Hướng tới tương lai, Lenovo trình diễn loạt sản phẩm sáng tạo tại MWC 2025

Loạt sản phẩm vừa được Lenovo trình diễn tại MWC 2025 đều được tích hợp AI mới với phần mềm tiên tiến, cùngcác nguyên mẫu proof-of-concept (POC) đột phá và phụ kiện thông minh. Không chỉ khai pá sức mạnh của AI để nâng tầm khả năng sáng tạo và năng suất cho người dùng, danh mục sản phẩm AI PC Copilot+1 cũng ngày càng được Lenovo mở rộng để mang đến trải nghiệm tích hợp AI mượt mà hơn bao giờ hết. Đặc biệt, dòng laptop Lenovo Aura Edition, được đồng thiết kế và phát triển với đội ngũ Intel, đã thực sự nâng tầm trải nghiệm PC. Nhờ đó, việc sáng tạo nội dung, xử lý công việc hay tận hưởng giải trí trở nên đơn giản, trực quan và thú vị.

Có thể nói việc ra mắt của những chiếc laptop AI thế hệ mới, cùng với phần mềm và các concept đột phá tại MWC 2025 đã tiếp tục mở rộng danh mục AI toàn diện của Lenovo. Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết của hãng trong việc thực thi tầm nhìn Công nghệ thông minh hơn cho mọi người (Smarter Technology for All) - nơi sáng tạo kết hợp với sự linh hoạt hướng tới người dùng và mang lại giá trị vượt trội để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều người dùng hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Jun Ouyang, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng Sản phẩm Tiêu dùng, Intelligent Devices Group, Lenovo, cho biết: “Khi chúng ta tiếp tục khám phá những giới hạn mới của sáng tạo AI, một nguyên tắc cốt lõi luôn được Lenovo đặt lên hàng đầu: AI phải trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Và khi sức mạnh công nghệ ngày càng có những đột phá, chúng tôi tin rằng nó cũng cần trở thành một lực lượng tích cực cho xã hội. Với sự ra mắt của Yoga Pro 9i Aura Edition, IdeaPad Slim 3x và concept Lenovo Yoga Solar PC, Lenovo tự hào cung cấp loạt thiết bị mới và PoC giúp trao quyền cho người dùng thỏa sức sáng tạo mà không bị giới hạn bởi khả năng xử lý của PC - tất cả nhờ vào sức mạnh đột phá của AI.”

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loạt sản phẩm được Lenovo ra mắt tại MWC 2025:

Concept Yoga Solar PC được thiết kế để biến một không gian bất kỳ dù là trong nhà hay ngoài trời thành một môi trường làm việc hiệu quả, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa tính năng điện toán và ý thức về môi trường xung quanh. Concept này khẳng định tầm nhìn của Lenovo về một thế giới tương lai nơi công nghệ và năng lượng tái tạo hòa quyện chặt chẽ. Là bước tiến lớn hướng tới tương lai xanh, Yoga Solar PC được trang bị tấm pin mặt trời với tỷ lệ chuyển đổi hơn 24%, một trong những mức cao nhất trong ngành.

Thành tựu này đạt được nhờ vào công nghệ ‘Back Contact Cell’, thiết kế giúp chuyển giá đỡ và đường lưới pin ra phía sau, tối đa hóa khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, hệ thống Dynamic Solar Tracking liên tục theo dõi dòng điện và điện áp của tấm pin, kết hợp với Solar-First Energy, tự động điều chỉnh bộ sạc để ưu tiên cung cấp năng lượng thu được cho hệ thống, giúp tối ưu hóa hiệu suất cũng như đảm bảo hoạt động ổn định, bất kể điều kiện ánh sáng. Ngay cả trong tình trạng ánh sáng yếu, tấm pin vẫn có thể phát năng lượng và duy trì quá trình sạc khi PC ở chế độ chờ.

Sự sáng tạo đột phá này cho phép tấm pin mặt trời hấp thụ và chuyển đổi ánh sáng chỉ trong 20 phút để cung cấp năng lượng cho một giờ phát video trên PC. Với thiết kế siêu mỏng chỉ 15mm và trọng lượng nhẹ 1,22kg, concept Yoga Solar PC là chiếc PC chạy bằng năng lượng mặt trời siêu mỏng đầu tiên trên thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa khát vọng của Lenovo nhằm mang đến một tương lai mà sáng tạo trên PC không còn bị giới hạn bởi nguồn điện, mà có thể diễn ra ở bất cứ đâu có ánh sáng.

