Điểm đáng chú ý đây không chỉ là chiếc USB phiên bản giới hạn với rất nhiều ‘dấu ấn’ liên quan tới môn thể thao vua, chiếc USB này còn giúp mang đến khả năng lưu trữ linh hoạt nhờ khả năng tương thích với cả hai hệ điều hành Android và iOS, cũng như các laptop, tablet và các thiết bị có cổng USB thông thường. Đây được xem là một điểm cộng vô cùng quý giá trong thời đại số, khi mà các thiết bị di động đang ngày càng nhiều và khả năng lưu trữ, chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa các thiết bị cũng ngày càng lớn.

USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition

Trở lại với chiếc USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition, đây là chiếc USB được lấy cảm hứng từ chiếc còi của trọng tài nên nếu chỉ lướt nhìn qua bạn sẽ khó có thể phân biệt được đây là chiếc còi hay là một thiết bị lưu trữ.

Không chỉ có ngoại hình chuẩn của một chiếc còi trọng tài, thì kích thước của USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 cũng đúng với một chiếc còi thông thường với kích thước chiều dài là 1,87in, chiều rộng là 0,71in và chiều ngang là 0,79in. Và chiếc còi đặc biệt này cũng là sản phẩm đã được FIFA World Cup 2026™ cấp phép chính thức, nhờ đó sản phẩm càng có giá trị về mặt tinh thần.

USB-C Flash Drive còn được đi kèm với một chiếc dây đeo có in logo của sự kiện thể thao bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026

Đáng chú ý, USB-C Flash Drive còn được đi kèm với một chiếc dây đeo có in logo của sự kiện thể thao bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026, nhờ đó người dùng có thể mang theo USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition bên mình như một món đồ lưu niệm độc đáo, đồng thời vẫn có thêm một thiết bị lưu trữ khi cần.

Với dung lượng 128GB, chiếc USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition mà chúng tôi có trên tay có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ của một người dùng thông thường với hàng ngàn bức ảnh tốc độ cao. Đặc biệt với tốc độ đọc lên đến 300MB/s, USB-C Flash Drive giúp rút ngắn thời gian sao chép, mang lại hiệu suất làm việc tốt hơn.

Người dùng có thể mang theo USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition bên mình như một món đồ lưu niệm độc đáo

Thực tế trải nghiệm cho thấy việc sao chép hình ảnh từ điện thoại sang USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition và từ USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition sang máy tính diễn ra vô cùng mượt mà, gần như không có độ trễ và cũng không cần phải cài đặt thêm bất cứ ứng dụng nào.

Một điểm thú vị khác là dù sử dụng và sao chép vô cùng đơn giản nhưng USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition vẫn được trang bị tính năng giúp bảo mật tối ưu thông qua phần mềm quản lý SANDISK App để tạo lập các thư mục, thiết lập mã hóa để bảo vệ an toàn cho thông tin cá nhân.

Người dùng có thể tải ứng dụng SANDISK App trên các cửa hàng ứng dụng để dễ dàng quản lý và bảo vệ hình ảnh của mình. Việc tạo và quản lý các thư mục cũng diễn ra hết sức trực quan và khoa học.

Tải ứng dụng SANDISK App từ App Sotre hoặc trên Google Play để dễ dàng quản lý và bảo vệ hình ảnh của mìnhc

Sandisk cho biết USB-C Flash Drive Sandisk FIFA World Cup 2026™ Edition dã được bán ra thị trường và sẽ đi kèm với chế độ bảo hành lâu dài tại các trung tâm bảo hành chính hãng. Với cấu trúc chip nhớ flash sở hữu độ bền ổn định nhằm đáp ứng các hoạt động sao chép và truy xuất cũng như bảo vệ dữ liệu của cá nhân người dùng. Sản phẩm là sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo, mới lạ, hiệu năng mạnh mẽ và độ bền bỉ đáng tin cậy.