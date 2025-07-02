Ông Nguyễn Thiện Nghĩa làm Vụ trưởng Hợp tác quốc tế Bộ KH&CN

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa vừa nhận quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ vào chiều 23/6/2025.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa nhận Quyết định làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: DM

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định việc bổ nhiệm này là một thách thức lớn với ông Nghĩa. Dù đã qua nhiều đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ông Nghĩa vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc các đơn vị trước đây chưa có sứ mệnh mới, vẫn vận hành theo phương thức truyền thống.

Vụ Hợp tác quốc tế hiện tại mang một sứ mệnh hoàn toàn mới: Mang thế giới về với Việt Nam, thu hút tinh hoa KHCN/ĐMST/CĐS toàn cầu về Việt Nam, về đây cùng giải bài toán Việt Nam, giúp Việt Nam hoá rồng, thịnh vượng và cũng qua đó mà thành danh, mà giàu có.

Mục tiêu cuối cùng là giúp các chuyên gia quốc tế cùng giải quyết những bài toán phát triển của Việt Nam, góp phần biến đất nước thành "con rồng" thịnh vượng.

Bộ trưởng thẳng thắn chia sẻ rằng Ban lãnh đạo Bộ cũng không chắc chắn 100% anh Nghĩa có làm được không, anh Nghĩa cũng không biết mình có làm được không. Vì đã ngồi vào đó đâu mà biết. Vậy phải để anh Nghĩa ngồi vào đó. Bởi vì, chỉ khi thật sự ngồi vào vị trí thách thức, gánh vác trách nhiệm, thì năng lực thực sự và bản lĩnh lãnh đạo mới bộc lộ rõ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu sau 6 tháng đến một năm, ông Nghĩa chưa đạt được các mục tiêu và cam kết đề ra, ông sẽ tự nguyện rời vị trí để nhường chỗ cho người khác. Đây được coi là truyền thống tốt đẹp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ban Thường vụ đã cân nhắc 4 ứng viên cho vị trí này và kết luận ông Nghĩa là người phù hợp nhất. Quyết định bổ nhiệm thể hiện triết lý lãnh đạo của Bộ: Dám trao cơ hội để đánh thức và phát huy tiềm năng của cấp dưới.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc trao cơ hội là cách để tổ chức phát triển và con người trưởng thành. Lãnh đạo thực sự chưa chỉ ra quyết định mà còn biết tin tưởng người và dám giao việc. Quan trọng hơn, lãnh đạo giỏi phải biết phát hiện những khả năng tiềm ẩn của cán bộ mà chính họ cũng chưa nhận ra.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế không chỉ là sự thay đổi nhân sự thông thường. Đây là minh chứng cho tư duy đổi mới trong quản lý nhân tài, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm những đột phá trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Thành công hay thất bại của ông Nghĩa trong vai trò mới sẽ được đánh giá dựa trên kết quả cụ thể, minh bạch. Đây cũng là thông điệp quan trọng về văn hóa trách nhiệm trong bộ máy quản lý nhà nước hiện đại.