Lenovo Yoga AI mới chính thức gia nhập dòng Lenovo Aura Edition là thành quả của đồng sáng tạo cùng Intel nhằm tạo ra một hệ sinh thái phần cứng, phần mềm và AI tiên tiến, giúp tối ưu hóa trải nghiệm PC và cá nhân hóa, nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Theo đó, dòng laptop Lenovo Aura Edition tiếp tục được mở rộng với sự góp mặt của Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) và Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10). Hiện tại, Lenovo Aura Edition đã có các mẫu laptop Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10), Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10), cũng như các phiên bản Lenovo ThinkPad™ X1 Carbon, X1 2-in-1 Aura Edition và Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition mới nhất, với nhiều tính năng đột phá, có thể kể đến như:

Chế độ thông minh (Smart Mode): Điều chỉnh linh hoạt PC theo nhu cầu sử dụng, từ làm việc, sáng tạo, giải trí đến các tác vụ đa nhiệm khác.

Chia sẻ thông minh (Smart Share): Kết nối liền mạch giữa smartphone và laptop thông qua AI, hỗ trợ cả hệ điều hành Android và iOS4.

Chăm sóc thông minh (Smart Care): Dịch vụ hỗ trợ và khắc phục sự cố theo thời gian thực từ đội ngũ kỹ thuật viên Lenovo, với quyền truy cập một chạm qua ứng dụng Smart Care trên cả PC và điện thoại. Tính năng này đi kèm với gói bảo hành Lenovo Premium Care / Premium Care Plus5.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) với màu Luna Grey

Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 10): được thiết kế dành riêng cho những người sáng tạo yêu cầu hiệu suất đỉnh cao và độ chính xác hoàn hảo. Máy khai thác tối đa sức mạnh của bộ xử lý Intel® Core™ Ultra và GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, mang đến các tính năng AI tiên tiến, công nghệ hiển thị đột phá và hiệu năng mạnh mẽ.

Chiếc laptop này cung cấp năng lực AI ngay trên thiết bị, giúp tận dụng tối đa sức mạnh của các công cụ chỉnh sửa ảnh, video và âm nhạc của bên thứ ba, đơn giản hóa và nâng cao quy trình sáng tạo.

Lenovo Creator Zone, phần mềm AI tiên phong từng ra mắt tại CES 2024, là một trong nhiều ứng dụng AI hoạt động mượt mà trên thiết bị, mang đến trải nghiệm sáng tạo trực quan và hiệu quả. Bên cạnh đó, Lenovo X Power, một giải pháp hiệu chỉnh dựa trên công nghệ máy học (ML), kết hợp với RAM và khả năng làm mát siêu nhanh, có thể tối ưu hiệu suất để đẩy TDP tới 130W trong khi vẫn giữ cho hệ thống mát mẻ và yên tĩnh.

Với màn hình 3.2K PureSight Pro sử dụng công nghệ OLED song song, đạt độ sáng đến 1600 nits, trong khi vẫn tối ưu hiệu quả sử dụng điện năng. Màn hình hỗ trợ 100% gam màu sRGB, P3 và Adobe RGB, mang đến màu sắc trung thực và sống động. Kết hợp với GPU rời NVIDIA GeForce RTX 5070, thiết bị này nâng tầm khả năng sáng tạo, hiển thị rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất của các tác phẩm nghệ thuật.

Các ứng dụng như NVIDIA Studio tận dụng GPU rời để tăng tốc chỉnh sửa video, dựng hình 3D và thiết kế đồ họa, tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thời gian xử lý, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào cảm hứng sáng tạo.

Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10)

Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 10) không chỉ là một thiết bị, nó là công cụ tối thượng giúp những nhà sáng tạo hiện thực hóa tầm nhìn của mình. Nhờ sự hỗ trợ của AI, chiếc laptop này trở thành một công cụ thiết yếu cho quá trình sáng tạo của người nghệ sỹ.

