việt Nam là giấc mơ trở thành hiện thực của tôi. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội đáp lại tình cảm và sự giúp đỡ mà mọi người dành cho mình từ khi đến Việt Nam. Hôm nay được đi bỏ phiếu, tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của đất nước này”, Hoàng Hên chia sẻ.

Hoàng Hên, tên khai sinh Hendrio Araujo da Silva, sinh tại Brazil. Anh bắt đầu thi đấu tại Việt Nam từ năm 2021 khi gia nhập CLB Bình Định, sau đó chuyển sang Nam Định vào năm 2023 trước khi ký hợp đồng với CLB Hà Nội ở mùa giải 2025–2026. Tiền vệ này nhanh chóng khẳng định vai trò tại đội bóng thủ đô khi ghi 6 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo tại V-League mùa này.

Ngày 17/10/2025, Hoàng Hên chính thức nhận quốc tịch Việt Nam sau khi sinh sống và thi đấu tại Việt Nam đủ thời gian theo quy định. Việc nhập tịch mở ra cơ hội để tiền vệ sinh năm 1994 có thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, thực hiện quyền công dân tại địa phương. Ảnh: Rafaelson Fernandes.
Cũng trong ngày bầu cử, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người từng thi đấu cùng Hoàng Hên tại CLB Bình Định và Nam Định, thực hiện quyền công dân tại địa phương nơi anh đăng ký cư trú. Xuân Son cho biết câu lạc bộ đã nhắc nhở các cầu thủ từ đầu tháng về việc tham gia bầu cử, vì vậy anh chủ động sắp xếp thời gian để thực hiện nghĩa vụ công dân.

“Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình”, Cầu thủ Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân.

Nguyễn Xuân Son, tên Brazil là Rafaelson, chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9-2024. Tiền đạo sinh năm 1997 được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc từng thi đấu tại V-League. Ở mùa giải 2023–2024, anh lập kỷ lục ghi 31 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải của giải vô địch quốc gia.

Ngoài Hoàng Hên và Xuân Son, nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại V-League cũng tham gia bầu cử trong ngày 15-3 như trung vệ Đỗ Phi Long (CLB Đà Nẵng), tiền đạo Hoàng Vũ Samson (PVF-CAND) và tiền vệ Trần Trung Hiếu (Becamex TP HCM). Một số cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Giang Patrik hay Lê Viktor cũng lần đầu thực hiện quyền bầu cử.

Theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam nếu đủ điều kiện và có tên trong danh sách cử tri được thực hiện quyền bầu cử như các công dân khác.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra từ 7h đến 19h ngày 15-3 với gần 79 triệu cử tri tham gia. Theo thống kê đến 14h cùng ngày, hơn 61 triệu cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 80%.

Kết quả bầu cử dự kiến được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố vào ngày 24-3 sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu và tổng hợp dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6-4, xem xét công tác tổ chức bộ máy và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới.
Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1605/KL-TTTP-NV5, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Văn phòng công chứng Phạm Thiện, liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng và thực hiện một số thủ tục nghiệp vụ.
Kết quả thống kê mới nhất cho thấy, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử gần như tuyệt đối. Đáng chú ý, Lào Cai đạt 100%, Lai Châu đạt 99,97%, Tuyên Quang đạt 99,96%, Điện Biên đạt 99,91%, trong khi Lạng Sơn và Thái Nguyên cùng đạt 99,82%.
Sáng 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, đông đảo giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.
Sáng ngày 15/3, trong không khí tưng bừng của ngày hội bầu cử, cử tri các xã, phường đên địa bàn Hà Nội đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Một điểm nổi bật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Thái Nguyên là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Danh sách cử tri được rà soát, quản lý trên cơ sở khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao độ chính xác và cập nhật kịp thời thông tin.
