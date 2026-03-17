Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam được thành lập vào cuối tháng 1 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề liên quan đến lĩnh vực tài sản số, trong đó có hoạt động mua bán, môi giới, cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch và thực hiện giao dịch tài sản mã hóa. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là bà Ngô Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983).

Cơ cấu cổ đông cho thấy Sun Group nắm giữ tỷ lệ chi phối khi góp 640 tỷ đồng, tương đương 64% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là ITS với tỷ lệ sở hữu 35%. Phần còn lại 1% thuộc về PSI.

Mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng của doanh nghiệp này hiện thấp hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu 10.000 tỷ đồng, một trong những điều kiện để thành lập sàn giao dịch tài sản số theo Nghị quyết 5/2025. Tuy vậy, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị tham gia thị trường này cũng chưa đạt ngưỡng vốn theo quy định.

Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mức vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng được đặt ra nhằm bảo đảm năng lực tài chính cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản số, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đơn vị vận hành sàn không chỉ tổ chức giao dịch mà còn có thể tham gia các hoạt động như thanh toán, lưu ký tài sản, nên cần nguồn lực đủ lớn để xử lý các tình huống rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Việt Nam hiện đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời gian 5 năm. Bộ Tài chính đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cấp phép lập sàn giao dịch. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng đang bày tỏ kế hoạch tham gia lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam dự kiến sẽ có “hơn một sàn giao dịch” tài sản mã hóa nhằm tạo môi trường cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ được kiểm soát ở mức hạn chế để bảo đảm an toàn thị trường.

Việc Sun Group tham gia thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các tập đoàn tư nhân đối với thị trường mới này. Thành lập năm 2007, Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi khu vui chơi Sun World cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Năm ngoái, tập đoàn này cũng ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái kinh doanh.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài sản số được xem là tín hiệu cho thấy thị trường này đang bước vào giai đoạn chuẩn bị hình thành chính thức tại Việt Nam, khi khuôn khổ pháp lý thí điểm dần được hoàn thiện.