Xe và phương tiện
Xe 365

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Thành Biên Hoàng Anh

15:20 | 28/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trước thông tin Hà Nội “cấm xe bán tải vào nội đô giờ cao điểm”, dư luận những ngày qua xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, các quy định hiện hành cho thấy đây không phải là lệnh cấm tuyệt đối, mà là cách tổ chức giao thông dựa trên phân loại phương tiện.
Luật mới về việc cấm xe bán tải, nhưng bản chất là phân luồng giao thông

Theo các quy định hiện hành, xe bán tải không bị cấm hoàn toàn tại khu vực nội đô Hà Nội. Cơ quan quản lý đang áp dụng nguyên tắc phân loại phương tiện để điều tiết giao thông, thay vì áp dụng lệnh cấm tuyệt đối.

Luật mới đã được ban hành từ ngày 15/1/2026, theo Quyết định 01/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành, hoạt động của xe tải trong khu vực nội đô được quản lý theo các khung giờ, tải trọng và phạm vi lưu thông cụ thể.

Theo quy định, các phương tiện thuộc diện hạn chế khi đi vào khu vực phố cấm hoặc lưu thông trong giờ cao điểm phải thực hiện thủ tục xin cấp phép theo quy định của cơ quan chức năng. Quy định này thay thế các văn bản trước đây và được áp dụng thống nhất đối với cá nhân, doanh nghiệp vận tải, đơn vị giao hàng và các phương tiện phục vụ thi công công trình.

Khu vực hạn chế xe tải được xác định là toàn bộ phần đường nằm phía trong vành đai trung tâm Hà Nội. Phạm vi này được bao quanh bởi các trục đường lớn như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Pháp Vân, Giải Phóng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và khu vực cầu Thăng Long. Điều này có nghĩa mọi xe tải khi đi vào khu vực trung tâm Hà Nội đều phải tuân thủ quy định về giờ hoạt động hoặc phải xin giấy phép lưu thông.

Cụ thể, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan, xe bán tải được chia thành hai nhóm dựa trên tải trọng chuyên chở: Những xe có khối lượng hàng hóa dưới 950 kg được xếp vào nhóm ô tô con, trong khi các xe từ 950 kg trở lên được phân loại là ô tô tải. Sự phân loại này không mang tính hình thức, mà là căn cứ pháp lý để áp dụng các quy định lưu thông tương ứng.

Việc siết xe bán tải là một phần trong chiến lược phát triển giao thông đô thị bền vững.

Từ cách phân loại trên, các chính sách điều tiết giao thông được triển khai theo hướng kiểm soát xe tải trong nội đô vào giờ cao điểm. Xe tải dưới 2 tấn bị hạn chế lưu thông vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, trong khi xe tải lớn hơn chỉ được hoạt động vào ban đêm. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn xe bán tải (vốn đăng kiểm dưới dạng xe tải) sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định này.

Cơ quan chức năng khẳng định mục tiêu của chính sách là giảm ùn tắc và tối ưu hóa sử dụng hạ tầng giao thông. Đây là giải pháp không mới, đã được áp dụng tại nhiều đô thị lớn trong và ngoài nước. Khi mật độ phương tiện tăng nhanh trong khi hạ tầng không thể mở rộng tương ứng, việc phân luồng và hạn chế phương tiện theo giờ trở thành công cụ quản lý phổ biến.

Tuy nhiên, điểm gây tranh luận nằm ở sự “lệch pha” giữa quy định và thực tế sử dụng. Trên thị trường, xe bán tải được nhiều người lựa chọn như một phương tiện cá nhân đa dụng, phục vụ cả gia đình và công việc. Dù vậy, về mặt pháp lý, đa số xe vẫn được xếp vào nhóm xe tải, kéo theo các hạn chế tương ứng.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, đặc điểm kỹ thuật của xe bán tải cũng là lý do khiến loại phương tiện này bị kiểm soát chặt hơn trong đô thị. Xe có kích thước lớn, chiều dài và chiều cao vượt trội so với xe con thông thường, chiếm nhiều diện tích mặt đường. Trong điều kiện đường phố nội đô chật hẹp, sự xuất hiện với mật độ cao của xe bán tải có thể làm giảm hiệu quả lưu thông.

