Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, rà soát, đánh giá khó khăn, đề xuất giải pháp trước ngày 20/6/2026.

Theo văn bản chỉ đạo mới ban hành, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì tổng hợp tình hình tổ chức giao thông tại các địa phương liên quan đến xe bán tải cabin kép; đánh giá kết quả thực hiện các quy định hiện hành, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu các quy định pháp luật và mô hình quản lý của một số quốc gia đối với xe bán tải cabin kép theo đề xuất của Công ty TNHH Ford Việt Nam. Việc nghiên cứu không chỉ tập trung vào khía cạnh pháp lý mà còn xem xét cách thức các quốc gia ứng dụng dữ liệu, công nghệ số và các hệ thống quản lý giao thông thông minh trong phân loại, giám sát và tổ chức giao thông đối với loại phương tiện này.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đánh giá mức độ phù hợp của các quy định quốc tế với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm tính thống nhất giữa hệ thống pháp luật và yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý giao thông.

Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu thông lệ quốc tế về phân loại phương tiện giao thông, trong đó có xe bán tải cabin kép; làm rõ các tiêu chí phân loại, mục tiêu quản lý và cơ sở pháp lý của từng mô hình.

Việc phân loại phương tiện hiện nay không chỉ phục vụ công tác đăng kiểm, đăng ký hay thuế, phí mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc xây dựng các hệ thống giao thông thông minh (ITS), quản lý lưu lượng phương tiện, kiểm soát phát thải và phát triển hạ tầng giao thông số. Do đó, việc rà soát các quy định liên quan đến xe bán tải cabin kép được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ giao thông hiện đại.

Theo các chuyên gia, cùng với sự phát triển của công nghệ ô tô, nhiều mẫu xe bán tải thế hệ mới hiện được tích hợp các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), hệ thống kết nối thông minh và các giải pháp quản lý dữ liệu phương tiện theo thời gian thực. Điều này khiến ranh giới giữa xe phục vụ vận tải hàng hóa và xe phục vụ nhu cầu cá nhân ngày càng trở nên linh hoạt hơn, đặt ra yêu cầu cập nhật các quy định quản lý theo hướng phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Trong thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện những cách hiểu và áp dụng khác nhau đối với xe bán tải cabin kép trong tổ chức giao thông. Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trên cơ sở nghiên cứu khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đánh giá tác động thực tiễn, từ đó bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quá trình thực thi.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Ford Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, đánh giá.

Kết quả rà soát, đánh giá và các đề xuất hoàn thiện chính sách phải được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

Việc nghiên cứu, cập nhật cơ chế quản lý đối với xe bán tải cabin kép không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn mà còn góp phần xây dựng nền tảng quản lý giao thông hiện đại dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Đây được xem là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống giao thông thông minh, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số ngành giao thông vận tải.