Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn, xây dựng và tâm huyết của các đại biểu, các chuyên gia và các thành viên thị trường đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hội nghị "Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện Quốc hội, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...

Phát huy vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong bối cảnh kinh tế và tài chính thế giới biến động phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định và xu hướng phát triển tích cực. Quy mô vốn hóa tiếp tục mở rộng, thanh khoản duy trì ở mức khả quan, cơ sở nhà đầu tư ngày càng phát triển, hệ thống định chế trung gian từng bước được củng cố về tài chính, quản trị và công nghệ.

Đặc biệt, khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán không ngừng được hoàn thiện, từng bước tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Những kết quả này đến từ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các cơ quan quản lý và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bước sang giai đoạn 2026–2030, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, thị trường vốn - trong đó có thị trường chứng khoán được xác định phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, phát biểu khai mạc hội nghị.

Hai nhóm giải pháp lớn: Phát triển nguồn cung và cầu đầu tư

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào hai nhóm trọng tâm gồm phát triển nguồn cung và phát triển cầu đầu tư.

Trong đó, nhóm giải pháp phát triển nguồn cung sẽ tập trung hỗ trợ hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, mở rộng quy mô thị trường trên cả ba trụ cột gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu và thị trường phái sinh, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm mới.

Ở chiều cầu đầu tư, các giải pháp sẽ tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân; đồng thời tăng cường công tác giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thảo luận nhiều nội dung quan trọng như triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng cao năng lực các công ty chứng khoán, phát triển nhà đầu tư tổ chức, thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển dòng vốn xanh và tài chính bền vững.

Phiên thảo luận tại hội nghị ngày 20/3.

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và minh bạch thị trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao tính minh bạch và cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong ngành tài chính và thị trường chứng khoán tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hoàn thiện thể chế và khuôn khổ pháp lý; triển khai hiệu quả các đề án lớn như chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, đề án nâng hạng thị trường; hiện đại hóa hạ tầng thị trường; nâng cao năng lực vận hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và minh bạch thị trường.

“Bộ Tài chính cam kết tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, minh bạch thông tin, đẩy mạnh cải cách và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư để thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập toàn cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị ngày 20/3.

Với sự quyết tâm của Chính phủ, cơ quan quản lý, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.