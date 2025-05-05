Công bố thông tin thiếu trung thực một công ty bị phạt gần 500 triệu đồng

Phát Đạt bị phạt gần 500 triệu đồng vì sử dụng sai mục đích vốn trái phiếu, công bố thông tin thiếu trung thực.

Công bố thông tin sai lệch và chậm trễ

Theo đó, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phát Đạt với hàng loạt vi phạm liên quan đến công bố thông tin, cụ thể:

Xử phạt 150 triệu đồng cho hành vi công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 trong báo cáo tài chính quý 4/2024. Cụ thể, doanh nghiệp công bố lãi sau thuế ở mức 515 tỷ đồng (riêng) và 522 tỷ đồng (hợp nhất), nhưng báo cáo kiểm toán lại cho thấy con số thực tế lần lượt chỉ là 149,6 tỷ đồng và 155 tỷ đồng.

Phát Đạt bị phạt thêm 92,5 triệu đồng vì không công bố đầy đủ và đúng hạn các tài liệu như: báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2022, 2023; báo cáo tài chính năm 2024; và vi phạm trong công bố thông tin bất thường theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra UBCKNN còn xử phạt Phát Đạt 65 triệu đồng cho việc thiếu minh bạch về các giao dịch với người có liên quan trong báo cáo quản trị công ty năm 2023 và 2024.

Sử dụng sai hơn 1.394 tỷ đồng từ vốn trái phiếu

Điểm đáng chú ý nhất trong quyết định xử phạt là việc Phát Đạt đã sử dụng hơn 1.394 tỷ đồng từ 2.045 tỷ đồng vốn huy động qua trái phiếu riêng lẻ để hoàn trả tiền mượn cho các công ty liên quan, bao gồm: Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn - KL (gần 1.357 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương (hơn 12 tỷ đồng) và các mục đích khác (trên 25 tỷ đồng).

Hành vi này không đúng với phương án sử dụng vốn đã được Hội đồng Quản trị thông qua và công bố với nhà đầu tư, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý và sử dụng vốn huy động từ trái phiếu. UBCKNN đã xử phạt 187,5 triệu đồng cho hành vi này.

Phát Đạt vẫn đặt kỳ vọng lớn cho năm 2025

Bất chấp loạt vi phạm, trong báo cáo thường niên 2024, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt vẫn bày tỏ kỳ vọng vào đà phục hồi của thị trường bất động sản. Ông cho biết từ quý IV/2024, công ty đã bắt đầu tăng tốc bán hàng và ghi nhận dòng tiền khả quan trở lại.

Lãnh đạo Phát Đạt đánh giá những chuyển động tích cực từ việc sáp nhập địa giới hành chính, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và chính sách vĩ mô sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành bất động sản trong năm 2025.

Công ty đặt mục tiêu tập trung toàn lực vào mảng bất động sản, với ít nhất 6 dự án lớn đang được triển khai, trong đó một số đã chính thức ra mắt thị trường. Tổng giá trị doanh thu kỳ vọng từ các dự án này ước tính lên tới 50.000 tỷ đồng.