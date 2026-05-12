Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Thái Lan thương mại hóa 5G Advanced đầu tiên tại Đông Nam Á

Đạt Xanh

Đạt Xanh

10:47 | 12/05/2026
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Ngày 6 tháng 5 năm 2026, nhà mạng AIS Thái Lan chính thức đưa vào khai thác thương mại mạng 5G-Advanced tại Thái Lan, trở thành nhà khai thác viễn thông đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai mạng 5G thế hệ mới theo chuẩn 3GPP Release 18, với công nghệ ghép sóng mang cho phép tốc độ tải xuống tăng lên đến 1,5 lần và tốc độ tải lên vượt gấp đôi so với 5G thông thường.

Công nghệ ghép sóng mang 3CC và 2CC

Theo thông báo mới nhất từ nhà mạng AIS, công nghệ ghép sóng mang (Carrier Aggregation) triển khai trên kiến trúc 5G Standalone hoàn toàn độc lập chính là nền tảng kỹ thuật then chốt phân tách AIS 5G-Advanced khỏi công nghệ 5G thông thường, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào hạ tầng lõi 4G. Với cấu hình 3CC cho đường xuống, mạng kết hợp đồng thời ba băng tần 700 MHz, 2100 MHz và 2600 MHz, qua đó đẩy tốc độ tải xuống lên cao hơn 1,5 lần so với 5G thông thường. Với cấu hình 2CC cho đường lên, mạng phối hợp hai băng tần 700 MHz và 2600 MHz, giúp tốc độ tải lên gấp đôi.

AIS 5G-ADVANCED – tiêu chuẩn mạng 5G thế hệ mới đầu tiên tại Đông Nam Á chính thức ra mắt ngày 6 tháng 5 năm 2026
AIS 5G-ADVANCED, tiêu chuẩn mạng 5G thế hệ mới đầu tiên tại Đông Nam Á chính thức ra mắt ngày 6 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AIS

Ngoài tốc độ tải xuống nhanh hơn 1,5 lần và tốc độ tải lên vượt gấp đôi, AIS 5G-Advanced còn mang lại độ phản hồi thấp hơn và hiệu suất mạng tổng thể cao hơn so với thế hệ 5G trước (5G NSA, ba chỉ số cải thiện đồng thời trên một hạ tầng thương mại là điều hiếm thấy ở giai đoạn triển khai đầu tiên của bất kỳ chuẩn mạng mới nào. Mạng được thiết kế để phục vụ cả hai nhóm nhu cầu song song, gồm phong cách sống số thế hệ mới của người tiêu dùng cá nhân như xem video chất lượng cao, chơi game trực tuyến, livestream và làm việc trên nền tảng đám mây, lẫn các ứng dụng doanh nghiệp đòi hỏi kết nối ổn định, độ trễ thấp và băng thông lớn. Quan hệ đối tác với các hãng sản xuất thiết bị đầu cuối hàng đầu thế giới đóng vai trò tiên quyết để công nghệ ghép sóng mang phát huy hiệu quả thực tế, vì người dùng chỉ trải nghiệm được toàn bộ năng lực của 3CC và 2CC khi thiết bị cầm tay hỗ trợ đầy đủ các băng tần tương ứng.

Cục Tần số vạch lộ trình băng tần 5G-Advanced và 6G Việt Nam
Cục Tần số vạch lộ trình băng tần 5G-Advanced và 6G Việt Nam
Nền tảng kỹ thuật tuân thủ chuẩn 3GPP Release 18, phiên bản quy chuẩn quốc tế xác lập mốc phân chia chính thức giữa 5G thông thường với thế hệ 5G nâng cao. Kiến trúc Standalone giúp ghép sóng mang vận hành với hiệu suất tối đa vì toàn bộ hạ tầng lõi được thiết kế thuần cho 5G, loại bỏ mọi ràng buộc kỹ thuật từ mạng 4G cũ.

Người dùng thuê bao mạng AIS khi kết nối vào vùng phủ 5G-Advanced sẽ thấy biểu tượng "5G+" xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình điện thoại, dấu hiệu trực quan xác nhận thiết bị đang hưởng lợi từ lớp kết nối nâng cao. Người dùng đáp ứng đủ ba điều kiện gồm vùng phủ phù hợp, thiết bị tương thích băng tần và gói cước hợp lệ được trải nghiệm tính năng mà không cần đăng ký thêm gói mới.

Lộ trình phủ sóng toàn lãnh thổ Thái Lan trong năm 2026

Theo nhà mạng AIS, tại thời điểm ra mắt ngày 6/5/2026, cấu hình 3CC cho đường xuống chỉ khả dụng tại hai quận Sathon và Bang Rak của Bangkok, với kế hoạch mở rộng sang các khu vực trọng điểm trong vùng đô thị Bangkok trước cuối năm 2026. Trong khi đó, cấu hình 2CC cho đường xuống đã phủ rộng hơn nhiều, bao gồm toàn bộ Bangkok, vùng đô thị lân cận và các trung tâm thành phố lớn trên toàn quốc Thái Lan.

Ông Wasit Wattanasap AIS trình bày công nghệ 5G-Advanced ghép sóng mang 3CC tốc độ tải xuống nhanh hơn 1,5 lần và 2CC tốc độ tải lên gấp đôi tại Thái Lan
Ông Wasit Wattanasap AIS trình bày công nghệ 5G-Advanced ghép sóng mang 3CC tốc độ tải xuống nhanh hơn 1,5 lần và 2CC tốc độ tải lên gấp đôi tại Thái Lan. Ảnh: AIS

Với đường lên, cấu hình 2CC đang hoạt động tại các đô thị lớn thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, Bangkok và các vùng đô thị vệ tinh, với lộ trình hoàn thành phủ sóng tại toàn bộ thành phố lớn trên cả nước trong năm 2026. Cách triển khai theo hai tầng ưu tiên 3CC tại khu vực mật độ người dùng cao nhất trước, sau đó nhân rộng 2CC trên diện rộng, phản ánh chiến lược tập trung tài nguyên kỹ thuật vào nơi có nhu cầu thực tế lớn nhất, tránh dàn trải hạ tầng trước khi đảm bảo chất lượng dịch vụ.

5G Advanced sẽ mang lại doanh thu mới cho các nhà mạng
5G Advanced sẽ mang lại doanh thu mới cho các nhà mạng

Song song với ghép sóng mang, AIS tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản lý lưu lượng thông qua nền tảng Autonomous Network. Thay vì vận hành theo quy tắc cố định, mạng tự phân tích điều kiện sử dụng theo thời gian thực, tự thích nghi và xử lý biến động tải một cách hiệu quả. Đây là yếu tố quyết định để AIS đặt mục tiêu xây dựng mạng tự vận hành trong dài hạn.

Ông Wasit Wattanasap, Trưởng bộ phận Vận hành và Hỗ trợ toàn quốc của AIS, khẳng định phát triển mạng lưới ngày nay không còn dừng lại ở việc tăng tốc độ, mở rộng vùng phủ hay lắp thêm trạm thu phát. Mục tiêu thực chất là xây dựng năng lực mới cho quốc gia và mang lại trải nghiệm số tốt nhất cho khách hàng trong mọi tình huống sử dụng.

Ông Wasit Wattanasap cùng đại diện AIS công bố mạng 5G-Advanced đầu tiên tại Đông Nam Á với công nghệ Downlink 3CC và Uplink 2CC ngày 6 tháng 5 năm 2026
Ông Wasit Wattanasap cùng đại diện AIS công bố mạng 5G-Advanced đầu tiên tại Đông Nam Á với công nghệ Downlink 3CC và Uplink 2CC ngày 6 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AIS

AIS xác định ba trụ cột chiến lược cho giai đoạn 5G-Advanced, gồm quan hệ đối tác với các hãng thiết bị đầu cuối hàng đầu thế giới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực quản lý mạng thông minh và liên tục đổi mới công nghệ mạng lưới, ba yếu tố trên được nhà mạng xem là nền móng kỹ thuật cho lộ trình chuyển tiếp sang 6G.

Về an toàn số, AIS triển khai hệ thống AIS SAFE CONNECT ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo người dùng về số điện thoại đáng ngờ ngay trong cuộc gọi, đồng thời vận hành đầu số *1185# và đường dây nóng 1185 phối hợp với cơ quan cảnh sát để tiếp nhận báo cáo và chặn các số điện thoại, tin nhắn SMS mang dấu hiệu lừa đảo.

Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á đưa chuẩn 3GPP Release 18 vào khai thác thực tế trên mạng thương mại. Khi tốc độ tải lên gấp đôi và tốc độ tải xuống nhanh hơn 1,5 lần trở thành thực tế đo đếm được, vị thế công nghệ mạng di động giữa các quốc gia ASEAN đã được định hình. Với các nhà mạng trong khu vực vẫn đang hoàn thiện hạ tầng 5G Non-Standalone, bước đi của AIS tạo ra áp lực cạnh tranh với các quốc gia, thay vì tuyên bố chung chung về định hướng phát triển.

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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NZD 0 14415 15000
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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DKK 0 3860 0
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MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu đề xuất 5 cấp độ rủi ro

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026