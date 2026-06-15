Apple đã giới thiệu iPadOS 27 tại WWDC 2026. Ảnh: Joseph Maldonado/CNET

iPadOS 27 ra mắt tại WWDC 2026 vừa qua sẽ mang thêm nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho iPad và iPad Pro. Bên cạnh những cải tiến được chờ đợi từ lâu cho trợ lý Siri, phần lớn thay đổi lần này không nằm ở các tính năng phô trương mà hướng tới làm mượt những việc bạn vẫn làm mỗi ngày.

Theo đó, Apple đưa loạt cải tiến đó trải khắp dải sản phẩm của mình, từ iPhone cho tới máy Mac chạy macOS 27 mang tên Golden Gate. Hãng dự kiến phát hành bản beta dành cho nhà phát triển của iPadOS 27 trong ngày 8/6, còn bản chính thức sẽ đến tay người dùng vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới đây.

Spotlight thông minh hơn nhờ Siri

Spotlight là thanh tìm kiếm hiện ra khi bạn vuốt xuống từ giữa màn hình iPad, và trên iPadOS 27 nó sẽ thông minh hơn, tiến gần với phiên bản đang có trên macOS. Ngoài việc tìm ứng dụng, tệp và tài liệu lưu trong máy, Spotlight mới cho phép bạn gõ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để Siri AI xử lý.

Apple cho biết đã dựng lại cách lập chỉ mục dữ liệu trên thiết bị, nhờ vậy thông tin mới được sắp xếp và tìm thấy nhanh hơn trước. Người dùng còn có thể nhờ Siri hành động ngay trên thông tin đó, chẳng hạn xem dự báo thời tiết mới nhất hay thêm một lịch hẹn vào lịch.

Tính năng Visual Intelligence của Siri được kích hoạt bằng cách chụp màn hình, và sắp tới là hướng camera vào những vật quanh bạn.

Để AI tự dọn dẹp các thẻ trong Safari

Nhiều người mất khá nhiều thời gian lần tìm một thẻ web trong Safari mà mình chắc chắn đã mở nhưng không thấy. Thực tế chỉ cần lướt web mua sắm hay tra cứu một lúc, bạn đã vô tình lưu lại cả vài chục thẻ chồng chất bên cạnh nhau. Tính năng Organize Tabs mới trên Safari, áp dụng cho cả dải thiết bị của Apple, sẽ tự sắp xếp giúp bạn để gọi lại từng thẻ nhanh hơn. Cách làm này gợi nhớ tính năng Use Stacks trên macOS, nơi những biểu tượng tài liệu lộn xộn ngoài màn hình nền được gom thành nhóm theo loại tệp như ảnh hay PDF, hoặc theo ngày chỉnh sửa.

Tạo Shortcuts mà không phải vẽ sơ đồ rối rắm

Ứng dụng Shortcuts trên iPad, iPhone và Mac từ lâu là công cụ mạnh để tự động hóa thao tác, nhưng nó luôn buộc người dùng phải nghĩ như đang dựng một khung logic. Cách đó vốn hợp lý với một ứng dụng dựa trên logic, ví dụ chụp một bức ảnh, thu cạnh dài nhất xuống còn 2.048 pixel rồi lưu thành tệp JPEG nén mạnh. Trớ trêu thay, chính lối làm việc ấy khiến việc tạo một shortcut trở nên tốn công và mất thời gian. Trên iPadOS 27, nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của Siri AI, bạn có thể diễn đạt mong muốn của mình theo kiểu trò chuyện tự nhiên hơn nhiều.

Có thể bạn phải mua iPad mới để dùng iPadOS 27

Apple từng nhấn mạnh việc iOS 27 vẫn hỗ trợ dòng iPhone 11 ra mắt năm 2019, song sự hào phóng đó lại không dành cho dòng iPad. Theo đó, muốn chạy hệ điều hành mới, người dùng buộc phải sở hữu những model iPad đời gần đây, đa phần dùng chip dòng M hoặc các chip mới nhất của hãng, cụ thể:

iPad Pro (M4 trở lên)

iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 4 trở lên)

iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 2 trở lên)

iPad Air 13 inch (M2 trở lên)

iPad Air 11 inch (M2, M3 và M4)

iPad Air 11 inch (thế hệ thứ 4 trở lên)

iPad (A16)

iPad (thế hệ thứ 9 trở lên)

iPad Mini (A17 Pro)

iPad Mini (thế hệ thứ 6 trở lên)

Nhìn tổng thể, iPadOS 27 cho thấy Apple đang đặt cược vào trí tuệ nhân tạo để gỡ bỏ những phiền toái nhỏ nhặt người dùng gặp mỗi ngày, thay vì tung ra tính năng gây choáng ngợp. Hướng đi này dễ chịu và thực dụng, nhưng cái giá phải trả là không ít chiếc iPad cũ sẽ bị bỏ lại phía sau ngay khi bản chính thức lên kệ vào mùa thu năm nay. Người dùng vì thế nên cân nhắc kỹ cấu hình máy mình đang cầm trước khi kỳ vọng vào những tính năng mà Apple vừa giới thiệu.