Ngoài ra, yếu tố an toàn giao thông cũng được đặt ra. Xe bán tải có điểm mù lớn hơn, đầu xe cao hơn, làm tăng nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng trong các va chạm với người đi bộ hoặc xe máy. Đây là một trong những lý do khiến nhiều đô thị trên thế giới áp dụng các biện pháp kiểm soát tương tự.

Ở góc độ quản lý vĩ mô, việc siết xe bán tải không phải là hành động mang tính phân biệt, mà là một phần trong chiến lược phát triển giao thông đô thị bền vững. Các thành phố lớn đang hướng tới giảm phương tiện cá nhân cỡ lớn, khuyến khích phương tiện nhỏ gọn và giao thông công cộng nhằm giảm ùn tắc, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống.

Thực chất của chính sách “cấm xe bán tải vào nội đô giờ cao điểm” là nhằm phân luồng giao thông

Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra yêu cầu cần đánh giá tác động toàn diện, đặc biệt đối với nhóm người sử dụng xe bán tải như một công cụ lao động và phương tiện sinh hoạt chính.

Góc nhìn từ tài xế sử dụng xe bán tải

Từ thực tế sử dụng, anh Nguyễn Huy Thông, một người sử dụng xe bán tải lâu năm, cho rằng xe bán tải là phương tiện “lưỡng dụng”, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa đáp ứng nhu cầu công việc.

Anh chia sẻ: “Bán tải là một chiếc xe đa dụng… đi gia đình cũng được, chở hàng nhẹ vài ba trăm cân cũng được.” Với đặc thù công việc sửa chữa ô tô và kinh doanh dịch vụ, anh thường xuyên tận dụng thùng xe để vận chuyển dụng cụ: “Anh cũng để đồ đạc lên thùng, đi sửa chữa… nên xe bán tải với anh rất linh hoạt.”

Tuy nhiên, khi áp dụng quy định hạn chế xe tải vào giờ cao điểm, anh cho rằng ảnh hưởng là đáng kể. “Giờ cao điểm cũng là giờ đi làm, xử lý công việc và cả việc gia đình, nên việc hạn chế ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống.” Theo anh, đây không chỉ là bất tiện trong di chuyển mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả công việc và thu nhập: “Chiếc xe còn là phương tiện mưu sinh, nên tác động lại càng lớn.”

Anh cũng bày tỏ băn khoăn khi xe bán tải bị áp dụng chung quy định với xe tải lớn: “Xe bán tải có công nghệ cao, kích thước không quá lớn nhưng lại bị quản như xe tải là chưa phù hợp.” Đặc biệt, việc phải lưu thông cùng làn với xe tải nặng có thể tiềm ẩn rủi ro: “Đi chung với xe 3 chân, 4 chân hay container thì nguy cơ rất cao.”

Liên quan đến môi trường, anh cho rằng cần đánh giá cụ thể từng phương tiện: “Không phải xe nào cũng phát thải cao… nhiều xe đạt tiêu chuẩn rất thấp.” Đồng thời, anh cũng nhận định hiện chưa có chính sách hỗ trợ rõ ràng cho người dùng xe bán tải, trong khi các quy định mới lại gia tăng hạn chế.

Về giải pháp, anh đề xuất cần tăng cường đối thoại giữa người dân và cơ quan quản lý: “Người dân cần góp ý văn minh, còn cơ quan chức năng cần lắng nghe.” Theo anh, chỉ khi có sự phối hợp hai chiều, chính sách mới có thể vừa đảm bảo mục tiêu quản lý, vừa phù hợp với thực tế sử dụng.

