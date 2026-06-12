Công nghệ mới hỗ trợ giám sát, xử lý tình huống tại các điểm tổ chức lớn

“Chú chó Robot” Spot là sản phẩm do Công ty kỹ thuật Boston Dynamics, thuộc Tập đoàn Hyundai phát triển. Những robot này được trang bị hệ thống camera, cảm biến và khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình. Trong quá trình hoạt động, Spot có thể thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh, phát hiện dấu hiệu bất thường và gửi cảnh báo đến lực lượng phụ trách an ninh.

Theo kế hoạch, hai robot Spot sẽ làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phát sóng quốc tế World Cup ở Dallas, nơi tập trung các hoạt động truyền thông, kỹ thuật và vận hành giải đấu. Hai robot còn lại được bố trí tại sân vận động MetLife ở New Jersey, địa điểm tổ chức một số trận đấu quan trọng.

“Chú chó Robot” Spot

Việc đưa robot vào công tác bảo đảm an toàn được xem là bước ứng dụng công nghệ mới trong các sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Thay vì thay thế hoàn toàn con người, các thiết bị này đóng vai trò hỗ trợ lực lượng an ninh, giúp giảm nguy cơ khi phải tiếp cận những khu vực có khả năng xảy ra sự cố.

Chó robot từng được nhiều lực lượng an ninh sử dụng

Không chỉ xuất hiện tại World Cup 2026, “chó robot” đã được một số cơ quan an ninh trên thế giới nghiên cứu và đưa vào sử dụng. Tại Mexico, lực lượng cảnh sát thành phố Guadalupe từng triển khai các robot bốn chân nhằm hỗ trợ xử lý tình huống nguy hiểm.

Những robot này được thiết kế để tiếp cận khu vực có nguy cơ cao trước khi con người xuất hiện. Chúng có khả năng di chuyển, ghi hình trực tiếp và truyền thông tin về trung tâm điều hành, giúp cảnh sát đánh giá tình hình trước khi đưa ra phương án can thiệp.

Những “chó robot” từng được triển khai trong nhiều chiến dịch trước đó của cảnh sát Mexico

Chính quyền thành phố Guadalupe cho biết các robot hình động vật được mua với chi phí khoảng 2,5 triệu peso (tương đương khoảng 145.000 USD). Thiết bị được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cảnh sát trong những tình huống phức tạp như xung đột, khu vực mất an toàn hoặc nơi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng nhân viên làm nhiệm vụ.

Việc sử dụng robot trong lĩnh vực an ninh phản ánh xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ cảm biến trong đời sống hiện đại. Các thiết bị này có thể hoạt động liên tục, tiếp cận những vị trí khó khăn và cung cấp thông tin nhanh chóng cho con người.

Bài toán cân bằng giữa an ninh và quyền riêng tư

Sự xuất hiện của “chó robot” tại World Cup 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao trải nghiệm an toàn khi tham dự một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng đặt câu hỏi về quyền riêng tư khi các robot được trang bị camera hoạt động trong khu vực đông người. Lo ngại chính tập trung vào khả năng các thiết bị này có thể theo dõi hoặc thu thập thông tin cá nhân của người tham dự.

Trước những vấn đề này, Boston Dynamics khẳng định Spot không được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt. Robot chỉ thực hiện nhiệm vụ quan sát môi trường, phát hiện nguy cơ và hỗ trợ lực lượng an ninh xử lý tình huống.

Việc đưa “chó robot” vào World Cup 2026 cho thấy các giải đấu thể thao lớn đang ngày càng phụ thuộc vào công nghệ để nâng cao tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn cần bảo đảm sự cân bằng giữa hiệu quả bảo vệ và việc tôn trọng quyền riêng tư của cộng đồng.