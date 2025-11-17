Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway. Dưới đây là thông tin chi tiết về bức thư Lễ Tạ ơn của ông, có vẻ như nó có thể trở thành một truyền thống thường niên quan trọng.

Với giá trị xấp xỉ 4,9 tỉ đô la, đây là khoản tăng mạnh nhất trong quý ba xét theo giá trị tuyệt đối, đồng thời đẩy cổ phiếu Alphabet tăng 3,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Điều khiến thị trường tò mò là chưa rõ ai thực sự đứng sau quyết định mua vào lần này. Warren Buffett thường là người ra quyết định với các thương vụ quy mô lớn, nhưng Alphabet lại không phải mẫu cổ phiếu ông ưa thích, nhất là khi ông luôn xem Apple như một doanh nghiệp hàng tiêu dùng thay vì một doanh nghiệp công nghệ. Dù vậy, Alphabet đã tăng hơn 50% từ đầu năm, riêng quý ba tăng 37%.

Tại cuộc họp năm 2019, Buffett và Charlie Munger từng thừa nhận họ đã “phạm sai lầm” khi không mua Alphabet sớm hơn dù có thể quan sát rõ hiệu quả quảng cáo của Google ngay trong hoạt động của Berkshire. Khi đó cổ phiếu Alphabet chỉ khoảng 59 đô la và không có dấu hiệu nào cho thấy tập đoàn muốn sửa chữa sai lầm.

Trong bối cảnh Buffett trao quyền điều hành nhiều hơn cho Tổng giám đốc mới Greg Abel, không loại trừ khả năng chính Abel là người đưa ra quyết định. Cũng có thể đây là lựa chọn của hai nhà quản lý danh mục Ted Weschler và Todd Combs.

Alphabet trở thành khoản mục tăng giá trị nhiều nhất trong quý ba với mức tăng 4,3 tỉ đô la, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 1,2 tỉ đô la của Chubb. Trong khi đó, các giao dịch bán ra đã được dự báo từ trước, gồm Apple và Bank of America, dựa trên báo cáo mười Q (Form 10-Q) công bố hai tuần trước.

Số cổ phiếu Apple mà Berkshire sở hữu giảm gần 15%, tương đương 10,6 tỉ đô la, xuống còn khoảng 238 triệu cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu này đã giảm 74% kể từ khi Berkshire bắt đầu bán ra hai năm trước, nhưng Apple vẫn là khoản mục lớn nhất trong danh mục hiện tại với giá trị hơn 64 tỉ đô la, chiếm 21% tổng danh mục.

Bank of America bị cắt giảm nhẹ hơn, khoảng 6,1% tương đương 1,9 tỉ đô la. Berkshire hiện còn nắm giữ 568 triệu cổ phiếu, với giá trị gần 30 tỉ đô la, chiếm xấp xỉ 10% danh mục và là cổ phiếu lớn thứ ba của tập đoàn.

Buffett chuyển giao vai trò cho Greg Abel

Trong bức thư Lễ Tạ ơn vừa công bố, Warren Buffett khiến truyền thông chú ý với câu “Tôi sẽ im lặng”. Tuy nhiên ngay sau đó ông bổ sung thêm hai chữ “Đại loại thế”. Từ năm tới, Greg Abel sẽ là người soạn thảo tài liệu họp thường niên và trả lời cổ đông. Buffett vẫn ngồi trên sân khấu cùng ban lãnh đạo nhưng sẽ giảm bớt vai trò điều hành trực tiếp.

Tuy vậy, Buffett khẳng định ông tiếp tục gửi thông điệp Lễ Tạ ơn hàng năm cho cổ đông và con cháu về tình hình của Berkshire. Bức thư năm nay dài hơn bảy trang, tái hiện những chủ đề quen thuộc như vai trò của may mắn, giá trị của tuổi già, sự trung thành của cổ đông Berkshire hay niềm tin tuyệt đối ông dành cho Greg Abel.

Điểm đáng chú ý nhất là kế hoạch tăng tốc chuyển giao tài sản cho ba quỹ từ thiện do các con ông điều hành. Những người con của Buffett hiện đều ngoài sáu mươi tuổi và ông muốn họ có đủ thời gian quản lý toàn bộ tài sản trước khi người được ủy thác thay thế. Năm nay, mỗi quỹ nhận 400.000 cổ phiếu loại B, tăng so với mức 300.000 cổ phiếu năm trước. Tổng giá trị quà tặng tăng 17% lên 1,3 tỷ đô la.

Buffett cho biết ông vẫn giữ lại một lượng lớn cổ phiếu loại A cho đến khi cổ đông cảm thấy hoàn toàn tin tưởng Greg Abel giống như cách họ từng tin tưởng ông và Charlie Munger.