Hiệu ứng ống khói góp phần khiến đám cháy chung cư Hong Kong lan nhanh và rộng

Hải Thủy

14:35 | 28/11/2025
Theo Giáo sư danh dự Kyoichi Kobayashi của Đại học Công nghệ Tokyo, chuyên ngành phòng cháy - cứu nạn, cho rằng, chính hiện tượng 'hiệu ứng ống khói' đẩy luồng khí nóng bốc lên đã góp phần khiến đám cháy chung cư Hong Kong lan nhanh và rộng.
Hiệu ứng ống khói góp phần khiến đám cháy chung cư Hong Kong lan nhanh và rộng. Lửa đỏ rực từ chung cư bị cháy (ảnh chụp hôm 27-11). Tính đến sáng 28-11 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên đến 94 người - Ảnh: AFP.

Tính đến sáng 28-11 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư tại Hong Kong đã lên đến 94 người. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được phần lớn đám cháy sau gần 24 giờ chật vật dập lửa, nhưng các tầng trên cao của một số tòa nhà vẫn đang tiếp tục cháy.

Hiện trường vụ cháy được xác định là nơi phần tường ngoài bị phủ lưới bảo hộ để phục vụ công tác sửa chữa và được bao quanh bởi giàn giáo làm từ tre. Theo các chuyên gia am hiểu cơ chế cháy nổ của Nhật Bản, có khả năng hiện tượng "hiệu ứng ống khói" đẩy luồng khí nóng bốc lên nhanh chóng đã góp phần làm đám cháy lan rộng.

Cụ thể, ông Takao Sakaguchi, cựu nhân viên Sở Cứu hỏa Tokyo và hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng cháy dân sự, cho biết ngoài yếu tố vật liệu dễ cháy bao quanh, còn có khả năng xảy ra hiện tượng gọi là "hiệu ứng ống khói". Theo đó không gian hẹp giữa giàn giáo và tường ngoài đã tạo dòng khí nóng đối lưu và bốc lên, khiến lửa lan nhanh hơn thông thường.

Giáo sư danh dự Kyoichi Kobayashi của Đại học Công nghệ Tokyo, chuyên ngành phòng cháy - cứu nạn, cho rằng cấu trúc bên trong tòa nhà cũng đóng vai trò rất lớn trong việc kiểm soát cháy nổ. Ông nhận định có thể khí nóng đã bốc lên qua cầu thang bộ và thang máy nằm ở trung tâm tòa nhà, khiến lửa dễ lan lên các tầng trên.

Cấu trúc này được cho là giống với tòa Grenfell Tower ở London, Anh, nơi xảy ra vụ cháy gây nhiều thương vong vào năm 2017. Nếu khói tràn vào cầu thang bộ và thang máy, việc sơ tán trở nên vô cùng khó khăn.

Tại Nhật Bản, sau mỗi lần xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng như vụ cháy ở trung tâm thương mại Sennichi ở Osaka năm 1972, các quy định pháp lý về phòng cháy chữa cháy đều được siết chặt hơn.

Luật Phòng cháy định nghĩa các tòa nhà cao hơn 31m là "công trình cao tầng". Tức là điều này áp dụng với các tòa nhà 11 tầng trở lên và yêu cầu bắt buộc tuân thủ nhiều hơn các biện pháp phòng cháy, chống cháy lan và cứu hộ.

Luật này quy định phải lắp đặt hệ thống phun nước cho các tầng từ tầng 11 trở lên, đồng thời yêu cầu sử dụng rèm và thảm có khả năng chống cháy. Luật Tiêu chuẩn xây dựng của Nhật Bản cũng yêu cầu bố trí thang máy chuyên dụng phục vụ công tác cứu hộ và chữa cháy.

Theo Sở Cứu hỏa Tokyo, trong năm 2024 đã xảy ra 249 vụ cháy tại các chung cư cao tầng ở Tokyo, trong đó 69 vụ cháy từ tầng 11 trở lên. Mặc dù số vụ cháy có xu hướng tăng do ngày càng nhiều tòa chung cư được xây mới, nhưng các vụ cháy lan trên diện rộng hầu như được kiểm soát hiệu quả.

Ông Sakaguchi cho biết nếu tuân thủ các biện pháp theo quy định pháp luật, khả năng xảy ra một vụ cháy tại Nhật Bản như ở Hong Kong là vô cùng thấp. Ông nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp thường xuyên như đảm bảo không có chướng ngại vật trên đường thoát hiểm như ban công và cầu thang… là vô cùng cần thiết.
Vai trò Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) đang thay đổi từ gốc rễ. Fortinet cảnh báo các CISO phải chuyển từ chuyên gia bảo mật sang người lãnh đạo khả năng phục hồi doanh nghiệp. Khoảng cách kỹ năng an ninh mạng vẫn là mối lo hàng đầu, trong khi hàng loạt quy định mới sẽ phạt nặng doanh nghiệp chậm tuân thủ lên tới 10% doanh thu toàn cầu.
Các Giám đốc an ninh thông tin cảnh báo: AI, chiến tranh mạng đe dọa năm 2026 (Bài 1)

Các Giám đốc an ninh thông tin cảnh báo: AI, chiến tranh mạng đe dọa năm 2026 (Bài 1)

Các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng vừa công bố loạt cảnh báo nghiêm trọng cho năm 2026. Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra làn sóng tấn công chưa từng có, trong khi chiến tranh mạng biến thành vũ khí chính trị toàn cầu. Những dự đoán này đến từ Fortinet và cộng đồng CISO Collective, tổ chức các Giám đốc An ninh Thông tin lớn nhất thế giới.
Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Drone và robot đang giúp nông nghiệp Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, từ phun thuốc, gieo trồng đến thu hoạch. Sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo không chỉ nâng cao năng suất mà còn thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Từ Đồng Tháp, Nghệ An đến An Giang, những cánh đồng thông minh đang dần hình thành, mở ra tương lai nông nghiệp xanh bền vững hơn.
Tốc độ bứt phá của 5G và giới hạn của 4G tại Việt Nam

Tốc độ bứt phá của 5G và giới hạn của 4G tại Việt Nam

Từ năm 2024, sự xuất hiện của 5G thương mại tại Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình chuyển đổi hạ tầng số. Nếu như 4G từng được xem là đột phá giúp Internet di động trở nên phổ biến, 5G lại mở ra giai đoạn mới, nơi tốc độ và độ ổn định trở thành yếu tố quyết định cho mọi hoạt động số, từ công nghiệp, y tế đến giáo dục.
Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Theo đó, giải pháp Dell Private Cloud (đám mây riêng tư) chính thức ra mắt nhằm giúp công tác triển khai và quản lý hạ tầng đám mây riêng tư của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là những cải tiến về hệ thống lưu trữ của Dell bao gồm, các mẫu máy chủ PowerStore và PowerMax QLC mới, khả năng tự động hóa, và bảo mật được tăng cường.
