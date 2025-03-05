Công nghệ số
AI

'Tối đa hóa giá trị mạng 5G trong kỷ nguyên AI'

Anh Thái

Anh Thái

17:31 | 05/03/2025
Đó là lời phát biểu của ông Phó chủ tịch Huawei tại Triển lãm MWC 2025 đang diễn ra tại Tây Ban Nha.
Ông Li Peng, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ và kinh doanh thiết bị ICT của Huawei vừa có bài phát biểu quan trọng về cách các nhà mạng có thể tận dụng tối đa AI (trí tuệ nhân tạo) để khai phá toàn bộ giá trị của mạng lưới viễn thông. Ông Li cũng dự báo rằng, sự cộng sinh giữa 5G-A (Advanced) và các công nghệ AI sẽ kích thích tăng trưởng hai con số trong cả số lượng dữ liệu sử dụng và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) từ các thuê bao di động.

"Chúng ta đang nhanh chóng bước vào một thế giới hoàn toàn thông minh. Các ứng dụng thông minh đang lan tỏa khắp mọi nơi, tạo ra những yêu cầu mới cho các mạng lưới. Bằng cách triển khai và phát triển 5G, chúng ta có thể khai phá tiềm năng vô hạn của mạng di động. Huawei rất sẵn lòng và sẵn sàng làm việc với các nhà mạng và các đối tác trong ngành trên khắp thế giới để thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật số, củng cố nền tảng mạng lưới và mang AI đến tất cả mọi người. Cùng nhau, chúng ta có thể định hình D.N.A. cho một thế giới thông minh". Ông Li chia sẻ.

'Tối đa hóa giá trị mạng 5G trong kỷ nguyên AI'
Ông Li Peng, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch Dịch vụ và kinh doanh thiết bị ICT của Huawei, phát biểu tại MWC Barcelona 2025
AI đang thay đổi tương tác giữa người và máy, tạo ra những yêu cầu khác về độ trễ. Với những tiến bộ của AI, HMI (tương tác giữa người và máy) đang phát triển từ giao tiếp dựa trên văn bản đơn giản sang giọng nói, cử chỉ và nhiều tương tác đa phương thức hơn. Nhờ đó, tương tác giữa người và máy đang trở thành tương tác thời gian thực (real-time) và thuận tiện hơn bao giờ hết, điều này đã tạo ra một làn sóng mới của các ứng dụng sáng tạo.

Ví dụ, con người có thể tương tác tự nhiên hơn với các thiết bị của họ bằng cách sử dụng trợ lý giọng nói được hỗ trợ bởi AI. Trên điện thoại đám mây, các nhân vật ảo được hỗ trợ bởi AI cũng có thể cung cấp phản hồi trực quan, tạo ra trải nghiệm cá nhân hơn cho các dịch vụ như theo dõi sức khỏe, giúp trải nghiệm di động dễ tiếp cận và hiệu quả hơn với các nhóm người dùng khác nhau.

Tuy nhiên, để hỗ trợ các ứng dụng như thế này, các mạng cần có khả năng cung cấp hệ thống mạng có độ trễ được đảm bảo, điều này sẽ đòi hỏi sự phát triển liên tục từ mạng 5G NSA (Non-Stand Alone), đến 5G SA (Stand Alone) và đặc biệt là 5G-A (Advanced). Các nhà mạng cũng có thể áp dụng các công nghệ tiên tiến như CUPS (Control and User Plane Separation Separation) và GBR (Guaranteed Bit Rate) để giảm độ trễ cơ bản và đảm bảo độ trễ xác định, khác biệt cho các kịch bản cụ thể. Hiện tại, quá trình sản xuất và phân phối nội dung hỗ trợ AI đang nâng cao tốc độ tải lên và tải xuống

Cũng theo ông Li, AI sẽ biến đổi cách thức sản xuất và phân phối nội dung. Ví dụ, công nghệ AIGC cho phép tạo video 2D và 3D kéo dài hàng giờ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trong khi đó, các đề xuất AI được hướng tới nhiều đối tượng người xem hơn bao giờ hết, cho phép phân phối nội dung được cá nhân hóa nhiều hơn tới đối tượng rộng hơn trên Internet. Cả hai xu hướng này sẽ khiến lưu lượng truy cập mạng tăng vọt trong 5 năm tới, tạo ra nhu cầu chưa từng có trên mạng lưới. Để đáp ứng kịp nhu cầu, các nhà mạng sẽ cần nhiều phổ tần hơn, dung lượng mạng lớn hơn và băng thông đường lên (uplink) và đường xuống (downlink) lớn hơn nhiều.

