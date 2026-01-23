Học bổng BUV 2026 và chiến lược phát triển nhân lực trong hệ chuẩn chất lượng ba cấp độ

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam triển khai Chương trình Học bổng BUV 2026, đồng hành cùng thế hệ trẻ tiên phong, bản lĩnh. Thông qua học bổng, nhà trường mở ra cơ hội học tập trong môi trường giáo dục quốc tế cho các bạn trẻ.

Đòn bẩy kiến tạo thế hệ tiên phong bản lĩnh

Một học bổng đại học nên ghi nhận điều gì: điểm số xuất sắc, hay tiềm năng tạo ảnh hưởng dài hạn của một con người?

Với Trần Minh Đức và Nguyễn Đức Anh, quá trình ứng tuyển học bổng vào Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) không chỉ là hành trình tìm kiếm hỗ trợ tài chính, mà là lần đầu tiên cả hai buộc phải đối diện trung thực với chính mình - từ những hoang mang, so sánh, đến việc định hình giá trị cá nhân và hướng đi đường dài. Đó cũng là cách BUV nhìn nhận học bổng: không chỉ trao cơ hội học tập, mà tạo điểm tựa cho quá trình phản tư, trưởng thành và kiến tạo con đường phát triển của mỗi người học.

Sinh viên BUV tham dự workshop.

Nền tảng của chương trình học bổng BUV được xây dựng dựa trên mô hình ACE – Khát vọng (Aspiration), Cam kết (Commitment) và Trao quyền (Empowerment), mở rộng cơ hội học bổng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau, không giới hạn bởi xuất phát điểm địa lý hay điều kiện kinh tế, miễn là ứng viên thể hiện được nội lực, tư duy độc lập và định hướng rõ ràng.

Năm 2026, chương trình Học bổng BUV bao gồm 12 hạng mục, phản ánh cách tiếp cận đa chiều trong phát triển con người và gắn với định hướng học thuật, hợp tác quốc tế cũng như nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Đáng chú ý, BUV triển khai Học bổng Kiến Tạo Tương Lai Kỹ Sư Phần Mềm và Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng (Tech Queens), nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong các lĩnh vực STEM.

Dấu mốc quan trọng của mùa tuyển sinh 2026 là việc BUV lần đầu tiên hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan để triển khai chương trình đào tạo và cấp bằng ngay tại Việt Nam. Song hành cùng dấu mốc này, học bổng Manchester đặc biệt được triển khai duy nhất cho năm tuyển sinh đầu tiên, không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn thể hiện vai trò của giáo dục trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sinh viên BUV.

Giá trị của chương trình học bổng BUV được bảo chứng bởi hệ chuẩn đảm bảo chất lượng ba cấp độ mà nhà trường theo đuổi, bao gồm chuẩn quốc gia, chuẩn Vương quốc Anh và chuẩn quốc tế. Trong hệ chuẩn này, học bổng không tách rời khỏi chương trình đào tạo, mà là một phần trong chiến lược phát triển học thuật và nguồn nhân lực dài hạn.

Quy trình tuyển chọn vì thế được thiết kế theo hướng toàn diện, đánh giá ứng viên dựa trên năng lực học tập, mức độ tham gia hoạt động xã hội, định hướng nghề nghiệp, tiềm năng phát triển và khả năng đóng góp cho cộng đồng – cho phép nhà trường nhìn nhận đầy đủ “con người phía sau hồ sơ”, thay vì chỉ dựa vào các thước đo định lượng.

Điểm tựa cho hành trình bứt phá

Với Nguyễn Ngọc Thuận, học bổng là sự ghi nhận cho một hành trình học thuật và cống hiến được định hình từ sớm. Duy trì GPA trên 9.0, IELTS 7.5 và trở thành học sinh đầu tiên tại trường cấp 3 góp mặt tại Đường lên đỉnh Olympia, Thuận đồng thời tạo dấu ấn qua các vai trò trong Hội đồng học sinh và dự án xã hội “An” về bình đẳng giới. Sự kết hợp giữa năng lực học tập, tư duy cạnh tranh và tinh thần trách nhiệm cộng đồng đã giúp Thuận vượt qua hơn 1.000 ứng viên để giành suất học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh trị giá 1,2 tỷ đồng chương trình Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại BUV.

