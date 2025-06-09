Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Crystal Bay

Theo Quyết định số 147 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), CTCP Crystal Bay đã công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 chậm so với quy định, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Dù được ghi nhận có tình tiết giảm nhẹ do “thành thật hối lỗi” và “tích cực hợp tác với cơ quan chức năng”, Crystal Bay vẫn bị xử phạt 50 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện của Crystal Bay, chấp hành.

Văn bản xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN đối với CTCP Crystal Bay

CTCP Crystal Bay là thành viên Tập đoàn Crystal Bay, được thành lập vào năm 2016, có trụ sở tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành; khách sạn, khu nghỉ dưỡng; đầu tư bất động sản du lịch, giải trí...

Báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy CTCP Crystal Bay ghi nhận khoản lỗ sau thuế 109 tỷ đồng, tương phản hoàn toàn với mức lãi 101 tỷ đồng của năm trước. Con số này phản ánh sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tình hình tài chính của Crystal Bay trở nên căng thẳng khi tổng nợ phải trả lên tới gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm gần 2.000 tỷ đồng, nợ ngân hàng khoảng 300 tỷ đồng và các khoản nợ khác hơn 2.600 tỷ đồng. So với vốn chủ sở hữu chỉ còn 1.767 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính năm 2024 của Crystal Bay bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với một số khoản mục. Trong đó, có khoản “trả trước cho người bán” với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng cho hai công ty là CTCP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Kỹ nghệ Việt và CTCP Ecobay Việt Nam. Khoản tiền này chưa được đối chiếu hoặc xác nhận từ sau ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, kiểm toán không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế khác để đánh giá tính chính xác và khả năng thu hồi số dư trả trước của người bán nên không thể xác định được ảnh hưởng của các khoản này đến các chỉ tiêu tài chính liên quan.

Dự án Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa. Ảnh: Crystal Bay

Crystal Bay sở hữu nhiều dự án khách sạn, resort 5 sao tại Khánh Hòa, Ninh Thuận cùng các tỉnh thành khác như Rocko Bay Resort, Sailing Ninh Chữ Bay, SunBay Park & Resort Phan Rang hay khu nghỉ dưỡng Selectum Noa Resort Cam Ranh. Tuy nhiên, hai dự án lớn Rocko Bay Resort và Sailing Ninh Chữ Bay đã bị cơ quan chức năng thu hồi. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với hai dự án này, đồng thời chỉ ra rằng Crystal Bay chưa đánh giá và định lượng được tác động của việc thu hồi đến các khoản mục liên quan trong báo cáo tài chính.