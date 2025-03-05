Gian hàng của Huawei tại Đại hội di động thế giới ở Barcelona, ​​năm 2025. Ảnh: CNBC

Huawei từng là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào quý 2/2020, khi mở rộng thị trường quốc tế và thống trị thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc cắt đứt nguồn cung cấp chip tiên tiến và loại bỏ dịch vụ Google, doanh số của Huawei đã chịu tác động nặng nề.

Đánh dấu sự trở lại từ cuối năm 2023, Huawei đã bất ngờ ra mắt một mẫu điện thoại trang bị chip bán dẫn tiên tiến - một thành tựu được cho là gần như không thể đạt được trong bối cảnh các lệnh trừng phạt hiện hành. Dù vẫn thiếu hụt hệ sinh thái Google, Huawei vẫn duy trì hình ảnh nhà đổi mới công nghệ thông qua hệ điều hành riêng HarmonyOS, đồng thời tập trung vào khách hàng cao cấp trên thị trường quốc tế.

Biển quảng cáo Huawei Mate X6 tại gian hàng của Huawei tại Triển lãm Di động Thế giới ở Barcelona, ​​năm 2025. Ảnh: CNBC.

Huawei cũng đã tung ra hai thiết bị đột phá ra thị trường quốc tế: Mate X6 - điện thoại gập đôi ra mắt vào tháng 12/2024, và gần đây nhất là Mate XT - mẫu điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới với mức giá lên tới 3.499 euro (tương đương 3.660 USD).

Tại Mobile World Congress (MWC) 2025 ở Barcelona - sự kiện công nghệ viễn thông lớn nhất thế giới - Huawei đã giới thiệu gian hàng quy mô lớn với các sản phẩm mới nhất, trong đó đặc biệt thu hút là chiếc Mate XT. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, mặc dù đây là dấu hiệu thể hiện khả năng đổi mới, việc mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc vẫn gặp nhiều thách thức do sự phụ thuộc vào Google Play Store và các ứng dụng của Google, vốn đang chiếm tới hơn 80% thị phần toàn cầu.

Điện thoại thông minh Huawei Technologies Mate XT. Ảnh: Getty.

Francisco Jeronimo từ International Data Corporation nhận định: "Không có các dịch vụ của Google, khả năng Huawei tái khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế là rất hạn chế." Trong khi đó, Runar Bjørhovde của Canalys nhấn mạnh, chiến lược bảo thủ của Huawei trong việc giới thiệu Mate XT và Mate X6 không đồng nghĩa với một cuộc tấn công mạnh mẽ vào thị trường toàn cầu mà chỉ nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu trong phân khúc cao cấp.

Liệu Huawei có thể vượt qua được những rào cản và phục hồi vị thế cũ, hay sẽ chỉ phục vụ một nhóm khách hàng nhỏ trên thị trường quốc tế? Chỉ thời gian mới có câu trả lời, khi con đường phía trước vẫn còn đầy thử thách trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với Apple và Samsung.