Nếu Thuận đại diện cho nhóm ứng viên có định hướng rõ ràng từ sớm, thì Chu Thị Phương Anh, Quán quân học bổng Hiệu trưởng BUV, lại cho thấy học bổng có thể mở ra cơ hội trong quá trình khám phá bản thân. Lớn lên từ vùng quê ở Bắc Ninh, Phương Anh ghi dấu bằng việc sớm tham gia dẫn dắt các câu lạc bộ tình nguyện và làm việc trong lĩnh vực marketing từ bậc THPT. Hồ sơ học bổng của cô thể hiện tư duy chiến lược và tiềm năng phát triển dài hạn – yếu tố giúp Phương Anh giành học bổng giá trị lớn và tiếp cận các dự án khởi nghiệp, hoạt động đối ngoại và được lựa chọn là đại biểu tiêu biểu tham dự diễn đàn thanh niên quốc tế thuộc Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản.

Chu Thị Phương Anh (thứ 4 từ trái qua) cùng Đại biểu Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 (ảnh của SSEAYP Việt Nam).

Trong khi đó, Nguyễn Thiện Quang là minh chứng cho giá trị dài hạn của học bổng khi sinh viên bước ra khỏi giảng đường. Tốt nghiệp chương trình Khoa học Máy tính với bằng Xuất sắc, Quang hiện là Nghiên cứu viên Trí tuệ Nhân tạo tại Tập đoàn LacBird và từng giành giải Vàng Global Start-up Design Thinking Hackathon 2024 với dự án SpeakEase – ứng dụng AI hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn về giao tiếp. Từ học bổng đầu vào đến thành tựu nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hành trình của Quang cho thấy học bổng không chỉ hỗ trợ việc học, mà còn góp phần hình thành năng lực nghiên cứu, ứng dụng và hội nhập nghề nghiệp.

Hay như Trần Minh Đức và Nguyễn Đức Anh, hành trình học bổng không dừng lại ở sự ghi nhận ban đầu. Từ những hoang mang thuở đầu, hai bạn đã đồng sáng lập Vscholars – dự án sinh viên hỗ trợ học sinh THPT trong quá trình ứng tuyển học bổng, qua đó từng bước định hình giá trị cá nhân và hướng đi dài hạn. Hiện tại, cả hai đang tham gia chương trình trao đổi tại Vương quốc Anh, tiếp tục mở rộng trải nghiệm học thuật và phát triển bản lĩnh quốc tế.

Những câu chuyện ấy phản ánh một triết lý xuyên suốt: học bổng BUV không tìm kiếm một khuôn mẫu duy nhất, mà tạo điều kiện để những cá nhân có nội lực chuyển hoá tiềm năng thành giá trị thực. Qua đó, Học bổng BUV 2026 không chỉ đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, mà còn góp phần hình thành thế hệ nhân lực trẻ bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập và tạo tác động tích cực trong môi trường giáo dục đại học quốc tế.

Ở tầm nhìn rộng hơn, cách tiếp cận này cho phép BUV tham gia sâu hơn vào quá trình nâng tầm giáo dục Việt Nam, hướng tới vai trò một trung tâm giáo dục xuyên quốc gia (TNE) có uy tín trong khu vực. Trên nền tảng đó, với tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, hướng tới mục tiêu lọt Top 100 đại học châu Á, BUV tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình học thuật và học bổng, nuôi dưỡng tinh thần “trái tim sư tử” cho thế hệ tiên phong bản lĩnh.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Học bổng BUV 2026 tại đây.