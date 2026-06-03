Chiếc máy tính không còn là công cụ gõ phím

Bốn mươi năm qua, người dùng máy tính vẫn làm đúng một việc: mở ứng dụng, gõ lệnh, chờ kết quả. Nhưng tháng 6 năm 2025, tại sự kiện GTC Taipei (Đài Loan, Trung Quốc), NVIDIA đã tuyên bố chuỗi thói quen đó chính thức chấm dứt.

Ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO của NVIDIA, chia sẻ: "Bốn mươi năm qua bạn khởi chạy ứng dụng. Nhấn chuột. Gõ chữ. Với RTX Spark và Windows của Microsoft, bạn chỉ cần hỏi và chiếc PC sẽ tự làm việc." Câu nói ngắn gọn đó tóm gọn triết lý thiết kế của RTX Spark, siêu chip mà NVIDIA tự gọi là "máy tính cá nhân thế hệ mới."

Siêu chip NVIDIA RTX Spark cung cấp sức mạnh cho những chiếc PC Windows đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên dụng cho trợ lý cá nhân, với hiệu năng AI 1 petaflop.

RTX Spark không phải một bộ vi xử lý thông thường. Đây là siêu chip kết tinh 30 năm đổi mới công nghệ của NVIDIA, tích hợp toàn bộ hệ sinh thái gồm CUDA, RTX, DLSS, TensorRT, OptiX, Reflex và G-SYNC vào một nền tảng duy nhất.

Về phần cứng, RTX Spark mang GPU NVIDIA Blackwell RTX với 6.144 nhân CUDA và thế hệ Tensor Core thứ năm hỗ trợ độ chính xác FP4, kết nối trực tiếp qua giao tiếp chip-to-chip NVLink-C2C với CPU NVIDIA Grace 20 nhân hiệu năng cao.

MediaTek, tập đoàn dẫn đầu mảng thiết kế chip Arm, đã tham gia phát triển phần CPU tùy chỉnh này, đóng góp vào hiệu suất điện năng và khả năng kết nối của toàn bộ nền tảng. Toàn bộ hệ thống đạt 1 petaflop sức mạnh tính toán và trang bị 128GB bộ nhớ hợp nhất, hai con số đủ để định nghĩa lại khái niệm "laptop mỏng nhẹ."

Khi máy tính cá nhân trở thành trợ lý thực sự

Các hệ thống tác nhân tự động đã xuất hiện nhiều năm nhưng vẫn chủ yếu sống trên máy chủ đám mây vì một lý do đơn giản: thiết bị cá nhân không đủ mạnh để chạy chúng một cách riêng tư và an toàn. RTX Spark phá vỡ rào cản đó bằng cách đưa toàn bộ năng lực xử lý về chính chiếc máy của người dùng.

NVIDIA và Microsoft đã xây dựng một nền tảng bảo mật hoàn chỉnh cho điều này. Phía Windows cung cấp các tầng nguyên thủy bảo mật mới, bao gồm nhận diện danh tính, cô lập tiến trình và kiểm soát chính sách đầu cuối. NVIDIA bổ sung thêm môi trường thực thi OpenShell, cho phép người dùng tự định nghĩa giới hạn hoạt động của tác nhân, tự chọn mô hình nào chạy nội bộ và che giấu thông tin cá nhân trước khi gửi truy vấn lên đám mây. Nói cách khác, người dùng giữ toàn quyền kiểm soát, không phải nhà cung cấp dịch vụ.

Hai nền tảng tác nhân lớn đang áp dụng kiến trúc này là Hermes Agent của Nous Research và OpenClaw. Dillon Rolnick, CEO của Nous Research, nhận xét: "RTX Spark và NVIDIA OpenShell cho người dùng Hermes một môi trường mạnh mẽ và an toàn để tác nhân vận hành song song với bạn. Bạn nhận ra mình đang mua một trợ lý toàn diện, không phải một chiếc laptop thông thường." Đây là thay đổi về bản chất của máy tính cá nhân, từ thiết bị thụ động sang đồng nghiệp chủ động.

Con số phá vỡ giới hạn tưởng tượng

Những gì siêu chip NVIDIA RTX Spark làm được trên một chiếc laptop mỏng nhẹ cho thấy khoảng cách giữa thế hệ chip này với phần cứng tiêu dùng trước đó là rất lớn.

Người dùng có thể dựng hình cảnh 3D nặng 90GB bằng OptiX và DLSS, cắt ghép video 12K 4:2:2 bằng bộ giải mã Blackwell, hoặc chạy mô hình ngôn ngữ lớn 120 tỷ tham số với ngữ cảnh lên đến 1 triệu token mà không cần máy chủ từ xa.

Đối với game thủ, RTX Spark đủ sức chơi game AAA ở độ phân giải 1440p với tốc độ trên 100 khung hình mỗi giây, bật ray tracing và DLSS cùng lúc.

Georgi Gerganov, người sáng lập llama.cpp, tóm tắt ý nghĩa của 128GB bộ nhớ hợp nhất theo cách thực tế nhất: "RTX Spark đặt trực tiếp một lượng xử lý ngữ cảnh khổng lồ vào vỏ máy nhỏ gọn và đẹp. Các mô hình tối ưu hóa cao chạy nội bộ qua llama.cpp với hiệu năng RTX Spark sẽ mở ra làn sóng tác nhân cá nhân, riêng tư tiếp theo."