Có thể thấy, câu chuyện quản lý xe bán tải trong nội đô không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay pháp lý, mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh kế của một bộ phận người dân. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc cân bằng giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu sử dụng phương tiện là bài toán phức tạp. Để chính sách phát huy hiệu quả, việc siết chặt quản lý, cần tăng cường truyền thông minh bạch, đồng thời mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến từ người sử dụng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

xe bán tải cấm xe bán tải nội đô Phân luồng giao thông tài xế sử dụng xe bán tải giao thông thông minh Quyết định 01/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
32°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
33°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
27°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
28°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
38°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
32°C
Nghệ An

31°C

Cảm giác: 33°C
mây thưa
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
38°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
41°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
31°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
32°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
35°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
24°C
Hà Giang

32°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 30/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 30/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 30/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 30/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 30/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 30/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 31/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 31/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 31/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 31/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 31/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 31/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 31/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 31/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
Kim TT/AVPL 16,980 ▲110K 17,280 ▲110K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
Nguyên Liệu 99.99 16,000 ▲100K 16,200 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 15,950 ▲100K 16,050
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,800 ▲100K 17,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,750 ▲100K 17,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,680 ▲100K 17,130 ▲100K
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,800 ▲1200K 172,800 ▲1200K
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,980 ▲120K 17,280 ▲120K
NL 99.90 15,820 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,850 ▲50K
Trang sức 99.9 16,470 ▲120K 17,170 ▲120K
Trang sức 99.99 16,480 ▲120K 17,180 ▲120K
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,698 ▲12K 17,282 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,698 ▲12K 17,283 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,696 ▲12K 1,726 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,696 ▲12K 1,727 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,676 ▲12K 1,711 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 162,906 ▲1188K 169,406 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,588 ▲900K 128,488 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 10,761 ▼96033K 11,651 ▼104043K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,631 ▲732K 104,531 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 91,011 ▲699K 99,911 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,606 ▲501K 71,506 ▲501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 ▲12K 1,728 ▲12K
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17564 17837 18427
CAD 18421 18698 19322
CHF 32313 32696 33362
CNY 0 3470 3830
EUR 29682 29954 30993
GBP 34118 34508 35456
HKD 0 3232 3435
JPY 157 161 167
KRW 0 16 18
NZD 0 14824 15409
SGD 19889 20171 20705
THB 711 774 838
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26165 26355
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 29,794 29,914 31,088
GBP 34,482 34,620 35,622
HKD 3,296 3,309 3,424
CHF 32,542 32,673 33,584
JPY 161.13 161.78 169.02
AUD 17,754 17,825 18,409
SGD 20,118 20,199 20,775
THB 779 782 816
CAD 18,653 18,728 19,293
NZD 14,910 15,438
KRW 16.71 18.33
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26221 26221 26355
AUD 17805 17905 18828
CAD 18660 18760 19776
CHF 32627 32657 34239
CNY 3752.7 3777.7 3912.9
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29887 29917 31643
GBP 34541 34591 36352
HKD 0 3355 0
JPY 161.24 161.74 172.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14990 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20087 20217 20939
THB 0 744.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16860000 16860000 17160000
SBJ 15000000 15000000 17160000
Cập nhật: 28/03/2026 16:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,145 26,195 26,355
USD20 26,145 26,195 26,355
USD1 23,845 26,195 26,355
AUD 17,834 17,934 19,072
EUR 30,015 30,015 31,464
CAD 18,599 18,699 20,032
SGD 20,145 20,295 21,310
JPY 161.62 163.12 167.88
GBP 34,412 34,762 35,673
XAU 16,858,000 0 17,162,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 781 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/03/2026 16:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Coraline phát hành tại rạp Việt với phiên bản mới nhất

Coraline phát hành tại rạp Việt với phiên bản mới nhất

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Galaxy S26 khiến nhiều người dùng iPhone cân nhắc đổi máy

Galaxy S26 khiến nhiều người dùng iPhone cân nhắc đổi máy

TOP 3 lý do khiến Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

TOP 3 lý do khiến Samsung Galaxy A57 5G đáng mua nhất phân khúc

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

LG 13 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường OLED TV

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Gemini mở khóa chuyển đổi AI nhờ nhập bộ nhớ và lịch sử trò chuyện

Gemini mở khóa chuyển đổi AI nhờ nhập bộ nhớ và lịch sử trò chuyện

Hà Lan đình chỉ Grok vì lo ngại giả mạo hình ảnh bằng AI và nội dung xâm hại trẻ em

Hà Lan đình chỉ Grok vì lo ngại giả mạo hình ảnh bằng AI và nội dung xâm hại trẻ em

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh

Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

Đại học Monash mở Ngày hội Tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương