5G Advanced sẽ mang lại doanh thu mới cho các nhà mạng

Theo báo cáo, hầu hết các nhà mạng viễn thông trên thế giới vẫn chưa thu được lợi nhuận tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ 5G không độc lập (5G NSA), công nghệ này được coi là thế hệ 5G đầu tiên triển khai mạng 5G trên mạng truy cập vô tuyến.

Ảnh minh họa

Báo cáo trích dẫn ý kiến của ông Matthias Sauder, Giám đốc Mạng lưới của O2 Telefónica tại Đức, ông Matthias Sauder nhận định: "Chúng tôi đã thực sự thu lợi nhuận từ 5G chưa? Câu trả lời là chưa."

Ông Peter Jarich, Trưởng bộ phận GSMA Intelligence, cho biết việc người tiêu dùng chấp nhận công nghệ kết nối 5G diễn ra rất ấn tượng. Tuy nhiên, 5G cũng khuyến khích các nhà mạng suy nghĩ về kiến trúc mạng mới, chuyển đổi số hóa và hướng tới các nền tảng gốc đám mây.

Dữ liệu từ Hiệp hội nhà cung cấp di động toàn cầu (GSA) tháng 5/2025 cho thấy 633 nhà mạng tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào mạng 5G dưới nhiều hình thức từ thử nghiệm đến triển khai thương mại. Trong số này, 354 nhà mạng tại 133 quốc gia đã công bố dịch vụ 5G tương thích chuẩn 3GPP.

Trong đó, Công nghệ 5G độc lập (SA) đang trở thành xu hướng chính của thị trường 5G. GSA ghi nhận 163 nhà mạng tại 66 quốc gia đang đầu tư vào công nghệ này cho mạng công cộng. Trong số đó, ít nhất 73 nhà mạng tại 44 quốc gia đã triển khai hoặc vận hành thương mại mạng 5G SA.

Công nghệ 5G Advanced cung cấp tính năng kết nối linh hoạt, giúp các ứng dụng hoạt động với hiệu suất cụ thể theo yêu cầu. Qua API, các ứng dụng có thể lựa chọn loại kết nối phù hợp từ mạng di động để đạt hiệu suất mong muốn.

Các nhà mạng toàn cầu đã áp dụng lõi 5G SA để phục vụ khách hàng với dịch vụ kết nối tùy chỉnh: Nhà mạng T-Mobile Mỹ sử dụng network slice cho dịch vụ T-Priority dành cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp, cung cấp độ trễ thấp hơn và tốc độ 5G nhanh hơn. Nhà mạng Deutsche Telekom ra mắt dịch vụ 5G+ Gaming trên mạng 5G SA, sử dụng công nghệ slicing để đảm bảo thời gian phản hồi ổn định. Nhà mạng Orange Pháp hiện sử dụng mạng 5G SA để cung cấp dịch vụ FWA có tên 5G+ Home cho khách hàng cá nhân, hứa hẹn tốc độ ổn định và độ trễ cực thấp. Nhà mạng Singtel ứng dụng mạng 5G SA và network slicing để cung cấp dịch vụ kết nối chuyên biệt cho nhiều ngành công nghiệp thông qua công nghệ URSP.

Các nỗ lực phát triển API mạng lưới chuẩn hóa và có thể tương tác đang được thúc đẩy thông qua các sáng kiến như GSMA Open Gateway, dự án mã nguồn mở CAMARA của Linux Foundation.

McKinsey ước tính API mạng lưới có thể mở khóa khoảng 100-300 tỷ USD doanh thu liên quan đến kết nối và điện toán biên cho các nhà mạng, đồng thời tạo ra thêm 10-30 tỷ USD từ chính các API trong 5-7 năm tới.

STL Partners dự báo thị trường API mạng lưới sẽ tăng từ 4 tỷ USD cuối năm 2023 lên 34 tỷ USD vào năm 2030.

Các mạng lập trình cho phép nhà mạng diễn giải mục tiêu của khách hàng (ý định) và thực hiện các hành động trong RAN để đáp ứng mục tiêu đó. Mục đích là đơn giản hóa các quy trình phức tạp và cho phép nhà mạng giao tiếp với hệ thống dễ dàng hơn.

Báo cáo trích dẫn ông Ian Fogg từ CCS Insight cho biết: "5G hiện đã phát triển hoàn thiện. Tiêu chuẩn 5G đầu tiên là Release 15, và với 5G-Advanced, chúng ta đã tiến tới Release 18".

Nghiên cứu mới nhất của GSMA Intelligence cho thấy ba phần tư nhà mạng dự kiến triển khai 5G-Advanced trong hai năm tới dựa trên khảo sát chuyển đổi mạng lưới mới nhất.

Báo cáo kết luận rằng chúng ta đang ở giữa thập kỷ 5G. Trong khi năm năm đầu chứng kiến sự ra đời của các mạng lưới 5G hiện đại trên toàn thế giới, nhiều ý kiến cho rằng các nhà mạng vẫn chưa thu lợi nhuận tương xứng từ khoản đầu tư vào công nghệ di động mới này.

Hai năm tới được xem là thời điểm quan trọng khi các nhà mạng chuyển đổi từ 5G NSA sang 5G SA, trong bối cảnh 5G-Advanced sắp ra mắt và công tác xây dựng tiêu chuẩn cũng như nghiên cứu phát triển 6G đã khởi động.