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (14”, 10) với màu sắc Luna Grey

Yoga Pro 7i Aura Edition (14", 10) là laptop lý tưởng dành cho người dùng sáng tạo luôn mong muốn sở hữu một chiếc PC kết hợp giữ sức mạnh và hiệu quả, cùng các tính năng Lenovo Aura Edition giúp các công việc sáng tạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Yoga Pro 7i Aura Edition (14", 10) được trang bị bộ xử lý lên tới Intel® Core™ Ultra 9 và RAM tới 32GB6, giúp quá trình hiện thực hóa ý tưởng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và mạnh mẽ hơn trên màn hình OLED PureSight Pro 14.5” 3K. Nhờ quản lý thông minh tải CPU và RAM, cung cấp 75W TDP trong một thân máy mạnh mẽ và di động, Lenovo X Power điều chỉnh hiệu suất theo nhu cầu thực tế của người dùng, mang lại trải nghiệm mượt mà, êm ái và đáng tin cậy.

Bàn phím Yoga mới có hành trình phím 1.5mm, lớp phủ chống dầu và nước giúp trải nghiệm gõ phím thoải mái, mượt mà, lý tưởng cho những phiên làm việc kéo dài. Premium Suite còn bao gồm bốn loa Dolby Atmos cao cấp, kết hợp với micro khử tiếng ồn giúp trải nghiệm âm thanh trở nên rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết.

Yoga Pro 7i Aura Edition (14", 10) mang đến trải nghiệm sáng tạo AI vượt trội, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và duy trì sự tập trung vào quá trình sáng tạo một cách thoải mái. Với sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh, tính di động và thời lượng pin, người nghệ sỹ luôn có thể đắm mình trong “dòng chảy” sáng tạo mà không bị phân tâm.

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 10) với màu sắc Tidal Teal

Yoga Pro 7 (14", 10): hướng tới giới sáng tạo đang cần một công cụ giúp vượt qua mọi giới hạn khô cứng của kỹ thuật, cho phép họ toàn tâm ý vào công việc, Yoga Pro 7 (14", 10) được trang bị chip xử lý mạnh mẽ, cải tiến các tính năng AI và dung lượng pin lớn hơn.

Là một thiết bị PC Copilot+1, Yoga Pro 7 (14", 10) sở hữu chip xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series, NPU 50 TOPS, đảm bảo tối ưu hóa các luồng công việc nhờ kết hợp với các tính năng AI trong nhiều ứng dụng sáng tạo.

Bên cạnh đó, Lenovo X Power điều chỉnh thông minh hiệu suất phần cứng, đảm bảo CPU, RAM và phần cứng khác để đạt hiệu năng lên mức tối đa khi cần thiết và tối ưu thời lượng pin khi không sử dụng, tùy thuộc vào tác vụ đang thực hiện.

Máy có màn hình Lenovo PureSight Pro OLED 3K tái hiện màu sắc sống động, chân thực, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét, mê hoặc. Yoga Premium Suite sở hữu bàn phím hành trình 1,5 mm chống dầu và nước cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos cho âm thanh chất lượng cao. Bên cạnh hai cổng USB-4 Type-C®, Yoga Pro 7 (14”, 10) còn trang bị hai cổng USB-A, giúp kết nối liền mạch với các thiết bị ngoại vi, mở rộng tiềm năng sáng tạo. Máy hiện có phiên bản màu Tidal Teal - sắc xanh đặc trưng của dòng Yoga.

Lenovo Yoga Slim 7 (14”, 10) với màu sắc Tidal Teal

Yoga Slim 7 (14", 10): là chiếc laptop dành cho những tư duy táo bạo và hành động nhanh, những người cần sự linh hoạt tuyệt đối nhưng không đánh đổi sức mạnh xử lý.

Được trang bị màn hình OLED 2,8K 14”, bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series với công suất tới 50 TOPS, chiếc laptop này mang tới những trải nghiệm AI phong phú, xử lý nhanh chóng mọi tác vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng sáng tạo một cách nhanh nhất và sẵn sàng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Với thời lượng pin lên đến 22,5 giờ7, Yoga Slim 7 (14", 10) luôn sẵn sàng theo bạn đến bất kỳ đâu, nơi những tác phẩm tiếp theo đang chờ được khám phá.

