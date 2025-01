3 lời khuyên của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

"Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư tốt nhất."

Mới đây, nhà đầu tư huyền thoại Buffett đã chia sẻ ba lời khuyên có thể giúp mọi người tiến tới thành công. Đầu tiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc tâm trí và cơ thể của bản thân. "Bạn chỉ có một tâm trí và một cơ thể. Và chúng cần được giữ gìn suốt đời", ông nói.

Ông cảnh báo rằng bị cuốn vào cuộc sống hối hả, thiếu ngủ và tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Ông cho rằng việc chăm sóc bản thân là quan trọng để duy trì sự thành công lâu dài.

Thứ hai, Buffett đề cao việc đặt ra ranh giới nghiêm ngặt cho các hoạt động hàng ngày. Ông cho rằng thời gian là một tài nguyên quý giá, và người thành công là người biết nói "không" với những thứ không quan trọng. Điều này giúp họ tập trung vào những ưu tiên hàng đầu.

Cuối cùng, ông khuyên mọi người đơn giản hoá quá trình đưa ra quyết định. Mỗi ngày, chúng ta đối diện với hàng ngàn quyết định nhỏ. Buffett cho rằng quan trọng là đưa ra những lựa chọn thông minh và đúng đắn để giảm thiểu thất bại và tiến tới thành công.

Tóm lại, theo Buffett, để đạt được thành công lâu dài, bạn cần chăm sóc bản thân, đặt ra ranh giới nghiêm ngặt và đơn giản hoá quyết định. Điều quan trọng là thực hiện những điều này với kiên nhẫn và sự kiên định.

Kiên nhẫn

Nếu không đủ kiên nhẫn, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. Warren Buffett đã từng nói: "Thị trường chứng khoán là một cỗ máy chuyển giao tài sản. Những người thiếu kiên nhẫn sẽ chuyển tài sản sang cho những người kiên nhẫn."

Khi nhiều người mua quỹ cổ phiếu, họ có thể mua chúng với giá thấp hơn Buffett, nhưng hầu hết mọi người không thể kiếm được lợi nhuận, trong khi Buffett kiếm được lợi nhuận khổng lồ vì ông có đủ kiên nhẫn. Ông chờ đợi được phần thưởng dù muộn màng trong khi những người khác lại bỏ lỡ vì thiếu kiên nhẫn.

Cũng giống như việc gieo hạt, nếu bạn luôn hy vọng nhìn thấy kết quả vào ngay ngày hôm sau sau khi gieo hạt, khi thấy chỉ xuất hiện những mầm nhỏ, bạn chắc chắn sẽ thất vọng và cho rằng chuyện này không có tương lai, vậy nên tốt nhất là từ bỏ, đỡ tốn công tốn sức.

Tuy nhiên, ai có thể đoán trước được rằng theo thời gian, những chồi non này sẽ phát triển và đơm hoa kết quả?

Chính vì thiếu kiên nhẫn, bạn đã bỏ lỡ cơ hội hái quả. Điều đáng tiếc hơn nữa là những người may mắn sau đó đã tìm được vườn cây ăn trái mà bạn bỏ hoang và dễ dàng thu được thành quả mà bạn là người gieo trồng. Nếu cứ tiếp tục từ bỏ những gì mình vừa mới bắt đầu thì sau này bạn sẽ chỉ là người "may váy cưới" cho những người may mắn mà thôi, bạn sẽ không bao giờ là người mặc nó.

Làm thế nào để phát triển tính kiên nhẫn?

Lời khuyên của Warren Buffett là hãy hạ thấp kỳ vọng của bạn. Khi bạn hạ thấp kỳ vọng của mình, sự kiên nhẫn sẽ đến một cách tự nhiên và phần thưởng sẽ theo sau. Trong thế giới luôn không ngừng thay đổi này, sự kiên nhẫn là chìa khóa không thể thiếu.