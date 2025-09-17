Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 8 giảm ít hơn so với dự báo

Ô tô mới sản xuất đang chờ xuất khẩu tại một cảng ở Yokohama. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu công bố ngày 17/9, xuất khẩu giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện đáng kể so với mức giảm 2,6% của tháng 7 và thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 1,9% trong khảo sát của Reuters. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu giảm 5,2%, cũng nhẹ hơn so với mức giảm 7,4% của tháng trước, song vẫn vượt kỳ vọng thị trường.

Xuất khẩu sang châu Á chiếm gần 55% tổng thương mại của Nhật như vậy tăng 1,7% trong tháng 8, trong đó Hồng Kông tăng mạnh 14,4% bù đắp phần nào cho mức giảm 0,5% sang Trung Quốc đại lục. Tại châu Âu, lượng hàng xuất khẩu tăng 7,7%, góp phần hỗ trợ tăng trưởng chung.

Ngược lại, thị trường Mỹ tiếp tục là điểm trừ lớn. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn mức giảm 10,1% của tháng trước. Nguyên nhân chính đến từ sự lao dốc của ngành ô tô - mặt hàng xuất khẩu chủ lực khi giá trị xe hơi sang Mỹ giảm tới 28,3%.

Số liệu xuất khẩu được công bố trong bối cảnh Nhật Bản đối diện với nhiều bất ổn chính trị. Thủ tướng Shigeru Ishiba đang chuẩn bị từ chức sau thất bại bầu cử khiến Đảng Dân chủ Tự do mất đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Về mặt chính sách tiền tệ, giới phân tích dự báo Ngân hàng Nhật Bản sẽ duy trì lãi suất ở mức 0,5% trong cuộc họp ngày 19/9 tới.

Thị trường chứng khoán phản ứng thận trọng: chỉ số Nikkei 225 giảm 0,12% trong phiên cùng ngày.

Marcel Thieliant, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics, nhận định mặc dù xuất khẩu tháng 8 cho thấy sự “đứng vững” trước thuế quan của Mỹ, nhưng các chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới trong khảo sát PMI lại đang suy yếu.

Ông dự báo xuất khẩu Nhật Bản sẽ tăng 2,5% trong cả năm 2025 nhờ hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan trong thỏa thuận thương mại với Washington hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên, sang năm 2026, lượng hàng xuất khẩu nhiều khả năng giảm 0,7% do nhu cầu bên ngoài và chi tiêu vốn tại các thị trường lớn chững lại.