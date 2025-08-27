Theo thỏa thuận, Dassault Systèmes sẽ hợp tác cùng Viettel AI và các công ty thành viên của Tập đoàn Viettel để tích hợp nền tảng 3DEXPERIENCE và các giải pháp AI/ML vào các dự án của Viettel trong lĩnh vực sản xuất thông minh và chuyển đổi kỹ thuật số.

Chương trình hợp tác sẽ khám phá các ứng dụng như thiết kế và mô phỏng sản phẩm dựa trên AI, mô hình bản sao song sinh ảo, tối ưu hóa sản xuất, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robot học và phân tích dữ liệu dựa trên AI phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D).

Hai bên sẽ thiết lập một khung làm việc chung nhằm xác định và triển khai các sáng kiến góp phần củng cố chuỗi đổi mới sáng tạo của Viettel, đồng thời hỗ trợ phát triển công nghiệp dài hạn của Việt Nam. Biên bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, trang bị cho đội ngũ nhân sự của Viettel năng lực số và ứng dụng AI mới để đáp ứng nhu cầu công nghệ trong tương lai và đẩy nhanh quá trình nâng cao kỹ năng quốc gia.

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes cho biết "Dassault Systèmes đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm, và mối quan hệ hợp tác mới của chúng tôi với Viettel AI đánh dấu một bước tiến quan trọng. Chúng tôi sẽ cùng nhau tận dụng nền tảng 3DEXPERIENCE và công nghệ bản sao song sinh ảo của Dassault Systèmes để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thông minh hơn, nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực công nghệ cao và thúc đẩy tăng trưởng bền vững."

Mối quan hệ hợp tác này hỗ trợ khát vọng của Viettel trong việc củng cố vị thế trong các ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn, bằng cách tích hợp nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes vào toàn bộ quy trình đổi mới sáng tạo, từ thiết kế, mô phỏng đến sản xuất và vận hành.

Giám đốc Viettel AI, ông Nguyễn Mạnh Quý, cho biết: “Sứ mệnh của Viettel là luôn tiên phong trong công nghệ và đổi mới sáng tạo vì lợi ích của nhân dân và đất nước Việt Nam. Hợp tác cùng Dassault Systèmes sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi ứng dụng dụng AI và các giải pháp kỹ thuật số vào những lĩnh vực chiến lược, giúp công ty giải quyết các thách thức phức tạp nhanh hơn, tạo ra các giải pháp thông minh hơn và xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao cần có để củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.”

Biên bản ghi nhớ đầu tiên giữa Dassault Systèmes và Viettel đánh dấu sự khởi đầu của một quan hệ đối tác vững mạnh, với các dự án thí điểm và sự tham gia của các bên liên quan dự kiến sẽ được triển khai trong những tháng tới.