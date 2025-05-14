Theo thông báo mới nhất của Ericsson, tập đoàn khai thác vàng lớn nhất thế giới Newmont vừa triển khai mạng 5G Private của Ericsson (mạng 5G riêng) tại mỏ vàng-đồng Cadia, Australia. Đây là mỏ ngầm lớn nhất nước này và thuộc nhóm tài sản hạng nhất thế giới. Công nghệ này cho phép điều khiển từ xa đội máy ủi trong hoạt động khai thác bề mặt, lần đầu tiên áp dụng trên thế giới.

Newmont đã triển khai Ericsson Private 5G tại mỏ vàng-đồng Cadia. Nguồn Ericsson

Trước đây, Newmont chỉ kết nối được tối đa hai máy ủi ở khoảng cách 100m khi sử dụng Wi-Fi trước khi mạng và máy móc trở nên không thể sử dụng. Hệ thống Wi-Fi thường bất ổn và khó dự đoán, dẫn đến thời gian ngừng hoạt động lên đến nửa ca làm việc 12 giờ hoặc lâu hơn để khắc phục sự cố và ổn định lại kết nối.

Với mạng 5G Private của Ericsson, Newmont hiện kết nối toàn bộ đội máy ủi trên toàn bộ khu vực xây dựng bãi thải xa đến 2,5km, từ một trạm phát sóng 5G duy nhất, đồng thời đạt tốc độ tải lên 175Mbps (đủ cho tối đa 12 máy ủi nếu cần). Không bị gián đoạn do mạng bất ổn, công nghệ 5G giúp tăng năng suất sản xuất an toàn, tạo điều kiện cho người lao động đẩy được nhiều đất hơn mỗi ca làm việc so với khi sử dụng Wi-Fi.

"Mạng 5G Private của Ericsson cung cấp giải pháp có khả năng mở rộng và hiệu suất cao, đảm bảo phạm vi phủ sóng cần thiết và giữ an toàn cho nhân viên. Công nghệ này cũng hỗ trợ tầm nhìn dài hạn về chuyển đổi số của chúng tôi, sử dụng 5G cho khai thác mỏ thông minh tại các mỏ bề mặt và ngầm hạng nhất trên toàn cầu", Ông Chris Twaddle, Giám đốc kiểm soát quy trình, mạng và dịch vụ di động vận hành của Newmont chia sẻ.

Newmont sử dụng Radio tích hợp Ăng-ten 5G với công nghệ Massive MIMO (Multiple Input/Multiple Output) của Ericsson để đạt mức kết nối tải lên cao cần thiết cho việc điều khiển máy ủi từ xa và mang lại hiệu suất vượt trội. Công nghệ Massive MIMO cho phép các công ty khai thác mỏ sử dụng băng tần trung bình để đạt tốc độ tải lên cao hơn ở khoảng cách xa hơn so với công nghệ vô tuyến truyền thống.

"Việc triển khai với Newmont tại Cadia minh chứng sức mạnh của 5G trong công nghiệp, nơi danh mục sản phẩm vô tuyến hàng đầu của Ericsson giúp giảm lượng cơ sở hạ tầng cần thiết để phủ sóng một khu vực công nghiệp", ông Manish Tiwari, Trưởng bộ phận doanh nghiệp 5G, giải pháp không dây doanh nghiệp của Ericsson nhận định.

Ông Manish Tiwari chỉ ra rằng, điều này giúp doanh nghiệp sử dụng mạng 5G Private để đạt hiệu suất cao cho các sáng kiến điều khiển dựa trên video nâng cao và thị giác máy tính mà không cần nhiều băng tần. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức hoạt động trong thị trường hạn chế băng tần.