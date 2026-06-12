Mexico khẳng định sức mạnh trong ngày khai màn

Ở trận đấu mở màn World Cup 2026, đội tuyển Mexico đã đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0. Đây cũng là màn tái ngộ giữa hai đội sau 16 năm kể từ lần gặp nhau gần nhất tại sân chơi thế giới. Đại diện khu vực Bắc Mỹ nhanh chóng tạo lợi thế khi Julian Quinones ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 9.

Sau bàn thắng sớm, Mexico chủ động kiểm soát thế trận, duy trì sức ép và hạn chế cơ hội của đối thủ. Đội tuyển Nam Phi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Mexico. Sang hiệp hai, Raul Jimenez hoàn tất chiến thắng cho đội chủ nhà bằng pha lập công ở phút 67.

Mexico đã đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0 trong trận khai mạc World Cup 2026

Trận đấu giữa Mexico và Nam Phi cũng ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử World Cup khi trọng tài Wilton Sampaio phải rút tới 3 thẻ đỏ. Sithole và Zwane bên phía Nam Phi lần lượt bị truất quyền thi đấu, trong khi Montes của Mexico cũng nhận án phạt tương tự.

Với số lượng thẻ đỏ này, cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi trở thành trận khai mạc World Cup có nhiều thẻ đỏ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Mexico vẫn bảo toàn được kết quả và giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Kết quả chung cuộc: Mexico 2-0 Nam Phi

(Julian Quinones 9’, Raul Jimenez 67’)

Hàn Quốc tạo màn ngược dòng trước Cộng hòa Séc

Sau chiến thắng của Mexico, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục mang về niềm vui cho người hâm mộ châu Á khi vượt qua Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Đại diện Đông Á cho thấy khả năng tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu ổn định để lật ngược tình thế sau khi bị dẫn trước.

Cộng hòa Séc là đội tạo ra lợi thế trước với bàn thắng của Ladislav Krejci ở phút 59. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng châu Âu chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Chỉ 8 phút sau, Hwang In-beom đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha lập công gỡ hòa 1-1.

Kết quả World Cup 2026 loạt trận ngày 12/6: Hàn Quốc giành thắng lợi trước Cộng hòa Séc

Bước sang những phút cuối, Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng quyết định ở phút 80. Hwang In-beom tiếp tục để lại dấu ấn khi kiến tạo để Oh Hyeon-gyu ghi bàn, hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 2-1.

Chiến thắng giúp Hàn Quốc có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên, qua đó cùng Mexico dẫn đầu bảng A. Dù cùng điểm số, Mexico tạm xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Kết quả chung cuộc: Hàn Quốc 2-1 Cộng hòa Séc

(Ladislav Krejci 59’ - Hwang In-beom 67’, Oh Hyeon-gyu 80’)

Cuộc đua bảng A mở ra sau lượt trận đầu tiên

Kết quả của lượt trận mở màn giúp cục diện bảng A trở nên hấp dẫn ngay từ đầu. Mexico và Hàn Quốc sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt trận thứ hai để cạnh tranh vị trí dẫn đầu, đồng thời hướng tới cơ hội sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, Nam Phi và Cộng hòa Séc đều chưa có điểm số nào và đứng trước áp lực phải giành kết quả tích cực ở những trận đấu tiếp theo. Hai đội sẽ cần cải thiện khả năng tấn công và hạn chế sai lầm nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng tại giải đấu.