Các dịch vụ AI đa dạng cũng sẽ đòi hỏi các nhà mạng phủ sóng tập trung vào trải nghiệm. Theo đó, cả đám mây và thiết bị di động được hỗ trợ bởi AI đang làm cho các dịch vụ thông minh dễ tiếp cận hơn và ngành viễn thông sẽ ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng về vùng phủ sóng mạng tập trung vào trải nghiệm.

Dữ liệu của bên thứ ba cho biết, đến năm 2030, điện thoại đám mây và ổ lưu trữ đám mây sẽ có hơn một tỷ người sử dụng, và người dùng sẽ cần truy cập nhanh vào sức mạnh điện toán đám mây. Ngoài ra, các ứng dụng thông minh trong các phương tiện giao thông cũng sẽ đòi hỏi độ phủ sóng rộng khắp trên các thành phố, đường cao tốc và vùng nông thôn để cung cấp trải nghiệm di chuyển liên tục và đáng tin cậy.

Để đáp ứng các nhu cầu này, các nhà mạng sẽ cần phải cải tiến liên tục trong việc triển khai mạng lưới, từ việc mở rộng nhanh chóng các mạng 5G NSA sang mạng 5G SA để có trải nghiệm trong nhà/ngoài trời liền mạch hơn và cuối cùng là mạng 5G-A tập trung vào trải nghiệm. Điều này sẽ giúp các nhà mạng mở rộng vùng phủ sóng và đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho hàng chục tỷ kết nối mới giữa con người và con người và hàng trăm tỷ kết nối IoT vạn vật.

AI sẽ mang lại các kịch bản ứng dụng phức tạp hơn và một loạt các yêu cầu về trải nghiệm đa dạng hơn. Do đó, một số nhà mạng đã phát triển các hệ thống O&M dựa trên các giải pháp AI. Để kích hoạt hoạt động, các hệ thống AI này có thể sử dụng bản sao kỹ thuật số để dự đoán nhu cầu cá nhân của người dùng cá nhân, giúp rút ngắn thời gian đưa dịch vụ ra thị trường từ vài ngày xuống còn vài phút.

Để bảo trì mạng lưới, các giải pháp AI có khả năng tự học có thể dự đoán và xác định vị trí lỗi trong vài giây, tăng hiệu quả xử lý sự cố lên 30%. Và để tối ưu hóa mạng lưới, sandbox kỹ thuật số có thể mô phỏng lưu lượng truy cập của các ứng dụng trong thế giới thực, cho phép các giải pháp AI phân tích các mẫu lưu lượng truy cập và tối ưu hóa mạng 24/7 dựa trên nhu cầu ứng dụng.

Và để gia tăng doanh thu trong thời đại AI, các công ty đang đẩy mạnh triển khai 5G-A.

"Những năng lực mới của mạng lưới sẽ tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Ngoài việc kiếm tiền từ lưu lượng truy cập, các nhà mạng có thể bắt đầu tăng doanh thu từ chính trải nghiệm." Ông Li nhấn mạnh.

Các nhà mạng trên khắp thế giới đang tích cực khám phá những phương thức mới để tăng doanh thu từ trải nghiệm dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ, độ trễ và các quyền lợi của khách hàng VIP. Họ đã đưa ra các dịch vụ tùy chỉnh cho khách doanh nhân, live streamer, và người dùng điện thoại đám mây AI. Đối tượng người dùng cũng đang được mở rộng sang thị trường B2B2C bằng cách khai thác các năng lực của mạng lưới thông qua các API mở.

Điển hình như tại Trung Quốc, các nhà mạng đang hợp tác với hơn 100 ngành công nghiệp, bao gồm các công ty bảo hiểm và nhà hàng, để cung cấp dịch vụ AI New Calling thông qua API mở. Điều này giúp họ tăng thu nhập từ khách hàng trong ngành lên gấp 10 lần.

"Tiềm năng khai thác thực sự rất lớn. Và bây giờ là thời điểm để chúng ta hành động. Các công ty tiên phong đã nhanh chóng mở rộng quy mô tại hơn 200 thành phố trên khắp thế giới. Họ đang có những bước tiến vững chắc, khai phá những giá trị mới đáng kinh ngạc." Ông Li kết luận.

Triển lãm MWC Barcelona 2025 được tổ chức từ ngày 3/3 đến ngày 6/3 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Gian hàng của Huawei tại 1H50 ở Fira Gran Via Hall 1 là nơi trình diễn các sản phẩm và giải pháp mới nhất.

Chi tiết xem thêm tại https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2025

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

