Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế trong tầm soát ung thư và bệnh tim mạch

Ngày 6/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Công ty CP Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (JVI) phối hợp cùng Vietfair và Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 – Vietnam Medi-Pharm 2026 tổ chức hội thảo “Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lý ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản như ông Masanori Tanaka – Trưởng Trung tâm Tầm soát Ung thư, Bệnh viện Ung thư Ariake Nhật Bản; bác sĩ Hiromichi Ito – chuyên gia Khoa Ngoại Gan – Tụy – Mật, Bệnh viện Ung thư Ariake; ông Noda Mikihiro – Viện Nghiên cứu Tim mạch CVI và ông Takaaki Matsuoka – Tổng Viện trưởng Trung tâm Tế bào gốc Helene Nhật Bản.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hoàng Thị Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) cho biết, trong suốt hơn 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật bản không ngừng được mở rộng, tăng cường và phát triển sâu rộng; hợp tác y tế luôn là điểm sáng trong bức tranh chung của quan hệ hợp tác hai nước .

Theo bà Phương, hội thảo là một trong các hoạt động giúp củng cố, mở rộng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa cộng đồng y tế của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình cũng góp phần giúp các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu về y tế của Việt Nam và Nhật Bản có cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cũng như cập nhật những công nghệ y tế mới nhất và các kiến thức y tế bổ ích cho người dân về các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh... góp phần mang lại thành công chung cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (JVI) đánh giá Nhật Bản là quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến hàng đầu châu Á, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực y học dự phòng và tầm soát bệnh sớm.

“Hợp tác y tế luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, mang lại nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân hai nước”, ông Đinh Ngọc Hải chia sẻ.

Tại hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ nhiều giải pháp tiên tiến trong tầm soát sớm các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Các nội dung chuyên môn tập trung vào vai trò của kiểm tra sức khỏe định kỳ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong chẩn đoán sớm, cũng như các công nghệ hiện đại trong điều trị bệnh.

Nhiều chuyên đề được trao đổi như tầm soát ung thư gan, tụy, mật; liệu pháp tế bào NK trong hỗ trợ điều trị ung thư; ứng dụng tế bào gốc trung mô (MSC) trong phục hồi tổn thương và điều hòa miễn dịch; các kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn và cá nhân hóa điều trị bằng công nghệ AI.

Theo các chuyên gia, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới nhờ chú trọng y học dự phòng, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân.

Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, hội thảo còn nhấn mạnh vai trò của chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua xây dựng lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thể thao thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, hội thảo còn là cơ hội để các tổ chức y tế, doanh nghiệp và cộng đồng kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng các mô hình y học dự phòng tiên tiến. Thông qua đó, những giải pháp hiệu quả từ Nhật Bản có thể được nghiên cứu và áp dụng phù hợp tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 – Vietnam Medi-Pharm 2026 diễn ra từ ngày 6-9/5 tại Hà Nội với quy mô khoảng 400 gian hàng của 300 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.