The Lenovo Yoga 7 2-in-1(14”, 10) in Tidal Teal and Seashell

Yoga 7 2-in-1 (16", 10) & (14", 10): là bảng vẽ số hoàn hảo dành cho người nghệ sĩ nhờ kết hợp hoàn hảo giữa tính linh hoạt của một chiếc tablet với sức mạnh của PC. Cả Yoga 7 2-in-1 (16”, 10) và Yoga 7 2-in-1 (14”, 10) đều là Copilot+1 PC, sở hữu thiết kế xoay 360°, giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ laptop, tablet hay lều (tent) để tối ưu hóa mọi phong cách làm việc. Chiếc bút cảm ứng Yoga Pen tùy chọn mang đến trải nghiệm vẽ mượt mà, chính xác như thực tế trên giấy.

Cả hai mẫu được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series với NPU 50 TOPS, được tối ưu bởi Lenovo AI Core để cân bằng sức mạnh và hiệu suất một cách thông minh trong bất kỳ tình huống sử dụng nào. Màn hình cảm ứng PureSight OLED lên đến 2.8K, có trên cả phiên bản 14” và 16”, cùng độ sáng tối đa 1.100 nits và tần số quét 120Hz8, giúp mọi tác phẩm hiển thị mượt mà, sống động đến từng chi tiết.

The Lenovo IdeaPad Slim 3x (15”, 10) in Luna Grey

IdeaPad Slim 3x (15", 10): Sở hữu khả năng điện toán thông minh trong một thiết kế bền bỉ, táo bạo, IdeaPad Slim 3x (15”, 10) là trợ thủ đắc lực cho người dùng trong việc nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường khả năng lưu trữ, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Với bộ vi xử lý Snapdragon® X, chiếc PC Copilot+1 này trang bị NPU 45 TOPS giúp tăng tốc các tác vụ như soạn thảo, biên dịch, sáng tạo, chỉnh sửa, biến mọi công việc trở nên nhanh chóng và liền mạch hơn trong một thiết bị có mức giá dễ tiếp cận. Từ cuộc gọi video, đa nhiệm đến giải trí, tất cả đều được hỗ trợ bởi AI thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Không chỉ mang đến trải nghiệm AI vượt trội với tính năng hỗ trợ Copilot+1 thông qua phím chuyên dụng, Snapdragon X còn đảm bảo IdeaPad Slim 3x (15”, 10) vượt trội về hiệu suất năng lượng. Viên pin 60Whr dung lượng lớn, bảo đảm thời gian sử dụng lâu dài mà không cần cắm sạc.

Khung kim loại cao cấp của vỏ máy A đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H9, giúp máy bền bỉ trên mọi hành trình. Và khi cần nạp năng lượng, công nghệ Rapid Charge mang đến khả năng sạc nhanh ấn tượng, cung cấp tới hai giờ sử dụng chỉ với 15 phút sạc.

IdeaPad Slim 3x (15", 10) còn có khe cắm SSD bổ sung, giúp người dùng có thể dễ dàng thêm ổ SSD thứ hai10, mở rộng dung lượng lưu trữ để lưu giữ tệp tin, ứng dụng, trò chơi hoặc bất kỳ dữ liệu nào cần thiết trong tương lai.

Lenovo IdeaPad Pro 5 (14”, 10) màu Luna Grey và Lenovo IdeaPad Slim 5 (14”, 10) phiên bản màu Seafoam Green

Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 (16”, 10) bản màu Cosmic Blue

Loạt laptop IdeaPad bao gồm IdeaPad Pro 5 (16", 10), IdeaPad Pro 5 (14", 10), IdeaPad Slim 5 (16", 10), IdeaPad Slim 5 (14", 10), IdeaPad 5 2-in-1 (16", 10) và IdeaPad 5 2-in-1 (14", 10), mang tới nhiều lựa chọn cho người dùng tại một số thị trường ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các PC Copilot+1 này đều được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series với năng lực xử lý lên tới 50 TOPS, đảm bảo mọi tác vụ hiệu suất AI đều vận hành hiệu quả và trơn tru.

