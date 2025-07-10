Workshop có tên gọi "Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên số - An ninh mạng và công nghệ AI song hành cùng KOL/KOC" là nơi gặp gỡ và chia sẻ cởi mở giữa các nhà sáng tạo nội dung cùng chuyên gia công nghệ, an ninh mạng và pháp lý. Thông qua sự kiện này, Samsung cũng giới thiệu sức mạnh từ bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 - thế hệ điện thoại gập tiên tiến nhất từ trước đến nay của hãng và cũng là thiết bị hỗ trợ sáng tạo nội dung với trải nghiệm thông minh và an toàn, nâng tầm mọi tương tác hằng ngày.

Được biết, Samsung Galaxy Z7 Series mới với màn hình lớn, hiệu năng mạnh mẽ, công nghệ camera và AI cho thiết bị gập, mang đến trải nghiệm "Ultra" mạnh mẽ, thông minh, gọn nhẹ, tất cả trong một cho người dùng nói chung và các nhà sáng tạo nội dung nói riêng.

Cùng Galaxy Z7 Series mới "Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên số”

Workshop xoay quanh các tình huống thực tế được phân tích bởi hai chuyên gia: Đại úy Võ Minh Nghĩa (Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM) và ông Phạm Xuân Hà (Giám đốc Sự kiện Cấp cao, Giám đốc Nội dung Công nghệ và Xe tại VCCorp, thành viên Ban Truyền thông, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia). Thông qua các chia sẻ thực tiễn, người tham dự được nâng cao nhận thức về những hành vi dễ dẫn đến sai phạm, cách kiểm soát nội dung trước khi đăng tải, cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản thảo và thiết bị trong quá trình sáng tạo.

Trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh đang thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất nội dung, từ viết caption, chỉnh sửa hình ảnh, video đến phân tích hành vi người xem, các KOL/KOC ngày nay có thêm nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít thách thức, đặc biệt liên quan đến quyền riêng tư, tính xác thực và bảo mật thông tin. Một dòng trạng thái chưa kiểm duyệt hay một video bị rò rỉ trước thời điểm công bố có thể gây ra khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng đến uy tín lâu dài của người làm sáng tạo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Samsung đã giới thiệu đến cộng đồng sáng tạo loạt giải pháp bảo mật tiên tiến được tích hợp trong hệ sinh thái Galaxy. Các công nghệ như Knox Vault (hệ thống bảo mật phần cứng độc lập), hay Knox Matrix (giải pháp bảo mật đa thiết bị, đóng vai trò như "tuyến phòng thủ số" giúp người sáng tạo an tâm hơn trong mọi tình huống). Bên cạnh đó, các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị như Audio Eraser, Call Transcript hay các công cụ chỉnh sửa hình ảnh nâng cao giúp người dùng làm việc hiệu quả mà không cần kết nối đám mây, từ đó giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu trong quá trình sáng tạo.

Ông Phạm Xuân Hà (Giám đốc Sự kiện Cấp cao, Giám đốc Nội dung Công nghệ và Xe tại VCCorp, thành viên Ban Truyền thông, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia)

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Xuân Hà nhận định: "Hệ thống bảo mật phần cứng được tích hợp trên các thiết bị Galaxy - điển hình là Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 mới ra mắt - là lựa chọn tối ưu cho người làm sáng tạo nội dung. Không giống như bảo mật phần mềm thông thường, Knox Vault tạo ra một "két sắt số" độc lập hoàn toàn với hệ điều hành, giúp bảo vệ các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, sinh trắc học, token Al hay ví điện tử trước mọi nguy cơ xâm nhập."

Buổi workshop không chỉ là sự kiện chia sẻ chuyên môn, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng KOL/KOC cùng kiến tạo một môi trường sáng tạo chuyên nghiệp - nơi người làm nội dung không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng, mà còn chủ động bảo vệ giá trị bản thân trong thời đại số.