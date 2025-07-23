Cổ phiếu ô tô Nhật Bản tăng vọt sau thỏa thuận thuế quan với Mỹ: Toyota tăng hơn 15%

Cổ phiếu Honda của Nhật Bản tăng hơn 11%, trong khi cổ phiếu Toyota tăng hơn 15%. Ảnh: Getty

Động thái giảm thuế được đưa ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận thương mại “lớn nhất từ trước đến nay” giữa hai nước, trong đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Hoa Kỳ.

Thuế ô tô giảm sâu, tạo "cú hích" cho thị trường - Xuất khẩu ô tô Nhật Bản đang "khát" lực đẩy

Theo truyền thông Nhật Bản, mức thuế 25% trước đây đã được chia thành hai phần: giảm một nửa xuống 12,5%, cộng thêm mức thuế cơ bản 2,5% theo quy chế “Quốc gia được ưu đãi nhất”, tạo thành tổng mức thuế 15%.

Ngay lập tức, thị trường chứng khoán Nhật Bản bùng nổ. Cổ phiếu Toyota tăng hơn 15%, Mazda tăng 17%, Mitsubishi Motors tăng 13%, Honda và Nissan lần lượt tăng hơn 11% và 9%. Các hãng xe Hàn Quốc cũng được hưởng lợi, với Hyundai tăng 7% và Kia tăng 6,75%.

Xuất khẩu ô tô, vốn chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật sang Mỹ trong năm 2024, đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Số liệu từ Bộ Thương mại Nhật Bản cho thấy xuất khẩu ô tô sang Mỹ giảm 26,7% trong tháng 6, sau khi đã giảm 24,7% trong tháng 5, phản ánh áp lực ngày càng lớn từ chính sách thuế cũ và cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc Mỹ giảm thuế được ví như “liều thuốc trợ lực” cho ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản vốn đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc và Hàn Quốc. “Đây là tin rất tốt cho các nhà sản xuất ô tô Nhật, ít nhất là trong ngắn hạn”, Ed Rogers, CEO của Rogers Investment Advisors, nhận định. “Nó mang lại một sự đảm bảo cần thiết rằng thuế quan của Mỹ đang đi theo hướng có thể kiểm soát được.”

Trump tuyên bố "90% lợi nhuận sẽ vào tay Mỹ"

Tuyên bố trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận với Nhật không chỉ bao gồm việc giảm thuế quan, mà còn là một cam kết chiến lược lớn hơn. Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong đó phần lớn tập trung vào cơ sở hạ tầng, sản xuất và công nghệ. Ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ “nhận được 90% lợi nhuận” từ thỏa thuận này.

Trump cũng tiết lộ rằng hai nước đang đàm phán một thỏa thuận bổ sung về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), đồng thời ông sẽ công bố một thỏa thuận thương mại mới với châu Âu “vào ngày mai”.