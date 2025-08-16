RMIT Việt Nam nhận danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' năm 2025

Giải thưởng này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình khẳng định vị thế của RMIT như một nơi làm việc uy tín hàng đầu khu vực, đặc biệt ý nghĩa khi trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động của trường tại Việt Nam.

Ông Darren McKenzie, Phó giám đốc Chính sách tổng đãi ngộ, Đào tạo và Phát triển nhân sự, Đại học RMIT Việt Nam đại diện nhà trường nhận giải thưởng.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) tôn vinh các tổ chức có mức độ gắn kết nhân viên, văn hóa doanh nghiệp tích cực và chính sách nhân sự vượt trội trên toàn khu vực. Theo HR Asia, uy tín của giải thưởng đã thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500, công ty đa quốc gia và doanh nghiệp nhà nước.

Với chủ đề “Sức mạnh đa thế hệ”, chương trình giải thưởng năm nay ghi nhận 655 đề cử tại Việt Nam, trong đó có 119 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh, trao giải.

RMIT Việt Nam nổi bật ở nhiều tiêu chí đánh giá, với điểm trung bình vượt chuẩn thị trường ở hầu hết các hạng mục, đặc biệt là về văn hóa, đạo đức và các sáng kiến hỗ trợ và phát triển đội ngũ.

Kết quả khảo sát cho thấy sự đồng thuận cao giữa đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, với điểm số nổi bật ở các yếu tố như giao tiếp cởi mở, tính linh hoạt, ghi nhận đóng góp và chăm lo phúc lợi.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam, chia sẻ: “Kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam, danh hiệu này là minh chứng rõ ràng cho triết lý con người là trung tâm trong mọi hoạt động của nhà trường. Ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã tin rằng đầu tư vào đội ngũ nhân sự thông qua công việc ý nghĩa, cơ hội phát triển chuyên môn và môi trường hỗ trợ là chìa khóa để tạo tác động lâu dài. Danh hiệu này khẳng định cam kết bền bỉ của chúng tôi nhằm xây dựng một nơi làm việc tuyệt vời, ở đó mọi người có thể phát triển và cùng nhau kiến tạo tương lai”.

Nhân viên Đại học RMIT Việt Nam mừng 25 năm thành lập trường tại tiệc đầu năm mới 2025.

Sau 25 năm, RMIT Việt Nam từ một sáng kiến hợp tác giáo dục giữa Australia và Việt Nam đã trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, với 1.300 nhân viên và hơn 12.000 sinh viên. Triết lý lấy con người làm trung tâm là yếu tố cốt lõi làm nên thành công, giúp trường mang đến nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy đổi mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Đây là lần thứ tư RMIT Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng HR Asia Awards sau các năm 2020, 2023 và 2024, qua đó trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt được thành tích này nhiều lần.