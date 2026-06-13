Canada và Bosnia tạo thế trận cân bằng

Mở màn ngày thi đấu thứ hai World Cup 2026, Canada và Bosnia & Herzegovina mang đến màn so tài hấp dẫn với thế trận giằng co. Hai đội liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối phương và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Canada là đội nhập cuộc tích cực hơn khi liên tục đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Bosnia mới là bên có bàn thắng trước. Phút 21, từ một tình huống phạt góc, Sead Kolasinac đánh đầu kiến tạo để Jovo Lukic nhanh chóng dứt điểm ở cự ly gần, đưa Bosnia vượt lên dẫn 1-0.

World Cup 2026: Canada chia điểm với Bosnia & Herzegovina

Sau bàn thua, Canada tăng cường sức ép. Jonathan David có cơ hội rõ ràng nhưng không thể đánh bại thủ môn Nikola Vasilj. Bosnia giữ được lợi thế sau 45 phút đầu tiên nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và sự quyết liệt trong tranh chấp.

Bước sang hiệp hai, Canada liên tục điều chỉnh đội hình để gia tăng sức tấn công. Những thay đổi của HLV giúp đại diện Bắc Mỹ tạo nhiều áp lực hơn lên đối thủ. Phút 78, Promise David chuyền bóng thuận lợi để Cyle Larin dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm hậu vệ Bosnia đổi hướng khiến thủ môn Vasilj không kịp phản ứng, giúp Canada san bằng tỷ số 1-1.

Chủ nhà Mỹ tạo dấu ấn với chiến thắng đậm

Trên sân nhà, Mỹ nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép lên Paraguay. Đội bóng xứ cờ hoa chỉ mất 7 phút để tìm được bàn mở tỷ số. Từ tình huống phối hợp bên cánh, Christian Pulisic đưa bóng vào khu vực nguy hiểm khiến Damian Bobadilla lúng túng phản lưới nhà, giúp Mỹ sớm vượt lên.

Sau bàn thắng, Mỹ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Paraguay. Dù từng bị từ chối một pha lập công vì lỗi việt vị ở phút 29, đội chủ nhà vẫn không giảm nhịp độ tấn công. Chỉ hai phút sau, Pulisic tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo để Folarin Balogun dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

World Cup 2026: Mỹ giành thắng lợi cách biệt trước Paraguay

Trước khi hiệp một khép lại, Balogun hoàn tất cú đúp với pha xử lý gọn gàng từ đường chuyền của Malik Tillman. Lợi thế dẫn 3-0 giúp Mỹ bước vào giờ nghỉ với sự tự tin lớn.

Sang hiệp hai, Paraguay thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công. Những nỗ lực của đội khách mang lại hiệu quả khi Mauricio thực hiện cú vô-lê đẹp mắt ở phút 73, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Tuy nhiên, Mỹ vẫn kiểm soát tốt trận đấu và Giovanni Reyna đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Paraguay bằng bàn thắng ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 4-1.

Những tín hiệu ban đầu của một kỳ World Cup hấp dẫn

Sau 90 phút, Canada và Bosnia & Herzegovina rời sân với kết quả hòa, phản ánh đúng sự cân bằng giữa hai đội. Trong khi đó, Mỹ trở thành một trong những đội chủ nhà có màn khởi đầu nổi bật nhất khi giành chiến thắng cách biệt trước Paraguay.

Những trận đấu đầu tiên cho thấy cục diện World Cup 2026 đã xuất hiện nhiều diễn biến khó lường. Các đội bóng lớn sẽ phải tiếp tục cải thiện phong độ nếu muốn tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.