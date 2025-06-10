MWC Thượng Hải 2025 hội tụ AI và 5G thay đổi ngành công nghiệp

Tổng giám đốc GSMA Vivek Badrinath cho biết AI đang phát triển nhanh chóng. Ông nhận định AI đã chuyển từ công nghệ mới thành lực lượng mạnh làm thay đổi nhiều ngành nghề.

MWC 2025 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc

Tại Trung Quốc, mạng 5G được chọn làm phương tiện chính phát triển công nghiệp ngay từ đầu. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp cần hệ thống mạng riêng trong các ngành sản xuất, cảng biển và vận tải.

Với nhiều nhà máy, tại Trung Quốc đều có thể lắp đặt mạng riêng 5G. Việc này giúp giảm chi phí và hoạt động hiệu quả hơn.

MWC Thượng Hải 2025 quy tụ hơn 170 diễn giả trong 53 phiên thảo luận chính, hội nghị thượng đỉnh và chương trình GSMA. Sự kiện bao gồm hơn chục hội nghị thượng đỉnh ngành về AI tác nhân (AI Agent), nhà mạng được hỗ trợ AI, GSMA Open Gateway, vệ tinh và NTN, cùng việc tạo doanh thu từ 5G.

Các diễn giả khai mạc gồm những lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Bo Gao từ AI Club Asia, Dương Kiệt chủ tịch China Mobile, Trương Chí Dũng chủ tịch China Tower, và James Li CEO Honor.

Ông Badrinath sẽ là diễn giả chính Chương trình Lãnh đạo số với chủ đề "Mở khóa tiềm năng AI thúc đẩy chuyển đổi ngành". Ông cùng các chuyên gia từ hệ sinh thái khám phá cách AI tích hợp sâu với các lĩnh vực thực tế.

GSMA lần đầu tổ chức vòng loại Cuộc thi robot thế giới 2025. Sự kiện này được coi là "Olympic thế giới của robot" với sự tranh tài của các tài năng công nghệ mới.

Triển lãm 4YFN tái xuất với động lực mới và những tham vọng táo bạo về đổi mới. Chương trình tạo cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế và startup tiềm năng.

Khu vực GSMA Innovation Frontier Zone mới cho phép trải nghiệm công nghệ thế hệ tiếp theo. Du khách có thể xem biểu diễn robot động, demo taxi bay và trải nghiệm VR robotaxi.

Lần đầu tiên, sự kiện bắt tay cùng IOTE, triển lãm IoT lớn nhất thế giới. IOTE trưng bày các công nghệ RFID, cảm biến, module truyền thông, edge computing, IoT thị giác và nền tảng đám mây.

Diễn đàn Chính sách GSMA lần đầu được tổ chức, hội tụ những nhà làm chính sách toàn cầu và các CEO trong ngành. Họ trao đổi về ảnh hưởng và cơ hội từ AI, cách thu hẹp khoảng cách trong chuyển đổi số, cùng sự kết hợp giữa công nghệ di động và AI.

Chương trình Công nghiệp kết nối lần thứ hai được mở rộng quy mô, giới thiệu các ứng dụng thực tế trong fintech, sản xuất và giao thông thông minh. Khu vực công nghệ tương lai tại Hall N4 quay trở lại với màn trình diễn công nghệ tiên tiến từ các doanh nghiệp đổi mới.

Giải thưởng Mobile châu Á diễn ra ngày 19/6 với ba hạng mục mới: đổi mới SME xuất sắc, đổi mới AI tốt nhất và đổi mới di động tốt nhất cho hành động khí hậu khu vực.