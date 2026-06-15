Được xây dựng trên danh mục EDA ứng dụng AI của Cadence với mô hình NVIDIA Nemotron, và được bảo mật bởi môi trường NVIDIA OpenShell runtime, năng lực agentic mới này cho phép khách hàng vận hành các mô phỏng động trong một quy trình tự động hóa khép kín.

Tại NVIDIA, hàng nghìn kỹ sư sử dụng hàng tỷ giờ tính toán mỗi năm để thực hiện hàng triệu bài kiểm thử nhằm xác minh thiết kế. Với ChipStack, mỗi kỹ sư có thể chạy hàng trăm mô phỏng động bằng Cadence® Xcelium™ Logic Simulation và Jasper® Formal Verification, giúp rút ngắn chu trình xác minh RTL hơn 40, giảm vòng lặp xác minh từ năm tuần xuống dưới một ngày, và tăng tốc đáng kể việc xác nhận các thiết kế bán dẫn phức tạp.

“Chúng tôi thấy khách hàng tận dụng AI để các kỹ sư chuyên gia có thể đảm nhận những thiết kế khó hơn với tốc độ và sự tự tin cao hơn. Với ChipStack AI Super Agent, chúng tôi tiến thêm một bước - từ AI hỗ trợ kỹ sư đến kỹ sư ảo tự động có thể thực hiện công việc thiết kế và xác minh thực sự, dựa trên các engine signoff chính xác và vận hành trong môi trường an toàn, được quản trị, để các nhóm đổi mới nhanh hơn với sự tin cậy.” Ông PĐược biét, ChipStack AI Super Agent đạt Level-5 autonomy, có khả năng tự động đảm nhiệm các quy trình thiết kế và xác minh chip phức tạp, đồng thời cho phép kỹ sư giám sát, hướng dẫn và cộng tác khi cần. Nhờ tích hợp sẵn với các môi trường cộng tác và tương thích với các công cụ như Codex hay Claude Code, hệ thống mang lại sự minh bạch trong hoạt động tự động, giúp nhóm nắm bắt tiến trình và đưa ra quyết định.

Thay vì dựa vào hướng dẫn từng bước, ChipStack AI Super Agent tự đánh giá kết quả trung gian, xác định hành động tiếp theo và lặp lại cho đến khi hoàn tất các nhiệm vụ như hiểu đặc tả, tạo RTL, lập kế hoạch xác minh, phân tích hình thức, mô phỏng, debug và hội tụ thiết kế. Điều này chuyển vai trò kỹ sư từ việc thực hiện từng tác vụ sang giám sát kết quả và định hướng, trong khi các luồng xác minh tự động rút ngắn chu trình xác nhận từ nhiều tuần xuống dưới một ngày.

Cadence chính thức giới thiệu khung ChipStack AI Super Agent đã đạt mức tự động Level-5 cùng môi trường NVIDIA OpenShell tại triển lãm Computex 2026 vừa qua

Điểm khác biệt của Cadence là hành vi của agent tự động được gắn chặt với các engine thiết kế và xác minh dựa trên các mô hình vật lý cốt lõi của công. Điều này đảm bảo rằng hành động do AI điều khiển luôn dựa trên mô hình tính toán đã được chứng minh và kết quả sign-off chính xác, từ đó tạo niềm tin cho các chương trình kỹ thuật trọng yếu.

Để hỗ trợ triển khai sản xuất, ChipStack AI Super Agent vận hành trong môi trường NVIDIA OpenShell runtime, một sandbox cho agent tự động, đảm bảo quản trị và bảo vệ IP nhạy cảm thông qua kiểm soát chính sách, cách ly và quản lý truy cập vào công cụ, hạ tầng và dữ liệu thiết kế. Sự kết hợp giữa engine vật lý của Cadence và kiến trúc bảo mật của OpenShell mang đến lộ trình thực tế từ thử nghiệm có giám sát đến luồng tự động ở cấp sản xuất.

“Khi thiết kế bán dẫn ngày càng phức tạp, các nhóm kỹ thuật cần AI agent có thể tăng tốc quá trình xác minh mà không ảnh hưởng đến bảo mật, kiểm soát hay niềm tin. Bằng cách bảo mật ChipStack AI Super Agent của Cadence với NVIDIA OpenShell và vận hành bằng mô hình Nemotron, Cadence mang đến sự tự động hóa có quản trị cho quy trình thiết kế chip, giúp khách hàng phát triển và xác minh bán dẫn tiên tiến nhanh hơn, an toàn hơn.” Ông Timothy Costa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Computational Engineering tại NVIDIA, nhận định.

Các tính năng tự động Level-5 của ChipStack AI Super Agent và khung điều phối AgentStack dự kiến sẽ được cung cấp cho khách hàng thử nghiệm sớm trong nửa cuối năm nay

Sau khi mua lại ChipStack tháng 11/2025, Cadence đã ra mắt sản phẩm đầu tiên tháng 2/2026 và mở rộng thành danh mục AI Super Agent tại CadenceLIVE tháng 4, giới thiệu ViraStack AI Super Agent cho thiết kế analog và tùy biến, InnoStack AI Super Agent cho triển khai số và signoff, cùng Cadence AgentStack làm khung điều phối luồng agentic trên toàn bộ thiết kế. Cadence tiếp tục mở rộng năng lực các AI Super Agent lên mức tự động hoàn toàn.

Các tính năng tự động Level-5 của ChipStack AI Super Agent và khung điều phối AgentStack dự kiến sẽ được cung cấp cho khách hàng thử nghiệm sớm trong nửa cuối năm nay.