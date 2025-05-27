Samsung giành 2 ghế lãnh đạo 3GPP cho cuộc đua 6G

Samsung Electronics vừa củng cố vị thế trong Dự án đối tác thế hệ thứ 3 (3GPP), đây là tổ chức tiêu chuẩn viễn thông lớn nhất thế giới. Hai kỹ sư hàng đầu từ trung tâm nghiên cứu Samsung tại Ấn Độ và Trung Quốc giành được vị trí lãnh đạo chiến lược.

3GPP thành lập năm 1998, tập hợp các gã khổng lồ công nghệ như Samsung, Qualcomm, Apple, Ericsson, Nokia và Huawei. Tổ chức này xây dựng tiêu chuẩn truyền thông di động toàn cầu thông qua ba Nhóm đặc tả kỹ thuật chính: Dịch vụ và khía cạnh hệ thống (SA), Mạng truy cập vô tuyến (RAN), và Mạng lõi và thiết bị đầu cuối (CT). Mỗi nhóm điều phối 4 đến 6 Nhóm công việc, tổng cộng 15 nhóm hoạt động trên toàn tổ chức.

Rajavelsamy Rajadurai, Kiến trúc sư Chính tại Viện R&D Samsung Ấn Độ (có trụ sở tại Bangalore), được bầu làm chủ tịch Nhóm Công việc 3 thuộc SA (SA WG3). Vị trí này chịu trách nhiệm định nghĩa tiêu chuẩn bảo mật mạng và quyền riêng tư người dùng.

Lixiang Xu, Kỹ sư Chính tại Viện R&D Samsung Trung Quốc (có trụ sở tại Bắc Kinh), giành ghế phó chủ tịch Nhóm Công việc 3 thuộc RAN (RAN WG3). Nhóm này phát triển công nghệ giao thức giao diện trạm gốc, đây là yếu tố cốt lõi kết nối thiết bị với mạng di động.

Trước đó vào tháng 3, Tiến sĩ Younsun Kim từ Samsung Research được bầu làm chủ tịch Nhóm đặc tả kỹ thuật RAN (TSG RAN) - vị trí dẫn dắt tiêu chuẩn hóa toàn bộ lĩnh vực công nghệ không dây từ tầng vật lý đến kiểm soát tài nguyên vô tuyến.

Rajavelsamy Rajadurai và Lixiang Xu

Với các bổ nhiệm mới này, Samsung nắm giữ ba ghế chủ tịch (SA WG2, SA WG3 và TSG RAN) cùng năm ghế phó chủ tịch (SA WG4, SA WG6, RAN WG2, RAN WG3 và CT WG3) trong 3GPP.

3GPP sẽ khởi động nghiên cứu công nghệ 6G từ nửa cuối 2025. SA WG3 dưới sự dẫn dắt của Rajadurai tập trung tăng cường bảo mật chống lại các cuộc tấn công mạng tinh vi, bao gồm từ máy tính lượng tử. Nhóm này cũng phát triển công nghệ bảo vệ quyền riêng tư cho mạng truyền thông di động.

Việc mở rộng vai trò lãnh đạo tại 3GPP giúp Samsung thiết lập khuôn khổ thúc đẩy tiêu chuẩn ngành di động. Samsung có thể hợp tác với các đối tác định hình tương lai truyền thông thế hệ mới, từ đó củng cố vị thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.