Người dùng có thể lựa chọn theo nhu cầu công việc: IdeaPad Pro 5 với GPU rời NVIDIA GeForce RTX 50-series sẽ phù hợp với các tác vụ liên quan tới xử lý đồ hoạ mạnh mẽ; IdeaPad Slim 5 mang lại hiệu suất tối ưu trong một thiết kế di động; hay IdeaPad 5 2-in-1 sẽ lý tưởng cho những ai cần sự tự do và linh hoạt để hoàn thành công việc theo cách riêng của mình.

Nhóm sản phẩm hướng đến tương lai là một cách đẩy xa giới hạn của khả năng sáng tạo, Lenovo concept Yoga Solar PC và những PoC dưới đây là minh chứng cho nỗ lực đó. Điều này không chỉ cho thấy Lenovo tiên phong phát triển công nghệ như một nhân tố tích cực vì lợi ích của nhân loại mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Lenovo trong việc không ngừng khám phá và hoàn thiện những công nghệ sáng tạo và có tầm ảnh hưởng sâu rộng cho người dùng toàn cầu.

Bộ công cụ Solar Power Kit cho Yoga (POC)

PoC Solar Power Kit cho Yoga được lấy cảm hứng từ Yoga Solar PC, Solar Power Kit cho Yoga ứng dụng công nghệ Theo dõi Điểm Công Suất Cực Đại (MPPT) để tối ưu hóa quá trình chuyển đổi năng lượng mặt trời, giúp tận dụng tối đa từng tia nắng thành nguồn năng lượng sạch, bền vững. Điểm đặc biệt của bộ kit năng lượng này là tấm pin mặt trời USB-C® có thể tháo rời, dễ dàng gắn vào túi xách, ba lô, lều hoặc cành cây, giúp người dùng có thể sạc thiết bị từ bất cứ nơi đâu có ánh nắng.

Màn hình AI Display với NPU (POC)

Màn hình AI Display với NPU (PoC) là một ví dụ sống động cho cam kết của Lenovo với tầm nhìn “Công nghệ thông minh hơn cho mọi người”, PoC AI Display của Lenovo tận dụng sức mạnh AI để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với bộ xử lý NPU riêng (dNPU) tích hợp bên trong. dNPU này không chỉ tăng cường khả năng của màn hình mà còn mang lại sức mạnh điện toán AI cho các PC không hỗ trợ AI.

Với AI Display tích hợp NPU, các PC không hỗ trợ AI có thể sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nhận lệnh, phân tích và xác định ý muốn và cho phép Trợ lý AI thực thi yêu cầu. Hơn nữa, màn hình AI này còn có thể tự động xoay, nâng, hạ và nghiêng theo chuyển động của người dùng để tối ưu hóa góc nhìn.

Lenovo AI Stick

Lenovo AI Stick: với concept Lenovo AI Stick, ngay cả những PC không có NPU tích hợp cũng có thể trải nghiệm những tính năng AI tiên tiến như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các ứng dụng đồ họa AI ngay tại máy.

Thiết bị nhỏ gọn này tích hợp bộ xử lý NPU 32 TOPS, kết nối dễ dàng qua cổng USB-C Thunderbolt, cho phép máy PC có thể sử dụng Lenovo AI Now11 tức thì. AI Stick cũng có thể cắm trực tiếp vào ổ điện để mang tới hiệu suất tối đa khi xử lý những tác vụ AI phức tạp nhất.

Smart Connect: tận dụng sức mạnh Lenovo AI Now và Moto AI trên các thiết bị hiện có, cho phép người dùng thu thập thông tin, định vị tài liệu trên nhiều thiết bị, và kết hợp với Moto AI để điều khiển thiết bị qua các lệnh thoại đơn giản như “Hiển thị slide PowerPoint của tôi trên PC” hoặc “Tìm các hóa đơn của tôi từ tháng 10”.

Giải pháp này khai thác khả năng tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên để giúp người dùng nâng cao hiệu suất, đồng thời tinh gọn các hoạt động, tích hợp liền mạch các hệ sinh thái để mang lại trải nghiệm đa thiết bị thống nhất. Smart Connect còn hỗ trợ tích hợp thiết bị Android bên thứ ba và có một bảng điều khiển tuỳ trình mới, giúp người dùng dễ dàng quản lý tất cả các thiết bị được kết nối.