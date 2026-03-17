Kinh tế số
Giao dịch số

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Hậu Thạch

10:51 | 17/03/2026
Một doanh nghiệp mới trong lĩnh vực tài sản số vừa được thành lập với sự tham gia chi phối của Sun Group, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)
Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam được thành lập vào cuối tháng 1 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề liên quan đến lĩnh vực tài sản số, trong đó có hoạt động mua bán, môi giới, cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch và thực hiện giao dịch tài sản mã hóa. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là bà Ngô Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983).

Cơ cấu cổ đông cho thấy Sun Group nắm giữ tỷ lệ chi phối khi góp 640 tỷ đồng, tương đương 64% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là ITS với tỷ lệ sở hữu 35%. Phần còn lại 1% thuộc về PSI.

Mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng của doanh nghiệp này hiện thấp hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu 10.000 tỷ đồng, một trong những điều kiện để thành lập sàn giao dịch tài sản số theo Nghị quyết 5/2025. Tuy vậy, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị tham gia thị trường này cũng chưa đạt ngưỡng vốn theo quy định.

Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mức vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng được đặt ra nhằm bảo đảm năng lực tài chính cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản số, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đơn vị vận hành sàn không chỉ tổ chức giao dịch mà còn có thể tham gia các hoạt động như thanh toán, lưu ký tài sản, nên cần nguồn lực đủ lớn để xử lý các tình huống rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Việt Nam hiện đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời gian 5 năm. Bộ Tài chính đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cấp phép lập sàn giao dịch. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng đang bày tỏ kế hoạch tham gia lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam dự kiến sẽ có “hơn một sàn giao dịch” tài sản mã hóa nhằm tạo môi trường cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ được kiểm soát ở mức hạn chế để bảo đảm an toàn thị trường.

Việc Sun Group tham gia thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các tập đoàn tư nhân đối với thị trường mới này. Thành lập năm 2007, Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi khu vui chơi Sun World cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Năm ngoái, tập đoàn này cũng ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái kinh doanh.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài sản số được xem là tín hiệu cho thấy thị trường này đang bước vào giai đoạn chuẩn bị hình thành chính thức tại Việt Nam, khi khuôn khổ pháp lý thí điểm dần được hoàn thiện.

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” của ABBank không chỉ mang đến nhiều phần quà hấp dẫn mà còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với thao tác đơn giản trên ứng dụng.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 11/3 khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông và sự biến động mạnh của giá dầu toàn cầu.
Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều người dùng ví điện tử tại Việt Nam phản ánh việc ứng dụng MoMo và ZaloPay tự động thoát hoặc không thể đăng nhập trên một số điện thoại.
Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance chốt giá 31 USD/cổ phiếu

Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance chốt giá 31 USD/cổ phiếu

Netflix chính thức rút lui khỏi cuộc đua thâu tóm Warner Bros. Discovery (WBD), sau khi Paramount Skydance nâng giá chào mua lên 31 USD/cổ phiếu và kèm cam kết bồi thường 7 tỷ USD nếu thương vụ thất bại.
Cổ phiếu công nghệ châu Á bật tăng nhờ lợi nhuận Nvidia xoa dịu lo ngại về AI

Cổ phiếu công nghệ châu Á bật tăng nhờ lợi nhuận Nvidia xoa dịu lo ngại về AI

Cổ phiếu công nghệ châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Năm 26/2, sau khi kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Nvidia giúp xoa dịu những lo ngại về khả năng suy giảm đà tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
