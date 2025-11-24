Kinh tế số
Giao dịch số

Cổ phiếu Qube Holdings tăng mạnh khi Macquarie đề xuất thâu tóm 7,5 tỷ USD

Thế Kiên

Thế Kiên

10:15 | 24/11/2025
Cổ phiếu Qube Holdings đã bật tăng hơn 20% trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Macquarie Asset Management gửi đề xuất mua lại không ràng buộc trị giá 11,6 tỷ AUD (7,49 tỷ USD) đối với doanh nghiệp logistics này.
Cổ phiếu Qube Holdings tăng mạnh khi Macquarie đề xuất thâu tóm 7,5 tỷ USD
Macquarie đã đề nghị mua lại Qube với giá 5,2 đô la Úc/cổ phiếu. Ảnh minh họa: Getty.

Macquarie đề nghị chi 5,2 AUD cho mỗi cổ phiếu Qube – cao hơn gần 28% so với giá đóng cửa 4,07 AUD hôm thứ sáu. Thông tin này ngay lập tức đẩy cổ phiếu Qube lên mức cao kỷ lục 4,89 AUD trong ngày. Ngược lại, cổ phiếu Macquarie Group giảm nhẹ 0,37% xuống 193,38 AUD.

Theo hồ sơ gửi sàn, Qube cho biết đề xuất mới xuất phát từ quá trình đàm phán trước đó, sau khi Macquarie từng đưa ra mức giá thấp hơn nhưng không công bố cụ thể. Giá trị doanh nghiệp mà Macquarie đưa ra tương đương khoảng 14,4 lần EBITDA dự kiến của Qube cho năm tài chính 2025.

Qube hiện hoạt động trong các lĩnh vực cho thuê container, bãi xe ô tô, logistics ngũ cốc, cùng dịch vụ vận chuyển đường bộ và đường sắt trên khắp nước Úc. Nếu thành công, thương vụ sẽ cần trải qua thẩm định toàn diện, nhận được sự chấp thuận từ hội đồng quản trị hai bên và các cơ quan quản lý.

Công ty cho biết đã ký thỏa thuận độc quyền với Macquarie, cho phép tập đoàn quản lý tài sản tiến hành thẩm định tới ngày 1/2/2026. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục trao đổi một cách xây dựng vì lợi ích của cổ đông”, Chủ tịch Qube John Bevan cho biết.

Hiện Macquarie Asset Management đang quản lý khoảng 960 tỷ AUD tài sản toàn cầu, tập trung vào cơ sở hạ tầng, bất động sản và nông nghiệp.

Sau thông tin trên, Citi tái khẳng định khuyến nghị “mua” đối với Qube, với giá mục tiêu 4,9 AUD. Tuy vậy, chuyên gia Samuel Seow cảnh báo các rủi ro như cạnh tranh về giá trong lĩnh vực logistics và nguy cơ đình công ảnh hưởng tới hoạt động.

Đề xuất thâu tóm của Macquarie xuất hiện trong bối cảnh ngành logistics Úc tăng tốc các thương vụ M&A. Trước đó, DP World đã mua lại Silk Logistics với giá 175 triệu AUD, còn Lindsay Australia thâu tóm SRT Logistics với giá hơn 108 triệu AUD để mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng lạnh.

Ở một diễn biến khác, tập đoàn khai khoáng BHP của Úc tuyên bố từ bỏ kế hoạch theo đuổi hãng khai thác Anh Anglo American, thương vụ từng có giá trị lên tới 49 tỷ USD.