Cả hệ sinh thái phần mềm đổ về một nền tảng

Phần cứng mạnh đến mấy cũng trống rỗng nếu thiếu phần mềm tương xứng. NVIDIA hiểu điều đó nên RTX Spark ra mắt với cam kết hỗ trợ từ hơn 100 nhà cung cấp phần mềm Windows, bao gồm Adobe, Blackmagic Design, Blender, CapCut, ComfyUI, OTOY cùng nhiều hãng game tên tuổi như KRAFTON, NetEase, Remedy Entertainment, Riot Games và XBOX.

Đặc biệt, NVIDIA và Adobe đã tái kiến trúc hoàn toàn Premiere và Photoshop cho RTX Spark. Adobe Premiere sẽ có pipeline video mới tận dụng bộ nhớ hợp nhất, GPU Blackwell và phần mềm TensorRT, mang lại hiệu suất chỉnh sửa và hiệu chỉnh màu theo thời gian thực. Photoshop thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa cho ghép hình có tăng tốc GPU, bộ lọc trực tiếp, dải tương phản cao và tính năng vẽ tự nhiên hiện đại. Shantanu Narayen, Chủ tịch kiêm CEO của Adobe, gọi đây là "trải nghiệm sáng tạo gốc từ công nghệ tính toán thông minh" và nhấn mạnh tốc độ xử lý tổng thể trên RTX Spark tăng gấp đôi so với thế hệ trước trên các quy trình sáng tạo phổ biến.

Yannik Marek, đồng sáng lập ComfyUI, chỉ ra ý nghĩa thực tiễn của 128GB bộ nhớ hợp nhất với cộng đồng sáng tạo: "Tổ hợp năng lực xử lý và bộ nhớ thống nhất lớn sẽ biến RTX Spark thành một trong những laptop hiệu năng cao nhất để chạy mô hình khuếch tán hình ảnh. Người dùng ComfyUI giờ đây có thể thực hiện quy trình đa phương thức phức tạp và tạo ảnh, video độ phân giải cực cao với tốc độ chưa từng thấy trên thiết bị di động."

Thiết kế mỏng như tờ giấy, mang sức mạnh của trung tâm dữ liệu

RTX Spark không hy sinh hình thức vì hiệu năng. Laptop RTX Spark mỏng tối thiểu 14 milimét, nhẹ khoảng 1,36 kilogram, màn hình từ 14 đến 16 inch với tấm nền OLED tandem chuẩn màu và công nghệ G-SYNC của NVIDIA. Vỏ máy gia công nhôm chính xác kết hợp độ bền với thiết kế tối giản, hiện đại.

Các máy tính để bàn RTX Spark nhỏ gọn, siêu tiết kiệm năng lượng được thiết kế dành cho các chuyên gia, công việc sáng tạo, chơi game và năng suất hàng ngày. Nhiều nhà sản xuất phần cứng lớn đang tập trung vào RTX Spark, với nhiều thiết kế đã được phát triển.

Các thương hiệu máy tính lớn nhất thế giới đã xác nhận tham gia đợt ra mắt mùa thu năm nay, bao gồm ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface và MSI. Michael Dell, Chủ tịch kiêm CEO Dell Technologies, giới thiệu mẫu XPS 16 Creator Edition chạy RTX Spark và tuyên bố: "Các nhà sáng tạo không nên phải chọn giữa tính di động và hiệu năng." Brett Ostrum, Phó chủ tịch tập đoàn Surface tại Microsoft cho biết "Với Surface Laptop Ultra, chúng tôi đang hướng sự tập trung đó đến những nhà sáng tạo, nhà phát triển và kỹ sư cần hiệu năng mạnh mẽ trong một thiết bị được thiết kế tỉ mỉ, di động và kết nối sâu sắc với các công cụ và nền tảng Windows mà họ tin dùng"

Satya Nadella, Chủ tịch kiêm CEO Microsoft, đặt RTX Spark trong tầm nhìn lớn hơn của Windows: "Mục tiêu của chúng tôi là đưa khả năng xử lý thông minh không giới hạn đến mọi gia đình và mọi bàn làm việc với Windows."

Ranh giới giữa máy tính cá nhân và siêu máy tính đang mờ dần

RTX Spark không chỉ là chip mạnh hơn thế hệ trước. Đây là tín hiệu cho thấy mô hình điện toán cá nhân đang trải qua sự chuyển dịch có tính cấu trúc, nơi sức mạnh từng bị hạn chế trong trung tâm dữ liệu nay di chuyển về túi người dùng. Khi một chiếc laptop 14 milimét có thể chạy mô hình ngôn ngữ 120 tỷ tham số ngay trên thiết bị, câu hỏi về quyền riêng tư dữ liệu, về sự phụ thuộc vào đám mây và về giới hạn thực sự của thiết bị cầm tay đều cần được đặt lại.

RTX Spark laptop và máy tính để bàn nhỏ gọn dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. Nền tảng kết hợp giữa NVIDIA và Microsoft cho tác nhân Windows sẽ được giới thiệu chi tiết hơn tại Microsoft Build ngày 2 và 3 tháng 6, nơi các nhà phát triển sẽ được tiếp cận trực tiếp với các nguyên thủy bảo mật Windows mới và môi trường NVIDIA OpenShell.