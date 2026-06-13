HLE đã chính thức trở thành đại diện đầu tiên của LCK giành vé tham dự Mid-Season Invitational 2026 sau chiến thắng 3-1 trước T1 tại vòng ROAD TO MSI. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, kết quả này còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức HLE góp mặt tại giải đấu quốc tế giữa mùa danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

HLE và T1 trong trận chiến định đoạt suất MSI

Bước vào loạt trận với quyết tâm cao, HLE nhanh chóng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi kiểm soát tốt thế trận ngay từ ván đấu đầu tiên. Đại diện áo cam liên tục gây áp lực lên các mục tiêu lớn và tận dụng hiệu quả những sai lầm của đối thủ. Dù T1 nỗ lực kéo dài trận đấu nhờ khả năng phòng ngự kiên cường, một tình huống bị bắt lẻ của Oner đã mở ra cơ hội để HLE kết thúc ván đấu, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0.

Không chấp nhận thất bại dễ dàng, T1 đã có màn đáp trả mạnh mẽ ở ván hai. Hai đội tạo nên thế trận giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu trước khi Peyz tỏa sáng ở thời khắc quyết định với một pha Quadra Kill ấn tượng. Tình huống này giúp T1 quét sạch đội hình đối phương và cân bằng tỷ số 1-1, đưa loạt trận trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, HLE nhanh chóng lấy lại thế chủ động trong ván đấu thứ ba. Sai lầm ở giai đoạn đầu trận của Oner tạo điều kiện để Kanavi vươn lên mạnh mẽ. Với Lee Sin trong tay, người đi rừng của HLE liên tục tạo ảnh hưởng lên bản đồ bằng những pha di chuyển hiệu quả và khả năng kiểm soát mục tiêu vượt trội. Lợi thế ngày càng lớn giúp HLE giành chiến thắng thuyết phục, qua đó tái lập khoảng cách trong loạt trận.

Đến ván đấu thứ tư, T1 buộc phải thắng để níu giữ hy vọng. Dẫu vậy, HLE tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi khi duy trì khả năng kiểm soát bản đồ và tổ chức giao tranh kỷ luật. Sau hơn 30 phút thi đấu, HLE giành chiến thắng trong ván quyết định, khép lại loạt Bo5 với tỷ số chung cuộc 3-1.

HLE giành chiến thắng trước T1 qua đó có lần đầu tiên dự MSI

Chiến thắng trước T1 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đầu tư và xây dựng đội hình của Hanwha Life Esports trong nhiều năm qua. Từ một đội tuyển thường xuyên bị đánh giá thấp ở các cuộc đua danh hiệu, HLE giờ đây đã ghi tên mình vào MSI 2026 với tư cách đại diện đầu tiên của LCK.

HLE là đội đầu tiên của LCK giành vé dự MSI 2026

Trong khi đó, T1 vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé còn lại của khu vực. Tuy nhiên, thất bại này cho thấy đội tuyển từng nhiều lần vô địch thế giới vẫn còn những vấn đề cần khắc phục nếu muốn tiếp tục hành trình đến đấu trường quốc tế.

Với phong độ ổn định cùng những ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ cao như Zeus, Zeka hay Kanavi, HLE được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cái tên đáng chú ý tại MSI 2026. Sau nhiều năm chờ đợi, đội tuyển này cuối cùng cũng đã chạm tay vào cột mốc lịch sử của riêng mình.